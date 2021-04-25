МЮ в седьмой раз завершил матч в АПЛ со счётом 0:0 в этом сезоне

МЮ сыграл вничью с «Лидсом» в матче очередного тура АПЛ.
Любопытно, что «красные дьяволы» в текущем сезоне в данном турнире завершили поединок со счётом 0:0 уже в седьмой раз. Только в сезоне 1980/81 МЮ чаще играл вничью в безголевых матчах (8).
|Лидс0 : 0Манчестер Юнайтед
|Матч завершен
МЮ сыграл вничью с «Лидсом» в матче очередного тура АПЛ.
Любопытно, что «красные дьяволы» в текущем сезоне в данном турнире завершили поединок со счётом 0:0 уже в седьмой раз. Только в сезоне 1980/81 МЮ чаще играл вничью в безголевых матчах (8).