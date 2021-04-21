Бабаев рассказал, почему ЦСКА выбрал Олича на должность главного тренера

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, почему именно был назначен главным тренером московского клуба.

Мы были очень хорошо знакомы с деятельностью Ивицы в тренерском штабе сборной Хорватии. Мы общались с ним всё это время, как и со многими другими нашими экс-футболистами. Лично я разговаривал с Оличем на многие футбольные темы, мне было интересно его мнение со стороны. Понимаем, что у него есть достаточно знаний для работы главным тренером. Да, нет опыта работы в такой должности, но поверьте, в качестве помощника он осуществлял очень важные функции. Это не тот случай, как принято говорить, когда второй тренер отвечает за обстановку в коллективе, он там не шутками-прибаутками занимался. Главный тренер сборной Хорватии крайне неохотно расставался с ним — это о многом говорит. Назначение Олича — это не спонтанное решение, его назначили не потому что он бывший футболист ЦСКА , которого любят болельщики.

Мы понимаем, что отсутствие опыта работы главным тренером — это минус, но видим предпосылки для того, чтобы это нивелировать. В последнее время достаточно много примеров, когда молодые тренеры успешно стартовали в клубах. На мой взгляд, немного поменялись ситуация: с учетом современных технологий, процесс обучения тренеров стал гораздо быстрее. То, что раньше требовало годы обучения, сейчас исчисляется месяцами. Ну и не стоит забывать опыт работы в штабе сборной, которая дошла до финала чемпионата мира.