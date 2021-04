Роджерс — хорошо, Нагельсманн — отлично. 5 тренеров, которые могут заменить Моуриньо в «Тоттенхэме»

Жозе ушел и не выбрал преемника.

Мы уже шутили о том, что Моуриньо — единственный в истории Суперлиги уволенный тренер, но за бесконечными разговорами о проекте, который за два дня родился, вырос, состарился и умер, мы немного забыли, что «шпорам» нужен новый постоянный тренер. Временный есть, им стал бывший игрок «Тоттенхэма» Райан Мэйсон, который после раннего завершения карьеры вернулся в лондонский клуб, где три года проработал в академии.

Райану, который вынужден был повесить бутсы на гвоздь после перелома черепа, всего лишь 29 лет, он младше Бэйла, Алдервейрелда, Сиссоко и Льориса. Сообщается, что Мэйсон будет исполнять обязанности главного тренера до конца нынешнего сезона. Это как же нужно было разочароваться в Моуриньо, чтобы доверить команду 29-летнему тренеру без опыта? Так или иначе, звездный час Райана Мэйсона наступил, однако не приходится сомневаться, что летом у «Тоттенхэма» будет новый тренер.

