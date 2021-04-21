«Шальке» вылетел в низший дивизион. Итоги 30-го тура Бундеслиги

Закончились все матчи 30-го тура Бундеслиги. Встреча между «Гертой» и «Фрайбургом» была перенесена.
«Кёльн» — «РБ Лейпциг» 2:1
Голы: Хектор Йонас 46, Хектор Йонас 60 — Айдара Амаду 59
«Бавария» — «Байер» 2:0
Голы: Чупо-Мотинг Эрик 7, Киммих Йозуа 13
«Айнтрахт» — «Аугсбург» 2:0
Голы: Хинтереггер Мартин 37, Силва Андре 58
«Арминия» — «Шальке-04» 1:0
Гол: Клос Фабиан 50
«Боруссия» — «Унион» 2:0
Голы: Ройс Марко 27, Геррейру Рафаэль 88
«Хоффенхайм» — «Боруссия» 3:2
Голы: Крамарич Андрей 49, Бебу Ихлас 60, Крамарич Андрей 65 — Плеа Алассан 25, Лазаро Валентино 45+1
«Вердер» — «Майнц» 0:1
Гол: Салаи Адам 16
«Штутгарт» — «Вольфсбург» 1:3
Голы: Кастро Гонсало 90+2 — Шлагер Ксавер 13, Вегхорст Вут 29, Герхардт Янник 65
С результатами прошлого тура вы можете ознакомиться по ссылке.