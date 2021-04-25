«Так держать, Макс!» «Спартак» — о голе Глушенкова в ворота «Динамо»

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25 апреля 2021, 09:32

«Спартак» в клубном твиттере отреагировал на гол полузащитника команды , выступающего на правах аренды за «Химки», в ворота «Динамо» в 27-м туре РПЛ .

«Химки» обыграли «Динамо» со счетом 1:0, Глушенков стал автором единственного гола в компенсированное время.

«Есть первый гол Максима Глушенкова после возвращения на поле! И какой! Победный в добавленное время против „Динамо“. Так держать, Макс!» — говорится в сообщении.

Глушенков, забивший свой первый гол за «Химки», пропустил часть сезона из-за травмы. В аренду подмосковной команде он был отдан в феврале.