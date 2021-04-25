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Осинькин: «В последующих пяти матчах „Крыльям“ нужно минимум три победы»

25 апреля 2021, 09:59
ШинникЛоготип футбольный клуб Шинник (Ярославль)2 : 2Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался после матча с «Шинником» (2:2) и поделился ожиданиями от заключительной части сезона ФНЛ. На данный момент «Крылья» лидируют в таблице и опережают ближайшего преследователя на 4 очка.

После кубковых матчей, когда мы эмоционально опустошены, особенно на выезде, на третий день, очень сложно, даже вдвойне. Отсюда большая ротация, которую мы провели в матче с «Шинником». Наверное, внутрикомандные связи были нарушены, потому что таким составом мы не играли. В любом случае мы должны были побеждать. И всё для этого было, хотя объективно только последние 30 минут было преимущество. До этого мы играли не настолько быстро, как это было надо, чтобы получить преимущество в такой игре. Не могу сказать, что у нас короткая скамейка, дело в связях, которые выстраиваются между игроками, которые всё время вместе. Сказать, что кто-то провалил матч, нельзя. Просто внутрикомандные действия были неидеальные, обычно они лучше. Те футболисты, которые вышли на замену, они в первую очередь лучше понимали друг друга, а не то, что кто-то хорошо или плохо сыграл. Основная причина в этом. Вы знаете, очень тяжело нам дался кубковый матч, отсюда эмоций сегодня всегда не хватало.

Я сам активнее себя вел чем обычно, потому что надо было будить ребят, немножечко разгонять, и это всю игру. И голы, которые мы пропустили, ну да, они залетели. Наверное, есть какие-то элементы случайности в этом. У нас была большая серия, в ней были и сложные матчи, где мы могли не выиграть. Когда-то должна была эта серия заканчиваться, мы против, чтобы сейчас она заканчивалась, но так получилось. Сейчас нам надо сделать одно – готовиться к следующему матчу. Терять очки нельзя, в последующих пяти матчах нам нужно минимум три победы.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
25 апреля в 11:18
Будет 4 победы и ничья
ЮЗИК
ЮЗИК
25 апреля в 10:43
Думаю наберут без проблем
ДАША Д
ДАША Д
25 апреля в 10:34
С Шинником они ещё до игры посчитали себя победителями.
112910415
112910415
25 апреля в 10:18
пусть всё получится !
VAN ARM
VAN ARM
25 апреля в 10:14
ждём вас дома. удачи вам!!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
25 апреля в 10:10
Долго держать победную серию, имея дополнительную нагрузку в виде кубка России тяжеловато, некоторые предыдущие победы доставались достаточно непросто. На то она и ФНЛ, что у аутсайдера есть возможность отобрать очки у явного лидера по игре и по таблице.
SHMEL
SHMEL
25 апреля в 10:09
Лично я абсолютно не сомневаюсь, что Крылья с запасом выйдут в вышку избавив её от тамбова.
mihaluch
mihaluch
25 апреля в 10:07
Это вполне выполнимый план.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
25 апреля в 10:03
Да Крылья 100% будут в вышке...
ОПС
ОПС
25 апреля в 10:00
Надо было здесь и сейчас выигрывать.
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