Флик решил покинуть «Баварию» из-за разногласий в трансферной политике

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23 апреля 2021, 16:19

Стала известна причина, по которой решил покинуть должность главного тренера «Баварии».

Как сообщается, у немецкого специалиста были серьезные разногласия с руководством относительно трансферной кампании прошлым летом. Флик хотел видеть в «Баварии» из «Боруссии» Дортмунд, из «Герты» и бывшего полузащитника «Кристал Пэлас» , однако ни один из игроков не был куплен.

Отмечается, что отношения между Фликом и руководством мюнхенского клуба ухудшились именно после летнего трансферного окна прошлого года.