Стало известно, почему Чорлука отказался продлевать контракт с «Локо»

1619195785

23 апреля 2021, 19:36

Защитник и капитан «Локомотива» отказался продлевать контракт с клубом из-за неуважительного отношения со стороны руководства «Локо».

Источник сообщает, что генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко, зная, что у Чорлуки заканчивается контракт, не спешил начинать переговоры о пролонгации сотрудничества.

«Леонченко „созрел“ на разговор с Чорлукой лишь спустя два месяца после своего прихода в клуб, однако выбрал для этого не самый подходящий момент: в Марбелье он подошёл к защитнику, когда тот занимался в тренажёрном зале, и предложил поговорить. Функционер размыто сказал о том, что клуб нуждается в игроке. Ведран ответил, что он готовится к матчу, и вообще, по отношению к нему такое поведение со стороны руководства клуба неуважительно», — утверждает источник.

Чорлука 31 марта объявил об уходе из «Локо» по окончании сезона.