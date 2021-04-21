Агент Карреры: «Массимо готов вернуться в Россию»

Агент бывшего главного тренера «Спартака» заявил о готовности специалиста вернуться в Россию.

Массимо будет готов вернуться в Россию. Но в данный момент нет никакой конкретики относительно этого вопроса, пока что «Спартак» не выходил с нами на связь. Как не было интереса с их стороны и по поводу Дженнаро Гаттузо.