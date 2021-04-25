А. Фетисов: «Не секрет, что у футбольных клубов есть прозвища»

Директор департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов прокомментировал перепалку «красно-белых» с ЦСКА в твиттере после московского дерби.

Не секрет, что у футбольных клубов есть прозвища. В ЦСКА часто популяризируют эту тему сами: их маскот – конь, перед каждым матчем выходит программа «По коням», диктор на стадионе мотивирует болельщиков словом «поскакали».

Да и твиттер – это площадка, где не общаются языком официальных писем.