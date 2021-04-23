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В Ингушетии будут созданы два профессиональных футбольных клуба

23 апреля 2021, 00:38

Российский футбольный союз, Министерство спорта РФ, Правительство Республики Ингушетия и региональная федерация футбола заключили соглашение о сотрудничестве в развитии футбола. Об этом рассказал министр спорта России Олег Матыцин:

Ингушетия — спортивный регион, в котором более 11 тыс. человек занимаются футболом. Соглашение с РФС, региональными властями и республиканской федерацией футбола призвано объединить ресурсы сторон, чтобы сделать этот вид спорта ещё более популярным среди жителей Ингушетии. К концу 2024 года в Магасе планируется построить стадион вместимостью 15 тыс. человек. В муниципальных образованиях республики появятся семь полноразмерных полей и шесть мини-футбольных площадок с искусственным покрытием.

Климатические условия региона позволяют круглый год заниматься спортом под открытым небом — пять новых полноразмерных полей с натуральным покрытием сделают футбол в Ингушетии ещё более доступным. Также в республике появятся пять новых отделений футбола. Чтобы молодые таланты могли развиваться и получать игровую практику в родном регионе, в нём планируется создать два профессиональных футбольных клуба.

Также недавно Матыцин высказался о введении системы Fan ID на российских стадионах.

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modestregista
modestregista
23 апреля в 12:36
Почему не три?
galem72
galem72
23 апреля в 10:47
"...в родном регионе, в нём планируется создать два профессиональных футбольных клуба..."

Если за счёт спонсоров и внебюджетных инвестиций — пожалуйста, хоть 10! Если же это опять ляжет на плечи налогоплательщиков — поскорее бы эти проекты развалились, даже не начавшись.
ОПС
ОПС
23 апреля в 08:57
Посмотрим, что получится.
112910415
112910415
23 апреля в 06:33
многие воспрянули духом !..
MRHM-1988
MRHM-1988
23 апреля в 00:47
Что так мало 15 тысяч ? Построили бы хотя бы на 18 тысяч .
Little Caprice
Little Caprice
23 апреля в 00:44
Через два больше бабок пройдёт, пилить приятнее.
Ironigor
Ironigor
23 апреля в 00:44
Ну всё, спасайся кто может.
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