«Зачем вообще нужен ВАР?» Комличенко — о своём падении в штрафной «Химок»

Нападающий «Динамо» высказался о спорном эпизоде в матче 27-го тура РПЛ с «Химками» (0:1). Главный арбитр встречи Евгений Кукуляк не стал назначать пенальти после падения Комличенко в ходе единоборства с защитником Александром Филиным.

На видео все видно. Понятное дело – забивай мы сами и вопросов не будет. Другой вопрос – зачем вообще нужен ВАР, если такие моменты судьи считают нормальными?! То они по пять минут разбирают какие-то эпизоды, то даже не смотрят ничего.