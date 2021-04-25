ГлавнаяНовостиСтатистикаАнглия. Премьер-Лига 2020/2021

«Бернли» одержал свою самую крупную гостевую победу в АПЛ с 1965 года

25 апреля 2021, 17:31
ВулверхэмптонЛоготип футбольный клуб Вулверхэмптон0 : 4Логотип футбольный клуб БернлиБернлиМатч завершен

«Бернли» обыграл «Вулверхэмптон» в матче 33-го тура АПЛ со счетом 4:0.

Любопытно, что это самая крупная гостевая победа команды в высшем дивизионе страны с 1965 года. Тогда с таким же счетом «Бернли» обыграл «Сандерленд».

Недавно голкипер «Бернли» Ник Поуп установил рекорд в составе сборной Англии.

Все новости
Наследник Иньесты – самый выносливый футболист мира. Сыграет 73 матча за сезон и установит рекорд
Вчера, 10:04Вадим Багров в блоге Футбольный СкаутКомментарии2
В 1/8 финала Кубка Либертадорес было забито аномальное количество голов
04 августа Комментарии6
Нидерланды проиграли лишь раз в последних 28 матчах при Ван Гале
04 августа Комментарии9
Педри провел 72-й матч в сезоне. Он может побить достижение Бруну из МЮ
03 августа Комментарии6
Азмун и Ерохин забивали во всех матчах «Зенита» в этом сезоне
01 августа Комментарии6
В РПЛ не поддержали тренд Евро-2020. Находим лучших и худших пенальтистов чемпионата России
01 августаСтанислав Горин в блоге Цифровое измерениеКомментарии4
Сортировать
Все комментарии
DXTK
DXTK
25 апреля в 21:21
а что вы хотите Бернли в 60-х был одним из фаваритов титул финалы КА, а Сандерленд тонул вообщем как и сейчас. так что те 0-4 не удивительно.

а сейчас волкам просто залетело. такие матчи бывают, что одна команда высекла другую. а некоторые еще скажут победа на классе...........

PS видите что сейчас с вулвз происходит и говорите что их тренера после 0-4 надо в Ттх.......???!!! Спс не надо.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
25 апреля в 19:52
Что с волками? Что с Траоре:?
shlomo
shlomo
25 апреля в 18:02
Волки сдулись под конец чемпа..
STVA 1
STVA 1
25 апреля в 18:00
Хрень какая то с Волками происходит!
ЮЗИК
ЮЗИК
25 апреля в 17:48
Неожиданное поражение волков
Остапчук 67
Остапчук 67
25 апреля в 17:39
Вот это сюрприз...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100