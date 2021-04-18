«Спартак» опубликовал ролик к 99-летию клуба

Пресс-служба «Спартака» опубликовала ролик к 99-летию клуба.
Сегодня наш клуб празднует день рождения. «Красно-белым» — 99 лет! 18 апреля 1922 года свой первый матч провел МКС (Московский кружок спорта) — предшественник спартаковцев. Почти вековая история «Спартака» полна самых разных событий, но до сих пор неизменно главное: мы самый титулованный и самый популярный клуб страны! 22 чемпионства, 13 Кубков и Суперкубок завоевали Великие тренеры. Легендарные капитаны. Непревзойденные бомбардиры. Гениальные распасовщики. Надежные защитники. Потрясающие вратари. Мы поздравляем и желаем долгих лет жизни нашим ветеранам, ждем побед от сегодняшних спартаковцев и верим в наше будущее — воспитанников Академии. И, конечно, мы говорим спасибо миллионам болельщиков по всему миру, ради которых существует «Спартак». Ваша поддержка бесценна! С нашим днем рождения, «красно-белые»!
Напомним, что свой следующий матч «Спартак» проведёт сегодня против «Уфы».
"Футбол - не война и не драка.
И это действительно так.
И все же - атака, атака!
Атака - девиз твой, «Спартак»!
Повсюду - нечистая сила,
Над Русью сгущается мрак.
И верить бы не во что было
На свете, когда б не «Спартак»!"
(С)
"Футбол - не война и не драка.
И это действительно так.
И все же - атака, атака!
Атака - девиз твой, «Спартак»!
Повсюду - нечистая сила,
Над Русью сгущается мрак.
И верить бы не во что было
На свете, когда б не «Спартак»!"
(С)