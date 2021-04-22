Пиоли — о поражении от «Сассуоло»: «Новости о Суперлиге не мешали „Милану“»

Главный тренер «Милана» прокомментировал домашнее поражение от «Сассуоло» (1:2) в матче 32-го тура Серии А.

Мы не устали. Парни много бегали. Нам не повезло с первым пропущенным голом, мяч прошёл сквозь шесть ног. Нам не хватило качества, но я доволен тем, как мы заполняли свободные пространства.

Сейчас нам нужно перевернуть страницу, поражение всегда расстраивает, но нам нужно превратить это разочарование в решимость.

Наше будущее зависит от матчей с нашими прямыми соперниками. Сегодня мы провели хороший матч. Мы проанализируем все эпизоды, но мы должны иметь более ясную голову.

Новости о Суперлиге не мешали нам. Нас ничего не отвлекает. Мы сосредоточены на нашей цели. Оставшаяся часть сезона будет очень сложной, но нам нужно оставаться сфокусированными и не отвлекаться от того, с чем мы ещё не разобрались.

Мы не боимся. Для меня честь испытывать подобное давление. Мы боремся за место в Лиге чемпионов и хотим его добиться.