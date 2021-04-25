«Бернли» одержал свою самую крупную гостевую победу в АПЛ с 1965 года

«Бернли» обыграл «Вулверхэмптон» в матче 33-го тура АПЛ со счетом 4:0.
Любопытно, что это самая крупная гостевая победа команды в высшем дивизионе страны с 1965 года. Тогда с таким же счетом «Бернли» обыграл «Сандерленд».
Недавно голкипер «Бернли» Ник Поуп установил рекорд в составе сборной Англии.
а сейчас волкам просто залетело. такие матчи бывают, что одна команда высекла другую. а некоторые еще скажут победа на классе...........
PS видите что сейчас с вулвз происходит и говорите что их тренера после 0-4 надо в Ттх.......???!!! Спс не надо.
а сейчас волкам просто залетело. такие матчи бывают, что одна команда высекла другую. а некоторые еще скажут победа на классе...........
PS видите что сейчас с вулвз происходит и говорите что их тренера после 0-4 надо в Ттх.......???!!! Спс не надо.