Камано: «С такой защитой, как у „Локомотива“, легко играть и забивать»

Нападающий «Локомотива» прокомментировал победу своей команды в полуфинальном матче Кубка России против ЦСКА (3:0).

То, что мне удается забить много голов в последних матчах — это результат той работы, которую мы выполняем на тренировках. У нас очень сплоченный коллектив. Также спасибо парням, которые играли в защите. С такой поддержкой сзади легко играть и забивать.

Я не думаю о своей статистике. Она сама себя проявит в будущем. Самое главное — это та игра, которую показываем. Хочу поблагодарить всю команду. Сегодня мы показали единство и сплоченность. Надо продолжать побеждать и в будущем.

Я не забивал полгода? Думаю, это вопрос адаптации. С каждым днем я чувствую себя лучше и чувствую своих партнеров. Когда я приехал в Москву, не был на пике формы и не был готов на сто процентов. Сразу поставил перед собой задачу набирать физическую форму.

В зимнюю паузу я хорошо провел время с семьей и зарядил батарейки. Когда я вернулся, мы поехали на сборы, провели хорошую работу. Там тренер принял решение поставить меня в атаку. Оно было очень удачным. Я раскрылся на этой позиции. Мне всё удается: забегания, открывания. Я рад и поздравляю всех с победой.

Сейчас я лучше чувствую партнеров, они тоже лучше чувствуют меня. Мы хорошо понимаем друг друга. Спасибо товарищам, которые помогают мне раскрываться и забивать голы.