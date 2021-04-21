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Агент Карреры: «Массимо готов вернуться в Россию»

21 апреля 2021, 15:35

Агент бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреры заявил о готовности специалиста вернуться в Россию.

Массимо будет готов вернуться в Россию. Но в данный момент нет никакой конкретики относительно этого вопроса, пока что «Спартак» не выходил с нами на связь. Как не было интереса с их стороны и по поводу Дженнаро Гаттузо.

Напомним, что недавно Массимо Каррера был уволен с должности главного тренера «Бари».

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Все комментарии
протон1
протон1
21 апреля в 20:26
карера более силен чем гатузо.
Байкал-38.
Байкал-38.
21 апреля в 18:38
Давно не слышал об Каррере, а его оказывается уже и с Бари уволили!
Каррера никогда не был нормальным тренером. Один раз сложились звёзды, причём не у него и выиграли чемпионат, но потом всё стало на места. Теперь каждый шаг Карреры это шаг в дно, всё ниже и ниже.
Союзник противников
Союзник противников
21 апреля в 17:52
Близко юбилеев не предвидится,три дня назад отпраздновали...Хотя на столетие может успеть,только у хозяев РПЛ свои юбилеи есть.Опять же скоро СП-2 открывать,всего 120 км осталось,могут за год достроить.120 км на 365-это будет...это будет...328,767 метров в день.Это руками проложить можно,только премии выписать надо.
berda2003
berda2003
21 апреля в 16:44
тоже мне нашли тренера... выпердили даже из 3-ей лиги ...
25процентный клоун
25процентный клоун
21 апреля в 16:42
У Массимо был центр, Глушаков и Фернандо.
ЮЗИК
ЮЗИК
21 апреля в 16:35
Каррера выиграет на столетие чемпионат
Ironigor
Ironigor
21 апреля в 15:58
Видимо соскучился по Красной площади и мавзолею .
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
21 апреля в 15:41
Ждём реакцию губошлёпа.
sv_1969
sv_1969 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
21 апреля в 15:39
Ну а как же.... Не плохо было ему поди.
makkie
makkie
21 апреля в 15:39
Тренер-Победитель!

Наверное сейчас Массимо не нужно возвращаться в Россию. Ибо неудачи могут перечеркнуть все заслуги, которые были у Карреры в Спартаке.
А неудачи при Федуне - это как ложку облизать.
Leha-ha50
Leha-ha50
21 апреля в 15:36
Понравилось видно в России.
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