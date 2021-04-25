Олич никогда не проигрывал «Спартаку», у ЦСКА три победы на «Открытие Арене». Важные факты перед большим дерби

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вчера, 13:00

Удобный футбольный соперник может стать опасным за мгновение.

Ивица Олич мог перейти в «Спартак»

Когда форварду «Динамо» Загреб предложили трансфер в ЦСКА , то Олич честно признался, что из Восточной Европы знает три клуба. Слышал о «Динамо» Киев, «Шахтёре» и «Спартаке». На дворе было лето 2003 года, ЦСКА за два года до этого стал седьмым в чемпионате России.

Но Ивицу убедили, о чем ни хорват, ни «армейцы» не пожалели. В восьми поединках против «Спартака» Олич забил 4 мяча, чаще отличался только против «Ростова» и «Ротора» (по 5 раз). Все голы в дерби помнит, как и возможность перейти в «Спартак». После подписания Жо соседи мечтали переманить Олича.

Хорват выбрал «Гамбург» и Бундеслигу, потом сыграл за «Баварию», карьера сложилась. Но еще 8 лет назад не исключал возможность однажды вернуться в ЦСКА уже в качестве тренера. Мечта осуществилась, а отношение к новому тренеру, особенно после поражений от «Сочи» и «Локомотива», во многом сформирует результат дерби. У игрока Олича 5 побед и 3 ничьих против «Спартака», без поражений.

«Спартак» плох в домашних матчах

В прошлом году «красно-белые» выбили ЦСКА из Кубка России, обыграв в овертайме в марте, а после локдауна было два матча в чемпионате, оба раза «армейцы» выиграли – 2:0 и 3:1. Персонально для Тедеско речь о тактически непростом сопернике. По крайней мере, когда ЦСКА руководил Ганчаренко.

Впрочем, учтите место встречи. «Спартак» — третий в таблице. Но на второй строчке в гостевой после «Рубина», и лишь на скромном седьмом месте в домашней. «Спартак» потерял очки дома в 6 матчах из 13. Проиграли трижды – «Ростову», «Рубину» и «Уфе». Поражение сегодня может стать третьим подряд.

У ЦСКА та же история, но уязвленные кубковыми амбициями, новая осечка может добить. Зато «армейцы» в гостях лучше, чем дома – видать, первым номером молодым командам действовать неудобно. На выезде у «красно-синих» семь побед, но в списке лишь «Ростов» из сложных оппонентов, скорее выполнили обязательную программу.

В чемпионате нет игровой разницы

Упрек Тедеско, ведь Доменико в «Спартаке» достаточно долго, чтобы сформировать команду под себя. Ганчаренко отвлекался на еврокубки – перелеты с поражениями били по морали, на внутренние распри со штабом, а Олич лишь недавно приехал. В поисках разницы суммируем показатели сезона (лучший выделен оранжевым цветом):

Как видите, четыре параметра из десяти – за «Спартаком» (в одном случае уступают по общему количеству ударов в створ с игры, но опережают ЦСКА по реализации этих шансов), шесть – за «армейцами». Не удивительно, что команды не справились с погоней за «Зенитом». Если сравнивать соседей, то знак равенства – единственно верный.

Тедеско уже выиграл в семи дерби

Доменико выиграл 4 матча у «Локомотива» — самый его частый и один из самых удобных соперников. Но проиграл недавно, а еще была ничья. Если выйти за пределы Москвы, то увидим, что и против «Зенита» у немца пока не клеится – ни одной победы в 4 поединках.

Против «Динамо» статистика положительная – 2 победы, 1 мировая, 1 поражение в Кубке России, которое лишило шанса на трофей. А вот против ЦСКА худший показатель в дерби. «Спартак» обыграл «армейцев» лишь раз – в дополнительное время в кубковом поединке, но дважды уступили.

У Доменико сегодня последнее столичное дерби, пока имеет 6 побед, 2 ничьих и 4 поражения. Неплохо, но надо понимать, что «Спартак» при этом не выходил в финал Кубка, как Николич, не играл в Лиге чемпионов, как «Краснодар» с Мусаевым. И на чемпионство, как Семак в последние годы, не претендует. Доменико надо обыграть ЦСКА , ведь задолжал фанатам за поддержку и симпатии.

Потери и прессинг – ключи к победе

В представленной выше таблице есть строчка, что может сегодня повлиять сильнее всего. Речь о прессинге, ведь «Спартак» — лучшая команда РПЛ по высокому отбору мяча. Соболев – крепкий парень, Понсе агрессивный. Айртон читает чужую игру и резко встречает оппонентов. Ларссон и Промес лучше без мяча, чем кажется.

Отсюда лидерство, которое ЦСКА не снилось. Они в середине таблицы по высоте встречи соперников, примерно как «Зенит». Но если взрослую команду Семака выручает опыт – Барриос отрезает атаки, то проблемы с опорником исключают такой метод работы у «армейцев». ЦСКА поймал 3 гола после контратак в РПЛ (второй с конца результат), а у «Спартака» лишь одна такая ошибка.

С другой стороны, «красно-белые» слишком часто попадают в одну и ту же ловушку – им отдают мяч, они возят его поперек поля, но не могу создать явные голевые моменты. А когда создают – промахиваются. И хотя Влашич и Чалов били мимо чаще, сегодня также учтите усталость ЦСКА после кубкового дерби против «Локомотива», а еще количество травм. Если Бакаев здоров, то у Тедеско пустой лазарет, а у Олича там минимум восемь человек.

Соседи знают минусы друг друга

«Спартаку» нужна активная игра через Мозеса и Айртона, ведь по количеству навесов «красно-белые» на третьем месте в РПЛ , а ЦСКА лишь девятый. Фернандес старается, но налаженной работы двумя флангами в атаке не было. Справа можем увидеть Марадишвили, Тедеско точно навалится на эту зону.

У «Спартака» тоже есть свои слабые места. Крал и Зобнин не самые грозные разрушители, Алекс любит протаскивать мяч между линиями, а Роман часто играл выше по схеме. «Спартак» лишился Жиго, а это важный человек для силовой встречи соперников. Оличу логично выстроить вертикаль – от Дивеева и Ахметова до Влашича и Эджуке, чтобы доставлять мяч по короткой тропинке.

А дальше включится традиционная невезучесть защитников «Спартака»? Она не зависит от имен, будь это Комбаров, Боккетти, Рассказов, Джикия, Кутепов или Маслов, каждый получал «черную метку». Забивают бедняге Максименко на ровном месте, хотя и сэйвов у Александра немало. К слову, невзирая на чехарду в центре защиты, по воротам Акинфеева попадают реже, и мячей Игорь пропустил меньше.

Понятно, почему многие эксперты ставят на минимальную победу «Спартака» — играют после домашнего погрома, Тедеско опытнее, чем Олич, отступать некуда. У «Локомотива» на носу игра с «Зенитом», только победа в дерби над ЦСКА подарит «красно-белым» шанс на Лигу чемпионов. Но учтите, что у таких матчей свои законы. Ни один из соперников не хочет серии из трех поражений подряд.

А вот числа подсказывают – встречаются близкие по возможностям коллективы. Везение и переворотные мелочи здесь важнее, чем в матче команд разного класса, а моральная подготовка равна по ценности физической. В дерби побеждают и уступают для начала в головах. Олич пока «Спартаку» не проигрывал, а Тедеско – дважды подряд.