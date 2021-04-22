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Моуриньо после отставки из «Тоттенхэма» 4 часа критиковал игроков команды

22 апреля 2021, 20:41

В Сети появилась информация о том, как Жозе Моуриньо провел последний день в «Тоттенхэме». Напомним, что португальский специалист был отправлен в отставку 19 апреля.

The Telegraph со ссылкой на источник в основной команде «Тоттенхэма» сообщает, что Жозе прибыл на базу в понедельник утром и собирался провести тренировку, но узнал об увольнении. Ему предложили покинуть расположение клуба или же собрать свои вещи.

Моуриньо забрал свои вещи, но сразу после этого вступил в дискуссию с игроками команды. По информации источника, португальский тренер в течение четырех часов высказал игрокам все, что он о них думает, раскритиковав футболистов основы в присутствии всей команды.

Отмечается, что отношения Моуриньо с игроками испортились после вылета из Лиги Европы от загребского «Динамо» (2:0, 0:3). Футболисты постоянно были в напряжении и боялись улыбнуться на тренировках.

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Klaus-S
Klaus-S ответ Ozabot (раскрыть)
23 апреля в 19:42
Скорее всего, уход Почеттино, это было обоюдное решение.
Почеттино себя исчерпал в Тоттенхэме. Нужен был отдых и новый вызов.
То что он отличный тренер, никто ведь и не сомневался.
Ironigor
Ironigor
22 апреля в 22:54
Всегда надо искать виновных!!! Ну а кто, если не они ???)))
DXTK
DXTK
22 апреля в 22:25
набалело понимаю.........эти игроки в своем время за почеттино не заступились, когда его уволняли, а ведь со многими вместе 5 лет отпахал, а что им до моуриньо он для них был чужим так и остался таким.

современным футболистам мне кажется все равно кто их тренирует, один пришел второй пришел , ........ придет третий четвертый. плывут по течению......деньжата капают и хорошо.............

PS даже в Саутгемптоне так не поступают с тренерами....... даже если ты проиграл два раза по 0-9 и дома и в гостях. Хазенхюнтель хочет на повышение Леви забирай его.......
Dauletbek
Dauletbek
22 апреля в 22:20
Ну, не 4 часа наверное. Кто будет стоят 4 часа и выслушивать критику со стороны бывшего тренера столько времени. Физически невозможно стоять в одном месте столько времени)))
Ozabot
Ozabot
22 апреля в 22:12
Вот будет забава, если Почеттино возьмет ЛЧ в этом сезоне. Руководство ТТХ может ждать лишение новогодних премий, а то и в отставку отправят всем кабинетом.
Leha-ha50
Leha-ha50
22 апреля в 21:44
Новая тенденция в футболе набирает обороты. За работу платят меньше , чем за увольнение . Пришел , развалил , всю сумму получил и свалил .
Ник Ликов
Ник Ликов
22 апреля в 21:32
ну так и они со святыми и играли первый тайм как величайший сказал а второй тайм,так как они умеют
Gahi
Gahi ответ Tostao (раскрыть)
22 апреля в 21:29
Вот именно, что при всех вот таких результатов, он умудряется всегда оставаться востребованным. 
Elliada
Elliada
22 апреля в 21:27
И они стояли слушали про себя целых 4 часа? Никому не захотелось уйти или позвать охрану?
drug01
drug01
22 апреля в 21:18
Это его стиль...
Tostao
Tostao ответ Gahi (раскрыть)
22 апреля в 21:17
Это раньше он был Особенный, а сейчас Неустойчивый. (Король неустовок)
Gahi
Gahi
22 апреля в 21:11
Каждый зарабатывает как может, а некоторые как Жозе Моуриньо умудряются за каждый прерванный стаж работы получать баснословные дивиденды и при этом стараются не терять лица. Действительно Жозе Моуриньо в футболе Особенный. 
ЮЗИК
ЮЗИК
22 апреля в 21:08
Короче сплавили дотика, а вроде начинал он неплохо
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
22 апреля в 21:04
Все плохие, один он Д^Артаньян...
1_DEIVID
1_DEIVID
22 апреля в 21:00
А не х.. было улыбаться на тренировках, пахать надо было.
sv_1969
sv_1969
22 апреля в 20:59
Моур не был бы Моуром, если бы не учудил этого!
Futurista
Futurista ответ Дима Логинов (раскрыть)
22 апреля в 20:57
Все правильно)...сначала ты работаешь на репутацию, потом репутация работает на тебя...наработанная репутация Моуриньо принесла ему неплохие деньги...теперь можно и дурака повалять)...
beefs
beefs
22 апреля в 20:55
это когда то должно было произойти...
Дима Логинов
Дима Логинов
22 апреля в 20:50
За такие деньги ещё и матами обложил. Моур красавчик!

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