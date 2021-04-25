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А. Фетисов: «Не секрет, что у футбольных клубов есть прозвища»

25 апреля 2021, 22:05
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Директор департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов прокомментировал перепалку «красно-белых» с ЦСКА в твиттере после московского дерби.

Не секрет, что у футбольных клубов есть прозвища. В ЦСКА часто популяризируют эту тему сами: их маскот – конь, перед каждым матчем выходит программа «По коням», диктор на стадионе мотивирует болельщиков словом «поскакали».

Да и твиттер – это площадка, где не общаются языком официальных писем.

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cska1948
cska1948 ответ Futurista (раскрыть)
26 апреля в 16:36
Первый раз я услышал, что ЦСКА называют "конюшней" где-то в конце 60-х. Мне мой дядя объяснил почему и я ни сколько не обиделся! Но одно дело, когда это говорят между собой болельщики и совсем другое, когда официальные лица.
Байкал-38
Байкал-38
26 апреля в 12:03
    Futurista
    Futurista ответ cska1948 (раскрыть)
    26 апреля в 11:59, ред.
    Это уже сейчас...постфактум...
    Ну а что за "волна" от вас, чем вам тогда "конюшня" не понравилась?...
    cska1948
    cska1948 ответ Futurista (раскрыть)
    26 апреля в 11:31
    А кто с надувными поросятами на матчи СпаМа ходил и сейчас ходит? Тоже недруги? А вот это, тоже недруги СпаМа придумали?
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond
    26 апреля в 09:58
    Твиттер - это площадка, где люди общаются в меру своего умственного развития и воспитания. Что наглядно и было продемонстрировано официальными представителями ФК "Спартак"))
    Futurista
    Futurista ответ cska1948 (раскрыть)
    26 апреля в 09:18, ред.
    Спартак это "мясо"...свиней это кони придумали...и другие недруги Спартака...мясо оно знаете ли разное бывает...но "свинина" это же типа пообиднее прозвище...так что не стройте из себя ангелов)...

    Для справки:
    Самое популярное спартаковское прозвище – «мясо» ведет свое начало из 1920-х годов. В ту пору команда еще не получила имени римского гладиатора, а называлась куда менее гордо – «Пищевик». В эпоху НЭПа клуб поддерживался кооперативами мясников. ... К тому же красные цвета «Спартака» совпадали с цветом свежего мяса...
    cska1948
    cska1948 ответ Futurista (раскрыть)
    26 апреля в 08:58
    Если армейцы кони, то вы КТО? Или у вас нет прозвища и Фетисов говоря "у футбольных клубов есть прозвища" говорит о ком угодно, но только не о СпаМе?
    lotsman
    lotsman
    26 апреля в 07:58
    А Армейцы что, не знали что их зовут КОНИ?!!
    Байкал-38
    Байкал-38
    26 апреля в 07:15
    Вот только не надо себя вести как эти прозвища! Особенно кАнтону Фетисову подходит.
    112910415
    112910415
    26 апреля в 06:52
    не надо педалировать эти темы
    mortid
    mortid ответ RamonCSKA (раскрыть)
    26 апреля в 01:13
      311
      311
      26 апреля в 00:53
        Ислам0926
        Ислам0926
        25 апреля в 23:46, ред.
        Нужно прозвище Спартаку поменять вон уже Федун болельщиком Зенита стал а хотя свинью они везде подложат
        nikot
        nikot
        25 апреля в 23:32
          Futurista
          Futurista ответ NYJ (раскрыть)
          25 апреля в 23:25
          Взаимно...и вам тоже...
          NYJ
          NYJ ответ Futurista (раскрыть)
          25 апреля в 23:24
          Согласен, всего доброго
          Futurista
          Futurista ответ NYJ (раскрыть)
          25 апреля в 23:23
          К темам связанным со Спартаком через годы обращаются)...не то что 2 тура...это факт...если честно не хочется дальше развивать эту тему...естественно хотелось бы чтобы подобных моментов не было в нашем футболе...
          NYJ
          NYJ ответ Futurista (раскрыть)
          25 апреля в 23:19, ред.
          Но я действительно не помню, чтобы так много возвращались к теме спустя два тура
          Futurista
          Futurista ответ NYJ (раскрыть)
          25 апреля в 23:16, ред.
          Это фигура речи...
          "Я не встречал подобного от болельщиков других команд"...
          По моему что то не так с этой фразой)...
          NYJ
          NYJ ответ Futurista (раскрыть)
          25 апреля в 23:12
          Я и не пытаюсь, только при чем здесь святость папы Римского
          beefs
          beefs
          25 апреля в 23:04
          все как в детском саду...
          n272nm
          n272nm ответ Futurista (раскрыть)
          25 апреля в 23:01
          Я называю человека свиньей именно из-за подтекста :))) Спартак - свиньи, поэтому А.Фетисова вполне можно называть свиньей.
          Futurista
          Futurista ответ NYJ (раскрыть)
          25 апреля в 23:01
          В каждой избушке свои погремушки...не пытайтесь быть святее Папы Римского...Удачи...
          NYJ
          NYJ ответ Futurista (раскрыть)
          25 апреля в 22:59
          Это тут при чем? Или кто-то из официальных лиц Локомотива переходил на оскорбления и откровенное хамство?
          В истории игр Локомотива и Спартака были грубейшие ошибки и в не нашу сторону, теперь всю жизнь и вспоминать при любом другом случае?
          Я не встречал подобного от болельщиков других команд, споры были, обсуждения спорных моментов тоже, но такого злопамятства не вспомню
          Futurista
          Futurista ответ n272nm (раскрыть)
          25 апреля в 22:57
          У вашей фразы есть подтекст... к сожалению вы называете человека "свиньей" не потому что он спартач...
          ЦСКА ПЕРВЫЙ
          ЦСКА ПЕРВЫЙ
          25 апреля в 22:57
          Я не удивляюсь людям которые управляют спартаком, пример фетисов.
          n272nm
          n272nm
          25 апреля в 22:50, ред.
            Василий Корнечук
            Василий Корнечук
            25 апреля в 22:49
            Я бы мог списать это на бедность и коррупцию и невозможность получить людям нормальное образование и воспитание. Но Антон Фетисов не бедный человек. И я знаю болельщиков Спартака адекватных и культурных. я не знаю Антона Фетисова и наверно не я имею права комментировать его слова
            Futurista
            Futurista ответ NYJ (раскрыть)
            25 апреля в 22:31
            Дурачки в судейскую ходят по 5 раз за матч...
            NYJ
            NYJ
            25 апреля в 22:27
            Дурачок
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