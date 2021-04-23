Флик решил покинуть «Баварию» из-за разногласий в трансферной политике

Стала известна причина, по которой Ханс-Дитер Флик решил покинуть должность главного тренера «Баварии».
Как сообщается, у немецкого специалиста были серьезные разногласия с руководством относительно трансферной кампании прошлым летом. Флик хотел видеть в «Баварии» Эмре Джана из «Боруссии» Дортмунд, Арне Майера из «Герты» и бывшего полузащитника «Кристал Пэлас» Макса Майера, однако ни один из игроков не был куплен.
Отмечается, что отношения между Фликом и руководством мюнхенского клуба ухудшились именно после летнего трансферного окна прошлого года.