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«Шальке» вылетел в низший дивизион. Итоги 30-го тура Бундеслиги

21 апреля 2021, 23:29

Закончились все матчи 30-го тура Бундеслиги. Встреча между «Гертой» и «Фрайбургом» была перенесена.

«Кёльн» — «РБ Лейпциг» 2:1
Голы: Хектор Йонас 46, Хектор Йонас 60 — Айдара Амаду 59

«Бавария» — «Байер» 2:0
Голы: Чупо-Мотинг Эрик 7, Киммих Йозуа 13

«Айнтрахт» — «Аугсбург» 2:0
Голы: Хинтереггер Мартин 37, Силва Андре 58

«Арминия» — «Шальке-04» 1:0
Гол: Клос Фабиан 50

«Боруссия» — «Унион» 2:0
Голы: Ройс Марко 27, Геррейру Рафаэль 88

«Хоффенхайм» — «Боруссия» 3:2
Голы: Крамарич Андрей 49, Бебу Ихлас 60, Крамарич Андрей 65 — Плеа Алассан 25, Лазаро Валентино 45+1

«Вердер» — «Майнц» 0:1
Гол: Салаи Адам 16

«Штутгарт» — «Вольфсбург» 1:3
Голы: Кастро Гонсало 90+2 — Шлагер Ксавер 13, Вегхорст Вут 29, Герхардт Янник 65

«Шальке» вылетел в низший дивизион. Итоги 30-го тура Бундеслиги

С результатами прошлого тура вы можете ознакомиться по ссылке.

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Ironigor
Ironigor
22 апреля в 00:05
Браво Газмяспромдампшикбжик !!! Отличные вложения, успешная работа менеджеров !!! Народное достояние !!! Всем Добра !!!
Аксинья
Аксинья ответ Leha-ha50 (раскрыть)
21 апреля в 23:52
Видно не в ту трубу газ пустили...
Leha-ha50
Leha-ha50
21 апреля в 23:45
И ПРОМГАЗ не помог.
VeniaminS
VeniaminS
21 апреля в 23:31
Шальке в этом году развалилось.
beefs
beefs
21 апреля в 23:29
ну этого уже все ожидали...
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