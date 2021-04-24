В Италии и Испании набирает обороты движение против Чеферина и ЛЧ

В Италии и Испании набирает движение против президента УЕФА Александера Чеферина. В социальных сетях хэштег #CeferinOut несколько дней подряд уже находится в главных трендах.
Напомним, что в Англии болельщики крайне негативно восприняли идею о создании Европейской Суперлиги, поэтому клубы АПЛ поспешили выйти из проекта.
Сейчас волна негодования дошла и до УЕФА. Болельщики и любители футбола высмеивают ценности, на которые опирался Чеферин во время своих заявлений — «Те, кто хочет уважения, проявляйте уважение».
Миланское фанатское движение Curva Sud резюмирует общий подход большинства итальянских болельщиков следующим образом:
Футбол действительно принадлежал людям до 1990-х. Когда родилась Лига чемпионов, разрушился старый чемпионат Европы. С того момента между большими и маленькими клубами образовалась непреодолимая пропасть.
Ранее также сообщалось, что Чеферин повышал себе зарплату, несмотря на пандемию и падение выручки.
Пишут,как будто они переживают за бедные клубы,за мелочи такие и брата продадут,короче.... а то опять заблокируют.
Пишут,как будто они переживают за бедные клубы,за мелочи такие и брата продадут,короче.... а то опять заблокируют.
Чиновники УЕФА, боясь потерять кормушку, методом шантажа и дезинформации поставили на уши стада фанатов, которые не разобравшись стали на защиту коррупционеров УЕФА, прикрывающихся "заботой о бедных"
Без УЕФА футбол станет чище. На месте Переса и Аньелли я бы создал мировую суперлигу с привлечением клубов Китая, США и Латинской Америки. Это была бы бомба. В скором времени подтянулись бы и остальные.
Чиновники УЕФА, боясь потерять кормушку, методом шантажа и дезинформации поставили на уши стада фанатов, которые не разобравшись стали на защиту коррупционеров УЕФА, прикрывающихся "заботой о бедных"
Без УЕФА футбол станет чище. На месте Переса и Аньелли я бы создал мировую суперлигу с привлечением клубов Китая, США и Латинской Америки. Это была бы бомба. В скором времени подтянулись бы и остальные.
Что конкретно снизилось/увеличилось и т.п.?
35 лет назад трансферы уже как бы были. Марадона играл в Испании и Италии
Если бы футбол испортился, там бы было всё меньше денег, а ситуация противоположная. Интерес к футболу вырос за последние 20 лет, и денег в индустрии стало больше.
Что конкретно снизилось/увеличилось и т.п.?
35 лет назад трансферы уже как бы были. Марадона играл в Испании и Италии
Если бы футбол испортился, там бы было всё меньше денег, а ситуация противоположная. Интерес к футболу вырос за последние 20 лет, и денег в индустрии стало больше.
главная проблема, как вижу её Я, пропаганда футбола заключается в том чтобы
русский бы играл в команде с русскими, всё это передвижение, покупки, продажи,
настолько испортили любимый вид спорта миллионов!!! С каким достоинством
и интересом выходили бы биться против команд , где играли бы чистые немцы, французы, украинцы, итальянцы!!! Вот это была бы Лига настоящая!!! А главное
что уже ничего не изменит - немалое количество денег у управленцев!!!
главная проблема, как вижу её Я, пропаганда футбола заключается в том чтобы
русский бы играл в команде с русскими, всё это передвижение, покупки, продажи,
настолько испортили любимый вид спорта миллионов!!! С каким достоинством
и интересом выходили бы биться против команд , где играли бы чистые немцы, французы, украинцы, итальянцы!!! Вот это была бы Лига настоящая!!! А главное
что уже ничего не изменит - немалое количество денег у управленцев!!!
А УЕФА это тот же царь: ни развития, ни доходов, а только колоссальные расходы на содержание свиты и бесконечные коррупционные скандалы.
А УЕФА это тот же царь: ни развития, ни доходов, а только колоссальные расходы на содержание свиты и бесконечные коррупционные скандалы.
"Реал" получил кредит от нескольких испанских банков в размере 328 миллионов евро, сообщает...
По данным источника, большая часть этих денег пойдет на покупку форварда "ПСЖ" Килиана Мбаппе.
"Реал" получил кредит от нескольких испанских банков в размере 328 миллионов евро, сообщает...
По данным источника, большая часть этих денег пойдет на покупку форварда "ПСЖ" Килиана Мбаппе.
Продавайте игроков, подписывайте свободных агентов или игроков дешевле, или молодёжь, платите им соответственно. Вот и проблем с финансовым фейр плеем не будет, и клубы усреднятся, и конкуренция появится.
А то привыкли жить в кредит да за чужой счёт, а теперь ищут виноватых и тех, кто их вытянет из этой ямы.
Продавайте игроков, подписывайте свободных агентов или игроков дешевле, или молодёжь, платите им соответственно. Вот и проблем с финансовым фейр плеем не будет, и клубы усреднятся, и конкуренция появится.
А то привыкли жить в кредит да за чужой счёт, а теперь ищут виноватых и тех, кто их вытянет из этой ямы.
ЕЩЁ ТОТ ПЕРЕЦ , - ЭТОТ ПЕРЕС !!!
ЕЩЁ ТОТ ПЕРЕЦ , - ЭТОТ ПЕРЕС !!!