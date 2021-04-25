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«Зачем вообще нужен ВАР?» Комличенко — о своём падении в штрафной «Химок»

25 апреля 2021, 14:07
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Нападающий «Динамо» Николай Комличенко высказался о спорном эпизоде в матче 27-го тура РПЛ с «Химками» (0:1). Главный арбитр встречи Евгений Кукуляк не стал назначать пенальти после падения Комличенко в ходе единоборства с защитником Александром Филиным.

На видео все видно. Понятное дело – забивай мы сами и вопросов не будет. Другой вопрос – зачем вообще нужен ВАР, если такие моменты судьи считают нормальными?! То они по пять минут разбирают какие-то эпизоды, то даже не смотрят ничего.

Ранее об эпизоде высказался член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин.

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Все комментарии
112910415
112910415
25 апреля в 16:26
арбитры так видят ... )
ОПС
ОПС
25 апреля в 16:15
Здесь просто судья ....ас
hansa
hansa ответ ДАША Д (раскрыть)
25 апреля в 16:00, ред.
судей кю сти нада. чо в очи долбятся - там експерд прям в тв сидит..
Mangur
Mangur
25 апреля в 15:46
Просто ВАР это модно.
n272nm
n272nm
25 апреля в 15:31
Справедливости ради хочу заметить, что нужно было ставить пенальти. С другой стороны, во время угловых и штрафных ударов, в штрафной площадке футболисты всегда нарушают правила в той или иной степени. Всегда защитники придерживают нападающих, все толкаются и т.д. Поэтому можно ставить пенальти, практически автоматом.
Ironigor
Ironigor
25 апреля в 15:07
Вар мар , тудэм судэм ,бабосики бабло !!!
ЧЕЙ ВАР , ТОГО И НАВАР !!!
STVA 1
STVA 1 ответ suiw (раскрыть)
25 апреля в 14:34
Я к тому что раз такая байда надо реализовывать! На КБ визжали все что они типа плачут!А как касается самих то .....! Может надо вместе?))
suiw
suiw ответ STVA 1 (раскрыть)
25 апреля в 14:29
Оно, конечно, правильно. Но зачем тогда Правила нужны?
mihaluch
mihaluch
25 апреля в 14:22
ВАР дышло куда повернул туда и вышло.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
25 апреля в 14:20
Вар надо изничтожить!
STVA 1
STVA 1
25 апреля в 14:20
А может научится реализовывать моменты и не пенять на нерадивых судей!
ДАША Д
ДАША Д
25 апреля в 14:10
Применение ВАР должно быть жёстко регламентировано как в волейболе.
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