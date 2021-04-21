Агент Карреры: «Массимо готов вернуться в Россию»

Агент бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреры заявил о готовности специалиста вернуться в Россию.
Массимо будет готов вернуться в Россию. Но в данный момент нет никакой конкретики относительно этого вопроса, пока что «Спартак» не выходил с нами на связь. Как не было интереса с их стороны и по поводу Дженнаро Гаттузо.
Напомним, что недавно Массимо Каррера был уволен с должности главного тренера «Бари».
Каррера никогда не был нормальным тренером. Один раз сложились звёзды, причём не у него и выиграли чемпионат, но потом всё стало на места. Теперь каждый шаг Карреры это шаг в дно, всё ниже и ниже.
Каррера никогда не был нормальным тренером. Один раз сложились звёзды, причём не у него и выиграли чемпионат, но потом всё стало на места. Теперь каждый шаг Карреры это шаг в дно, всё ниже и ниже.
Наверное сейчас Массимо не нужно возвращаться в Россию. Ибо неудачи могут перечеркнуть все заслуги, которые были у Карреры в Спартаке.
А неудачи при Федуне - это как ложку облизать.
Наверное сейчас Массимо не нужно возвращаться в Россию. Ибо неудачи могут перечеркнуть все заслуги, которые были у Карреры в Спартаке.
А неудачи при Федуне - это как ложку облизать.