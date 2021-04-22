ГлавнаяНовости

Конте — о Суперлиге: «Клубы заслуживают часть доходов, которые генерируют»

22 апреля 2021, 02:27

Главный тренер «Интера» Антонио Конте высказал своё мнение о Суперлиге Европы, которая была приостановлена в минувшую среду.

Мы слышали все эти новости. Как спортсмен, я считаю, что мы никогда не должны забывать о традициях. Это история, и её следует уважать.

Мы никогда не должны забывать о спортивной страсти, и что не менее важно, спорт должен быть меритократическим (Прим. — принцип управления, при котором власть принадлежит наиболее способным и компетентным людям, независимо от их социального происхождения и финансового достатка). Мы работаем, чтобы побеждать и что-то зарабатывать. Меритократия всегда должна быть на первом месте.

Но всё, что произошло, говорит о том, что в УЕФА тоже должны задуматься. Они организуют турниры, забирают все права себе и предоставляют лишь минимальную их часть командам, которые принимают участие в этих соревнованиях.

Игроки выжаты как лимоны этим насыщенным графиком и очень мало с этого получают. Так что организациям необходимо подумать о более соответствующем вознаграждении, потому что клубы инвестируют в тренеров и игроков, и поэтому заслуживают часть доходов, которые они помогают генерировать.

Если 70 процентов дохода от прав вы оставляете себе, раздавая другим оставшиеся 30, это не совсем справедливо. Я считаю, что это необходимо пересмотреть.

Все новости
Марез — о своём голе: «Я хотел обвести стенку»
Сегодня, 03:01 Комментарии0
Маркиньос: «ПСЖ пропустил два глупых гола, но у нас есть всё для камбэка»
Сегодня, 02:37 Комментарии1
Гвардиола: «Я очень доволен выступлением „Манчестер Сити“»
Сегодня, 01:28 Комментарии0
Почеттино: «Трудно объяснить, почему „Ман Сити“ был лучше»
Сегодня, 00:53 Комментарии1
Фонсека: «„Роме“ придётся очень сложно с МЮ. Они фавориты на победу в ЛЕ»
Вчера, 22:15 Комментарии3
Кейн: «Я хочу выигрывать трофеи с „Тоттенхэмом“. Пока нам это не удаётся»
Вчера, 19:36 Комментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Ozabot
Ozabot
22 апреля в 22:28
Да все верно он говорит. Если у клуба сотни миллионов болельщиков, то и доходы должны соответствовать. УЕФА из спортивной ассоциации превратилась в паразитов. Даже банальный финансовый фейрплей организовать не смогли. Один полутайский-полуавстрийский «Ред Булл» делает для развития футбола в мире гораздо больше, чем вся орава УЕФА. Ни у какой организации не должно быть монополии на футбол.
cska1948
cska1948
22 апреля в 09:28
Это высказывание Конте красноречиво говорит, что Суперлига создавалась для того, чтобы богатые клубы становились ещё богаче!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
22 апреля в 05:29
Разве игроки и тренеры мало получают? Раздули цены на игроков их зарплаты а теперь ищут крайнего.
Leha-ha50
Leha-ha50
22 апреля в 04:34
Надо искать компромисс
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100