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МЮ в седьмой раз завершил матч в АПЛ со счётом 0:0 в этом сезоне

25 апреля 2021, 18:10
ЛидсЛоготип футбольный клуб Лидс0 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

МЮ сыграл вничью с «Лидсом» в матче очередного тура АПЛ.

Любопытно, что «красные дьяволы» в текущем сезоне в данном турнире завершили поединок со счётом 0:0 уже в седьмой раз. Только в сезоне 1980/81 МЮ чаще играл вничью в безголевых матчах (8).

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Garrincha58
Garrincha58
25 апреля в 19:27
пенальти не дали вот и по нулям
STVA 1
STVA 1
25 апреля в 19:06
"Стабильность" признак мастерства)
Брулин
Брулин
25 апреля в 18:36
Ман Юнайтед по привычке помогает Ман Сити выиграть чемпионство как и в сезоне 17-18
allemz
allemz
25 апреля в 18:20, ред.
    ДАША Д
    ДАША Д
    25 апреля в 18:18
    Соперники научились играть.
    beefs
    beefs
    25 апреля в 18:15
    нужно догнать до десяти...
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