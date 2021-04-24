В Италии и Испании набирает обороты движение против Чеферина и ЛЧ

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24 апреля 2021, 14:57

В Италии и Испании набирает движение против президента УЕФА Александера Чеферина. В социальных сетях хэштег #CeferinOut несколько дней подряд уже находится в главных трендах.

Напомним, что в Англии болельщики крайне негативно восприняли идею о создании Европейской Суперлиги, поэтому клубы АПЛ поспешили выйти из проекта.

Сейчас волна негодования дошла и до УЕФА . Болельщики и любители футбола высмеивают ценности, на которые опирался Чеферин во время своих заявлений — «Те, кто хочет уважения, проявляйте уважение».

Миланское фанатское движение Curva Sud резюмирует общий подход большинства итальянских болельщиков следующим образом:

Футбол действительно принадлежал людям до 1990-х. Когда родилась Лига чемпионов, разрушился старый чемпионат Европы. С того момента между большими и маленькими клубами образовалась непреодолимая пропасть.

Ранее также сообщалось, что Чеферин повышал себе зарплату, несмотря на пандемию и падение выручки.