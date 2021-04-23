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Стало известно, почему Чорлука отказался продлевать контракт с «Локо»

23 апреля 2021, 19:36

Защитник и капитан «Локомотива» Ведран Чорлука отказался продлевать контракт с клубом из-за неуважительного отношения со стороны руководства «Локо».

Источник сообщает, что генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко, зная, что у Чорлуки заканчивается контракт, не спешил начинать переговоры о пролонгации сотрудничества.

«Леонченко „созрел“ на разговор с Чорлукой лишь спустя два месяца после своего прихода в клуб, однако выбрал для этого не самый подходящий момент: в Марбелье он подошёл к защитнику, когда тот занимался в тренажёрном зале, и предложил поговорить. Функционер размыто сказал о том, что клуб нуждается в игроке. Ведран ответил, что он готовится к матчу, и вообще, по отношению к нему такое поведение со стороны руководства клуба неуважительно», — утверждает источник.

Чорлука 31 марта объявил об уходе из «Локо» по окончании сезона.

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Все комментарии
mortid
mortid ответ cska1948 (раскрыть)
24 апреля в 00:12
А некоторые на заправке решают и затем клубам с 15 места 0:3 влетают.
Бен Зопилой
Бен Зопилой
23 апреля в 22:15
Ужас какой. Дядька Чарли споил чешским крафтовым весь КДК - а на папиков "рэльсы и шпалЫ" таки ничего и не заныкал? Непорядок, да! Кусать титьку дойной коровы, когда тебе 35плюс- как минимум, недальновидно ...
ТТ
ТТ
23 апреля в 22:06
Ведран как будто чего-то не договаривает, не досказывает..
Konst56
Konst56
23 апреля в 21:22
Просто хамство! Еще бы подошел к нему когда он видео с Дзюбой смотрел...
Иван Тасминский
Иван Тасминский
23 апреля в 21:11
Ужас! Предложили контракт аж в спортивном зале! Ух как они обнаглели!
Gahi
Gahi
23 апреля в 20:44, ред.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
    23 апреля в 20:35
    Как сказать. Во-первых ему 35, а во-вторых он хочет контракт не менее чем на 2 года и около 3 млн зарплату. Я думая, что даже с учетом его уровня не каждый клуб на это пойдет.
    Союзник противников
    Союзник противников
    23 апреля в 20:22
    НЕ хочет играть в ЛЧ! Будет с Оличем по ТВ смотреть,как "Спартак" в ЛЕ играет.Но традиционно недолго....
    ДСА
    ДСА
    23 апреля в 20:20
    Вот и флаг в руки Локомотиву.
    LOKis09
    LOKis09
    23 апреля в 20:20
    Редкая бредятина!
    Фантазии щелкопёров...
    d_fincher
    d_fincher
    23 апреля в 20:19
    Уровень работы локомотива вызывает стыд.
    Ironigor
    Ironigor
    23 апреля в 20:18
    Что за ещё одна чушь. Я даже не могу себе представить такое. Леонченко прилетел в Марбелью , чтобы зайти в тренажёрный зал и именно там решить поговорить с Чорлукой о его контракте . Полный бред.
    Никакую другую нормальную версию нельзя было придумать !?? Ждём Чорлуку в ЦСКА, Бабаев пригласит его в ресторан и там обсудят условия контракта . Всем Добра !!!
    gentlewolf
    gentlewolf
    23 апреля в 20:12
    Какое обидчивое Ведро...
    sv_1969
    sv_1969
    23 апреля в 20:02
    При всем уважении после того как Палыча ушли у паровозов много странного!
    димон 37
    димон 37 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
    23 апреля в 20:00
    Сухина отличный переговорщик
    oFANATo
    oFANATo ответ nikoladolgov (раскрыть)
    23 апреля в 20:00
    Были слухи что его хочет видеть в ЦСКА Олич.
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    23 апреля в 19:59
    Любой клуб его возьмет , без футбола не останется
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    23 апреля в 19:58
    И куда он уйдет ? Неужели в Зенит на лавку ?
    cska1948
    cska1948
    23 апреля в 19:57
    Чорлука прав! Такие серьёзные вопросы походя, в тренажёрном зале не решают!
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    23 апреля в 19:52
    У Локо в руководстве всегда странные люди.
    beefs
    beefs
    23 апреля в 19:38
    не сошлись характерами...
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