«Так держать, Макс!» «Спартак» — о голе Глушенкова в ворота «Динамо»

«Спартак» в клубном твиттере отреагировал на гол полузащитника команды Максима Глушенкова, выступающего на правах аренды за «Химки», в ворота «Динамо» в 27-м туре РПЛ.
«Химки» обыграли «Динамо» со счетом 1:0, Глушенков стал автором единственного гола в компенсированное время.
«Есть первый гол Максима Глушенкова после возвращения на поле! И какой! Победный в добавленное время против „Динамо“. Так держать, Макс!» — говорится в сообщении.
Глушенков, забивший свой первый гол за «Химки», пропустил часть сезона из-за травмы. В аренду подмосковной команде он был отдан в феврале.
Есть первый гол Максима Глушенкова после возвращения на поле! ⚽— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) April 24, 2021
И какой! Победный в добавленное время против «Динамо» 🔥
Так держать, Макс! 💪 pic.twitter.com/489CHc2iph
Мат часть знать надо!
Мат часть знать надо!