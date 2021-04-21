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Камано: «С такой защитой, как у „Локомотива“, легко играть и забивать»

21 апреля 2021, 22:54
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано прокомментировал победу своей команды в полуфинальном матче Кубка России против ЦСКА (3:0).

То, что мне удается забить много голов в последних матчах — это результат той работы, которую мы выполняем на тренировках. У нас очень сплоченный коллектив. Также спасибо парням, которые играли в защите. С такой поддержкой сзади легко играть и забивать.

Я не думаю о своей статистике. Она сама себя проявит в будущем. Самое главное — это та игра, которую показываем. Хочу поблагодарить всю команду. Сегодня мы показали единство и сплоченность. Надо продолжать побеждать и в будущем.

Я не забивал полгода? Думаю, это вопрос адаптации. С каждым днем я чувствую себя лучше и чувствую своих партнеров. Когда я приехал в Москву, не был на пике формы и не был готов на сто процентов. Сразу поставил перед собой задачу набирать физическую форму.

В зимнюю паузу я хорошо провел время с семьей и зарядил батарейки. Когда я вернулся, мы поехали на сборы, провели хорошую работу. Там тренер принял решение поставить меня в атаку. Оно было очень удачным. Я раскрылся на этой позиции. Мне всё удается: забегания, открывания. Я рад и поздравляю всех с победой.

Сейчас я лучше чувствую партнеров, они тоже лучше чувствуют меня. Мы хорошо понимаем друг друга. Спасибо товарищам, которые помогают мне раскрываться и забивать голы.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
22 апреля в 00:51
Ещё недавно эту фразу мог сказать любой игрок Динамо или Краснодара....которые обыграли Локо с общим счётом 10:1....
А теперь вон оно как...
Локо раскуражился не на шутку....
10 игр - 10 побед....
drug01
drug01
21 апреля в 23:07
Меньше говори больше делай
ЮЗИК
ЮЗИК
21 апреля в 23:03
Смотри не перехвали
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