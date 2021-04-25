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«Так держать, Макс!» «Спартак» — о голе Глушенкова в ворота «Динамо»

25 апреля 2021, 09:32
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

«Спартак» в клубном твиттере отреагировал на гол полузащитника команды Максима Глушенкова, выступающего на правах аренды за «Химки», в ворота «Динамо» в 27-м туре РПЛ.

«Химки» обыграли «Динамо» со счетом 1:0, Глушенков стал автором единственного гола в компенсированное время.

«Есть первый гол Максима Глушенкова после возвращения на поле! И какой! Победный в добавленное время против „Динамо“. Так держать, Макс!» — говорится в сообщении.

Глушенков, забивший свой первый гол за «Химки», пропустил часть сезона из-за травмы. В аренду подмосковной команде он был отдан в феврале.

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Все комментарии
makkie
makkie ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
25 апреля в 12:28
Кто прогнал то, если у Макса "кресты" были и его отправили в аренду форму набирать.
Мат часть знать надо!
berda2003
berda2003
25 апреля в 10:44
    ABir
    ABir
    25 апреля в 10:23
    Хорошо, что забивает, и не важно кому за кого
    ermak6848
    ermak6848
    25 апреля в 09:52
    Красава Макс !!!
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    25 апреля в 09:43
    Прогнали парня а теперь делают вид якобы поддерживают.
    Сп62
    Сп62
    25 апреля в 09:41
    Главное, вовремя забрать.
    Ванечка
    Ванечка
    25 апреля в 09:33
    Вовремя отдали в аренду...:))))
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