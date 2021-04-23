В Ингушетии будут созданы два профессиональных футбольных клуба

Российский футбольный союз, Министерство спорта РФ , Правительство Республики Ингушетия и региональная федерация футбола заключили соглашение о сотрудничестве в развитии футбола. Об этом рассказал министр спорта России Олег Матыцин:

Ингушетия — спортивный регион, в котором более 11 тыс. человек занимаются футболом. Соглашение с РФС , региональными властями и республиканской федерацией футбола призвано объединить ресурсы сторон, чтобы сделать этот вид спорта ещё более популярным среди жителей Ингушетии. К концу 2024 года в Магасе планируется построить стадион вместимостью 15 тыс. человек. В муниципальных образованиях республики появятся семь полноразмерных полей и шесть мини-футбольных площадок с искусственным покрытием.

Климатические условия региона позволяют круглый год заниматься спортом под открытым небом — пять новых полноразмерных полей с натуральным покрытием сделают футбол в Ингушетии ещё более доступным. Также в республике появятся пять новых отделений футбола. Чтобы молодые таланты могли развиваться и получать игровую практику в родном регионе, в нём планируется создать два профессиональных футбольных клуба.