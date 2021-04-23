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Флик решил покинуть «Баварию» из-за разногласий в трансферной политике

23 апреля 2021, 16:19

Стала известна причина, по которой Ханс-Дитер Флик решил покинуть должность главного тренера «Баварии».

Как сообщается, у немецкого специалиста были серьезные разногласия с руководством относительно трансферной кампании прошлым летом. Флик хотел видеть в «Баварии» Эмре Джана из «Боруссии» Дортмунд, Арне Майера из «Герты» и бывшего полузащитника «Кристал Пэлас» Макса Майера, однако ни один из игроков не был куплен.

Отмечается, что отношения между Фликом и руководством мюнхенского клуба ухудшились именно после летнего трансферного окна прошлого года.

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Comentarios
Comentarios
23 апреля в 22:49
Чет прям одни смены тренеров
Project Pandora
Project Pandora ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
23 апреля в 19:23
На секундочку он как бы тренер. Вы должны понять, ведь у вас в Зените тоже как бы тренер, только в другом смысле.
Karkaz
Karkaz
23 апреля в 19:22
Косячника Эмре Джана? Не поверю)
Иван Сидоров 2
Иван Сидоров 2
23 апреля в 18:32, ред.
Всех этих игроков можно было купить в сумме за миллионов 30, ну 40 максимум. Из-за чего казалось бы весь сыр бор. Я понимаю он бы Мбапе или Холланда хотел.
ДАША Д
ДАША Д
23 апреля в 18:01
Он без работы не останется.
STVA 1
STVA 1
23 апреля в 16:53
Джану и в Дортмунде похоже неплохо!
ЮЗИК
ЮЗИК
23 апреля в 16:42
Это его право, неплохо работал
allemz
allemz
23 апреля в 16:39
Одних Майеров ему подавай)
ну здарова
ну здарова
23 апреля в 16:37, ред.
два последних на трансфермаркете 8млн стоят суммарно, уж можно было выделить тренеру который кубок чемпионов принес команде, ну зажали и в этом закономерно бесславно отлетели
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
23 апреля в 16:24
Ну хочется ему рулить...
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