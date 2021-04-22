Моуриньо после отставки из «Тоттенхэма» 4 часа критиковал игроков команды

В Сети появилась информация о том, как Жозе Моуриньо провел последний день в «Тоттенхэме». Напомним, что португальский специалист был отправлен в отставку 19 апреля.
The Telegraph со ссылкой на источник в основной команде «Тоттенхэма» сообщает, что Жозе прибыл на базу в понедельник утром и собирался провести тренировку, но узнал об увольнении. Ему предложили покинуть расположение клуба или же собрать свои вещи.
Моуриньо забрал свои вещи, но сразу после этого вступил в дискуссию с игроками команды. По информации источника, португальский тренер в течение четырех часов высказал игрокам все, что он о них думает, раскритиковав футболистов основы в присутствии всей команды.
Отмечается, что отношения Моуриньо с игроками испортились после вылета из Лиги Европы от загребского «Динамо» (2:0, 0:3). Футболисты постоянно были в напряжении и боялись улыбнуться на тренировках.
Почеттино себя исчерпал в Тоттенхэме. Нужен был отдых и новый вызов.
То что он отличный тренер, никто ведь и не сомневался.
Почеттино себя исчерпал в Тоттенхэме. Нужен был отдых и новый вызов.
То что он отличный тренер, никто ведь и не сомневался.
современным футболистам мне кажется все равно кто их тренирует, один пришел второй пришел , ........ придет третий четвертый. плывут по течению......деньжата капают и хорошо.............
PS даже в Саутгемптоне так не поступают с тренерами....... даже если ты проиграл два раза по 0-9 и дома и в гостях. Хазенхюнтель хочет на повышение Леви забирай его.......
современным футболистам мне кажется все равно кто их тренирует, один пришел второй пришел , ........ придет третий четвертый. плывут по течению......деньжата капают и хорошо.............
PS даже в Саутгемптоне так не поступают с тренерами....... даже если ты проиграл два раза по 0-9 и дома и в гостях. Хазенхюнтель хочет на повышение Леви забирай его.......