Роджерс — хорошо, Нагельсманн — отлично. 5 тренеров, которые могут заменить Моуриньо в «Тоттенхэме»

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22 апреля 2021, 10:00

Жозе ушел и не выбрал преемника.

Мы уже шутили о том, что Моуриньо — единственный в истории Суперлиги уволенный тренер, но за бесконечными разговорами о проекте, который за два дня родился, вырос, состарился и умер, мы немного забыли, что «шпорам» нужен новый постоянный тренер. Временный есть, им стал бывший игрок «Тоттенхэма» Райан Мэйсон, который после раннего завершения карьеры вернулся в лондонский клуб, где три года проработал в академии.

Райану, который вынужден был повесить бутсы на гвоздь после перелома черепа, всего лишь 29 лет, он младше Бэйла, Алдервейрелда, Сиссоко и Льориса. Сообщается, что Мэйсон будет исполнять обязанности главного тренера до конца нынешнего сезона. Это как же нужно было разочароваться в Моуриньо, чтобы доверить команду 29-летнему тренеру без опыта? Так или иначе, звездный час Райана Мэйсона наступил, однако не приходится сомневаться, что летом у «Тоттенхэма» будет новый тренер.

Following the departure of Jose Mourinho, we can now confirm that Ryan Mason will take charge as Interim Head Coach for the remainder of the season.#THFC ⚪️ #COYS — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) April 20, 2021

Предлагаем рассмотреть 5 кандидатов, среди которых не будет Маурицио Сарри, потому что хватит уже подбирать за «Челси». До сих пор ни к чему особенно хорошему это не приводило.

Юлиан Нагельсманн (Германия)

Лакомый кусочек тренерского цеха. Нагельсманн — пожалуй, самый перспективный молодой тренер европейского футбола. И несмотря на молодость, уже достаточно опытный: за плечами у Юлиана пять сезонов у руля «Хоффенхайма» и «Лейпцига». 33-летний немец славится тактической гибкостью, вниманием к деталям и развитием молодых талантов. И футбол Нагельсманна с высоким прессингом и постоянным желанием продвигать мяч вперед точно понравится фанатом «шпор» после душных решений Моуриньо.

Заарканить Нагельсманна будет большой удачей для «Тоттенхэма», но у Юлиана уже сейчас не такой статус, что его можно просто выбрать и подписать. Вероятно, у прогрессивного тренера, который в прошлом сезоне безжалостно выбил «Тоттенхэм» из Лиги чемпионов, будут и другие предложения. Например, от «Баварии», которая будет искать замену Ханси Флику. Кстати, «Лейпциг» уже объявил, что отпустит Нагельсманна только за 20 миллионов евро (контракт тренера с нынешним клубом рассчитан до 2023 года).

Брендан Роджерс (Северная Ирландия)

Роджерс тоже из «ранних» тренеров: первый самостоятельный опыт в 35 лет, а в 39 в распоряжении Брендана был топ-клуб — «Ливерпуль». После этого североирландец сделал шаг назад, успешно поработал с «Селтиком», а сейчас успешно работает с «Лестером». По многим пунктам Брендан подходит «Тоттенхэму»: это и знание АПЛ , и опыт работы с клубом «Большой шестерки», и продвижение молодых талантов, и привлекательный футбол.

«На бумаге» Роджерс является чуть ли не идеальным тренером для «шпор», но главный вопрос звучит так: интересно ли будет Брендану променять «Лестер» и возможную Лигу чемпионов на «Тоттенхэм», который почти наверняка потеряет Кейна и окажется в периоде полураспада? Контракт с «лисами» рассчитан до 2025 года, и Брендан уже дал понять, что его приоритет — продолжение работы с «Лестером».

Нуну Эшпириту Санту (Португалия)

Больше шансов заманить в «Тоттенхэм» Нуну Эшпириту Санту, бывшего подопечного Жозе Моуриньо в «Порту». Португалец проделал отличную работу в «Вулверхэмптоне», с которым достиг максимума, уперся головой в потолок и начал понемногу буксовать: после двух седьмых мест «волки» в этом сезоне идут 12-ми. Эшпириту Санту проявил себя в качестве способного и стабильного менеджера. Его команда знает себе цену, играет в контратакующий футбол с явным акцентом на фланги.

Такой стиль с небольшими корректировками подошел бы и «Тоттенхэму», который не является абсолютным грандом и прямо сейчас имеет полное моральное право делать акцент на результате. Но тут можно поймать некоторое несоответствие: Нуну — это очередной менеджер без трофеев. Хотя «проверенный победитель» Моуриньо ничего не дал «шпорам», так что обманутый Леви скорее предпримет попытку найти нового Почеттино, чем сделает еще одну ставку на громкое имя.

Скотт Паркер (Англия)

Скотта Паркер — единственный в нашей пятерке, кто представлял «Тоттенхэм» в качестве футболиста. В период с 2011 по 2013 год экс-полузащитник провел за лондонский клуб 50 матчей в АПЛ , в том числе выводил «шпор» на поле в качестве капитана. Повязку получил за исключительные ментальные качества, болельщики его тоже ценили за профессионализм и дисциплину, которую Скотт распространял вокруг себя.

Не в пользу Паркера говорит его небольшой тренерский опыт. «Фулхэм» — единственный клуб, которым он когда-либо управлял. В прошлой кампании молодой тренер проделал замечательную работу и вывел «дачников» в Премьер-Лигу, где сразу оказался в гонке за выживание. Скорее всего, «Фулхэм» вылетит. Несмотря на это, Скотт хорошо трудится на западе Лондона, но готов ли он к повышению — большой-большой вопрос.

Эдди Хау (Англия)