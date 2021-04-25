«Бернли» одержал свою самую крупную гостевую победу в АПЛ с 1965 года

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25 апреля 2021, 17:31

«Бернли» обыграл «Вулверхэмптон» в матче 33-го тура АПЛ со счетом 4:0.

Любопытно, что это самая крупная гостевая победа команды в высшем дивизионе страны с 1965 года. Тогда с таким же счетом «Бернли» обыграл «Сандерленд».

Недавно голкипер «Бернли» Ник Поуп установил рекорд в составе сборной Англии.