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Бабаев рассказал, почему ЦСКА выбрал Олича на должность главного тренера

21 апреля 2021, 23:08

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, почему именно Ивица Олич был назначен главным тренером московского клуба.

Мы были очень хорошо знакомы с деятельностью Ивицы в тренерском штабе сборной Хорватии. Мы общались с ним всё это время, как и со многими другими нашими экс-футболистами. Лично я разговаривал с Оличем на многие футбольные темы, мне было интересно его мнение со стороны. Понимаем, что у него есть достаточно знаний для работы главным тренером. Да, нет опыта работы в такой должности, но поверьте, в качестве помощника он осуществлял очень важные функции. Это не тот случай, как принято говорить, когда второй тренер отвечает за обстановку в коллективе, он там не шутками-прибаутками занимался. Главный тренер сборной Хорватии крайне неохотно расставался с ним — это о многом говорит. Назначение Олича — это не спонтанное решение, его назначили не потому что он бывший футболист ЦСКА, которого любят болельщики.

Мы понимаем, что отсутствие опыта работы главным тренером — это минус, но видим предпосылки для того, чтобы это нивелировать. В последнее время достаточно много примеров, когда молодые тренеры успешно стартовали в клубах. На мой взгляд, немного поменялись ситуация: с учетом современных технологий, процесс обучения тренеров стал гораздо быстрее. То, что раньше требовало годы обучения, сейчас исчисляется месяцами. Ну и не стоит забывать опыт работы в штабе сборной, которая дошла до финала чемпионата мира.

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ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ gwynb1eidd (раскрыть)
22 апреля в 11:51
Я о перспективе. А в перспективе скажу так. ВМГ - не лучший вариант , но при нем ниже 4 места не было ни разу, было 2 раза второе. При Оличе в лучшем случае с учетом календаря будет не выше 5-го, а реально 6-7. Я смотрю на его работу в комплексе, а не по одной игре.
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
22 апреля в 11:28
С Гончаренко мы точно так же бы выступили, если не хуже. У Олича по крайней мере команда борется, а не бросает играть после пропущенного гола...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ gwynb1eidd (раскрыть)
22 апреля в 11:01
Гинер построил стадион на свои личные деньги. Если бы не дефолт 12-14 годов и событий на Украине, у Гинера не было бы таких финансовых проблем. И состав бы был подходящий и победы были бы. Это форс мажор и привёл к смене власти. А новая власть оказалась не профессиональной в выборе тренера. Вот и все. Толку не будет с оличем. ЕК в следующем сезоне не будет, значит и трансферов не будет. Замкнутый круг.
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
22 апреля в 10:56
Гинер допустил, что ЦСКА оказался там где оказался... ЧТо мы за последние 5 лет выиграли?
ermak6848
ermak6848
22 апреля в 08:39
Ну не получилось у Олича выиграть - это не беда
Цель - попасть и хотя бы засветиться на Евро Лигу
Serg_Diamond
Serg_Diamond
22 апреля в 06:31
Думай тут, не думай, а если свиньям сольют с таким же счётом, этого Оличу не простят
Comentarios
Comentarios
22 апреля в 01:41
Пока понятно одно, при Оличе команда либо выигрывает либо проигрывает.. думать надо. Посмотреть надо как со средними командами играть будут.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
22 апреля в 00:54
А что ты можешь сказать про Карреру ? У него тоже не было опыта работы главным . Он тоже был всего лишь на подхвате у Конте в сборной . Но чемпионство взял с первой попытки, не зная языка . Думаю ,что неудачи Олича в первых матчах всё таки кроются в составе ,который ему достался ,а не в отсутствие опыта .
Ironigor
Ironigor
21 апреля в 23:59
Бабаев довольно не глупый парень. И решение по Оличу, как он объяснил было взвешенным . За Оличем следили общались и я думаю точно собирали мнение близких к ситуации о его работе в сборной Хорватии. И раз уж главный тренер сборной Хорватии не хотел с ним расставаться, то этот момент тоже говорит что он был значимым для сборной человеком. А то что у него нет опыта в работе клуба, этот факт ничего не говорит. Не рождаются главными тренерами , они ими становятся . У него есть опыт и достижения в сборной Хорватии, он стал вице чемпионом мира, и этот факт тоже в пользу Олича. Не говоря о его футбольной карьере как игрока ,игравшего в одном из сильнейших клубов Европы и завоевавших титулы. Так что я думаю назначение Олича на этот пост ,думаю себя оправдает . Нужно дать время для создания новой команды и думаю руководство поддерживает его и сделает новые приобретения тех игроков которые хотел бы видеть в команде. У него будет время и к следующему сезону ,бог даст увидим новый качественный футбол в исполнении ЦСКА !!! Удачи тебе Олич в ЦСКА !!!
Всем Добра !!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
21 апреля в 23:32
Причем здесь обучение. Практический опыт нужен. А его нет. Второе. Он не станет своим в клубе из-за своего менталитета и плохого знания русского разговорного языка. Одним словом это авантюра. Вспомните Т.Анри ( Монако) и Ф. Лэмпартда ( Челси). Прекрасные были футболисты, а тренеры нулевые. Чтобы стать тренером надо пройти все с низов самых. Рад буду ошибиться , но все таки это авантюра . И не Бабаева , и Гинера. А Орешкина. Гинер такого бы не допустил.
Союзник противников
Союзник противников
21 апреля в 23:16
Бабая пора гнать.
vinyardrip
vinyardrip
21 апреля в 23:15
Я перестаю узнавать любимую команду и еще больше манагеров.. У меня такие летят домой
1bear
1bear
21 апреля в 23:12
...просто денег мало попросил...
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