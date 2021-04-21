«Шальке» вылетел в низший дивизион. Итоги 30-го тура Бундеслиги

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21 апреля 2021, 23:29

Закончились все матчи 30-го тура Бундеслиги. Встреча между «Гертой» и «Фрайбургом» была перенесена.

«Кёльн» — «РБ Лейпциг» 2:1

Голы: Хектор Йонас 46, Хектор Йонас 60 — Айдара Амаду 59

«Бавария» — «Байер» 2:0

Голы: Чупо-Мотинг Эрик 7, Киммих Йозуа 13

«Айнтрахт» — «Аугсбург» 2:0

Голы: Хинтереггер Мартин 37, Силва Андре 58

«Арминия» — «Шальке-04» 1:0

Гол: Клос Фабиан 50

«Боруссия» — «Унион» 2:0

Голы: Ройс Марко 27, Геррейру Рафаэль 88

«Хоффенхайм» — «Боруссия» 3:2

Голы: Крамарич Андрей 49, Бебу Ихлас 60, Крамарич Андрей 65 — Плеа Алассан 25, Лазаро Валентино 45+1

«Вердер» — «Майнц» 0:1

Гол: Салаи Адам 16

«Штутгарт» — «Вольфсбург» 1:3

Голы: Кастро Гонсало 90+2 — Шлагер Ксавер 13, Вегхорст Вут 29, Герхардт Янник 65

С результатами прошлого тура вы можете ознакомиться по ссылке.