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«Спартак» опубликовал ролик к 99-летию клуба

18 апреля 2021, 12:49

Пресс-служба «Спартака» опубликовала ролик к 99-летию клуба.

Сегодня наш клуб празднует день рождения. «Красно-белым» — 99 лет! 18 апреля 1922 года свой первый матч провел МКС (Московский кружок спорта) — предшественник спартаковцев. Почти вековая история «Спартака» полна самых разных событий, но до сих пор неизменно главное: мы самый титулованный и самый популярный клуб страны! 22 чемпионства, 13 Кубков и Суперкубок завоевали Великие тренеры. Легендарные капитаны. Непревзойденные бомбардиры. Гениальные распасовщики. Надежные защитники. Потрясающие вратари. Мы поздравляем и желаем долгих лет жизни нашим ветеранам, ждем побед от сегодняшних спартаковцев и верим в наше будущее — воспитанников Академии. И, конечно, мы говорим спасибо миллионам болельщиков по всему миру, ради которых существует «Спартак». Ваша поддержка бесценна! С нашим днем рождения, «красно-белые»!

Напомним, что свой следующий матч «Спартак» проведёт сегодня против «Уфы».

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Все комментарии
Палыч82
Палыч82
18 апреля в 15:25
Поздравляю,) На следующий день рождения ждем поляну от болельщиков Спартака,)
makkie
makkie
18 апреля в 14:46
Всех красно-белых с праздником любимого клуба!
Спартак в нашем сердце, и только Спартак!

Ждём сегодня подарка в виде победы над Уфой.
Сварожич
Сварожич
18 апреля в 14:06
Ну с праздником, однако!!!!....
quinn-se
quinn-se
18 апреля в 13:46
Клуб Спартак, с Днем рождения! Побольше побед на радость болельщикам!!!))
allemz
allemz
18 апреля в 13:28
Достойно. Вот тока Зеньке от этого не по себе, она же начала появляться в сводках победителей только когда после развала СЭСЭСЭР газотранспортную систему наладили, уже тогда лозунг "мечты сбываются" был воплощен в реальность
Futurista
Futurista
18 апреля в 13:26
С Днем Рождения Спартак!...Ты лучший!...
tesch
tesch
18 апреля в 13:25
С праздником всех КБ!
Блоссия
Блоссия
18 апреля в 13:24
С днем рождения, красно-белые!
С одним на всех!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
18 апреля в 13:22
Очень знаменательное событие....
Кстати наряду с этой круглой датой сегодня ещё :
98 лет Конституции Египта...
41 год независимости Зимбабве
День Рождения Альберта Эйнштейна
И 96-ти летие образования клуба радиолюбителя..

Всех с Праздниками !!!!
mihaluch
mihaluch
18 апреля в 13:16
Если объективно судить то нынешний Спартак самый симпатичный двухтысячных.
sv_1969
sv_1969 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
18 апреля в 13:12
Торкает🤣🤣🤣 А дюков мишку заряжает вилкова)))
Супервайзер
Супервайзер
18 апреля в 13:07
С днем Рождения клуб!
"Футбол - не война и не драка.
И это действительно так.
И все же - атака, атака!
Атака - девиз твой, «Спартак»!

Повсюду - нечистая сила,
Над Русью сгущается мрак.
И верить бы не во что было
На свете, когда б не «Спартак»!"
(С)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
18 апреля в 12:59
Федун начинает юбилейную пропаганду. Как-никак на столетие чемпионство обещал...
NbKA555
NbKA555
18 апреля в 12:53
С Днем рождения любимая команда!!!Ждем победы сегодня !!!Всех мясных обнял!!!
Ironigor
Ironigor
18 апреля в 12:51
Ещё немного, ещё чуть чуть, - 100 !!!
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