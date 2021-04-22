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Пиоли — о поражении от «Сассуоло»: «Новости о Суперлиге не мешали „Милану“»

22 апреля 2021, 01:57
МиланЛоготип футбольный клуб Милан1 : 2Логотип футбольный клуб СассуолоСассуолоМатч завершен

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал домашнее поражение от «Сассуоло» (1:2) в матче 32-го тура Серии А.

Мы не устали. Парни много бегали. Нам не повезло с первым пропущенным голом, мяч прошёл сквозь шесть ног. Нам не хватило качества, но я доволен тем, как мы заполняли свободные пространства.

Сейчас нам нужно перевернуть страницу, поражение всегда расстраивает, но нам нужно превратить это разочарование в решимость.

Наше будущее зависит от матчей с нашими прямыми соперниками. Сегодня мы провели хороший матч. Мы проанализируем все эпизоды, но мы должны иметь более ясную голову.

Новости о Суперлиге не мешали нам. Нас ничего не отвлекает. Мы сосредоточены на нашей цели. Оставшаяся часть сезона будет очень сложной, но нам нужно оставаться сфокусированными и не отвлекаться от того, с чем мы ещё не разобрались.

Мы не боимся. Для меня честь испытывать подобное давление. Мы боремся за место в Лиге чемпионов и хотим его добиться.

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Все комментарии
Ozabot
Ozabot ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
22 апреля в 21:25
«Милан» вообще никого не может обыграть дома. Это чисто гостевой клуб.
Rheinfall
Rheinfall ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
22 апреля в 13:17
ребята у Де Зерби уже ни 1 сезон крепкий соперник для любой команды Серии А
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
22 апреля в 05:31
Что делать Милану в суперлиге если у себя дома не могут обыграть Сассуоло.
КЭТиК
КЭТиК
22 апреля в 04:54
Сассуоло сейчас весьма крепкий клуб.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
22 апреля в 04:30
Остались бы еще в топ-4...
1bear
1bear
22 апреля в 02:27
обидное поражение лишило шансов на чемпионство....
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