«Спартак» опубликовал ролик к 99-летию клуба

Пресс-служба «Спартака» опубликовала ролик к 99-летию клуба.

Сегодня наш клуб празднует день рождения. «Красно-белым» — 99 лет! 18 апреля 1922 года свой первый матч провел МКС (Московский кружок спорта) — предшественник спартаковцев. Почти вековая история «Спартака» полна самых разных событий, но до сих пор неизменно главное: мы самый титулованный и самый популярный клуб страны! 22 чемпионства, 13 Кубков и Суперкубок завоевали Великие тренеры. Легендарные капитаны. Непревзойденные бомбардиры. Гениальные распасовщики. Надежные защитники. Потрясающие вратари. Мы поздравляем и желаем долгих лет жизни нашим ветеранам, ждем побед от сегодняшних спартаковцев и верим в наше будущее — воспитанников Академии. И, конечно, мы говорим спасибо миллионам болельщиков по всему миру, ради которых существует «Спартак». Ваша поддержка бесценна! С нашим днем рождения, «красно-белые»!