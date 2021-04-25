А. Фетисов: «Не секрет, что у футбольных клубов есть прозвища»

Директор департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов прокомментировал перепалку «красно-белых» с ЦСКА в твиттере после московского дерби.
Не секрет, что у футбольных клубов есть прозвища. В ЦСКА часто популяризируют эту тему сами: их маскот – конь, перед каждым матчем выходит программа «По коням», диктор на стадионе мотивирует болельщиков словом «поскакали».
Да и твиттер – это площадка, где не общаются языком официальных писем.
ответ пользователю cska1948 (раскрыть)
Спартак это "мясо"...свиней это кони придумали...и другие недруги Спартака...
Если придумали недруги, тогда почему в Спартаке это приняли и даже друг друга так называют?
"Золотой Кабан" – ежегодная драгоценная награда, преподносимая фанатами "Спартака" лучшему игроку Народной Команды по итогам прошедшего футбольного сезона. Данная благочестивая традиция зародилась ещё в 2002 году на Гостевой ВВ. В 2005-2013 гг. "Малым Кабаном" также награждали лучшего отрока из дублирующего и молодёжного состава Красно-Белых.
Каба́н (лат. Sus scrofa), или вепрь[3], или ди́кая свинья́, — парнокопытное млекопитающее из рода кабанов семейства свиных. Является предком домашней свиньи.
Олег Романцев: «2019-й будет годом Свиньи, годом «Спартака».
То есть свои же болельщики, сам клуб и Романцев это недруги Спартака? Ну в принципе я догадывался, что заговор внутри клуба и там все друг друга ненавидят.
ответ пользователю cska1948 (раскрыть)
Спартак это "мясо"...свиней это кони придумали...и другие недруги Спартака...
Если придумали недруги, тогда почему в Спартаке это приняли и даже друг друга так называют?
"Золотой Кабан" – ежегодная драгоценная награда, преподносимая фанатами "Спартака" лучшему игроку Народной Команды по итогам прошедшего футбольного сезона. Данная благочестивая традиция зародилась ещё в 2002 году на Гостевой ВВ. В 2005-2013 гг. "Малым Кабаном" также награждали лучшего отрока из дублирующего и молодёжного состава Красно-Белых.
Каба́н (лат. Sus scrofa), или вепрь[3], или ди́кая свинья́, — парнокопытное млекопитающее из рода кабанов семейства свиных. Является предком домашней свиньи.
Олег Романцев: «2019-й будет годом Свиньи, годом «Спартака».
То есть свои же болельщики, сам клуб и Романцев это недруги Спартака? Ну в принципе я догадывался, что заговор внутри клуба и там все друг друга ненавидят.
Ну а что за "волна" от вас, чем вам тогда "конюшня" не понравилась?...
Ну а что за "волна" от вас, чем вам тогда "конюшня" не понравилась?...
Для справки:
Самое популярное спартаковское прозвище – «мясо» ведет свое начало из 1920-х годов. В ту пору команда еще не получила имени римского гладиатора, а называлась куда менее гордо – «Пищевик». В эпоху НЭПа клуб поддерживался кооперативами мясников. ... К тому же красные цвета «Спартака» совпадали с цветом свежего мяса...
Для справки:
Самое популярное спартаковское прозвище – «мясо» ведет свое начало из 1920-х годов. В ту пору команда еще не получила имени римского гладиатора, а называлась куда менее гордо – «Пищевик». В эпоху НЭПа клуб поддерживался кооперативами мясников. ... К тому же красные цвета «Спартака» совпадали с цветом свежего мяса...
"Я не встречал подобного от болельщиков других команд"...
По моему что то не так с этой фразой)...
"Я не встречал подобного от болельщиков других команд"...
По моему что то не так с этой фразой)...
В истории игр Локомотива и Спартака были грубейшие ошибки и в не нашу сторону, теперь всю жизнь и вспоминать при любом другом случае?
Я не встречал подобного от болельщиков других команд, споры были, обсуждения спорных моментов тоже, но такого злопамятства не вспомню
В истории игр Локомотива и Спартака были грубейшие ошибки и в не нашу сторону, теперь всю жизнь и вспоминать при любом другом случае?
Я не встречал подобного от болельщиков других команд, споры были, обсуждения спорных моментов тоже, но такого злопамятства не вспомню