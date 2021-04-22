Конте — о Суперлиге: «Клубы заслуживают часть доходов, которые генерируют»

Главный тренер «Интера» высказал своё мнение о Суперлиге Европы, которая была приостановлена в минувшую среду.

Мы слышали все эти новости. Как спортсмен, я считаю, что мы никогда не должны забывать о традициях. Это история, и её следует уважать.

Мы никогда не должны забывать о спортивной страсти, и что не менее важно, спорт должен быть меритократическим (Прим. — принцип управления, при котором власть принадлежит наиболее способным и компетентным людям, независимо от их социального происхождения и финансового достатка). Мы работаем, чтобы побеждать и что-то зарабатывать. Меритократия всегда должна быть на первом месте.

Но всё, что произошло, говорит о том, что в УЕФА тоже должны задуматься. Они организуют турниры, забирают все права себе и предоставляют лишь минимальную их часть командам, которые принимают участие в этих соревнованиях.

Игроки выжаты как лимоны этим насыщенным графиком и очень мало с этого получают. Так что организациям необходимо подумать о более соответствующем вознаграждении, потому что клубы инвестируют в тренеров и игроков, и поэтому заслуживают часть доходов, которые они помогают генерировать.

Если 70 процентов дохода от прав вы оставляете себе, раздавая другим оставшиеся 30, это не совсем справедливо. Я считаю, что это необходимо пересмотреть.