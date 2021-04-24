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В Италии и Испании набирает обороты движение против Чеферина и ЛЧ

24 апреля 2021, 14:57

В Италии и Испании набирает движение против президента УЕФА Александера Чеферина. В социальных сетях хэштег #CeferinOut несколько дней подряд уже находится в главных трендах.

Напомним, что в Англии болельщики крайне негативно восприняли идею о создании Европейской Суперлиги, поэтому клубы АПЛ поспешили выйти из проекта.

Сейчас волна негодования дошла и до УЕФА. Болельщики и любители футбола высмеивают ценности, на которые опирался Чеферин во время своих заявлений — «Те, кто хочет уважения, проявляйте уважение».

Миланское фанатское движение Curva Sud резюмирует общий подход большинства итальянских болельщиков следующим образом:

Футбол действительно принадлежал людям до 1990-х. Когда родилась Лига чемпионов, разрушился старый чемпионат Европы. С того момента между большими и маленькими клубами образовалась непреодолимая пропасть.

Ранее также сообщалось, что Чеферин повышал себе зарплату, несмотря на пандемию и падение выручки.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Изгой (раскрыть)
27 апреля в 13:24
клубы Китая, Латинос и США в футболе с ЕВРОПОЙ? Надо отделять мух от котлет.Вот пусть отдельно от Европы и играют.а вот их инвесторы - могут быть привлеченны к Супер Лиге и стать таким же,как ГазПром, к примеру Алибаба.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ STVA 1 (раскрыть)
27 апреля в 13:20
предлагаю что бы Месси занял место Чефира. Уверен, при этом Лео, Барса станет многократным обладателем ЛЧ и быстрее выйдет из Кризиса.
доктоР7
доктоР7
25 апреля в 05:06
Спортивный принцип был убит ещё когда учредили ЛЧ, до этого момента побеждал сильнейший в матчах по кубковой системе. Но то, что задумали топ-клубы (Суперлига) - это убийство футбола на всём континенте!
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ Изгой (раскрыть)
24 апреля в 22:12
    Союзник противников
    Союзник противников ответ sash71 (раскрыть)
    24 апреля в 20:58
      An Jo
      An Jo
      24 апреля в 20:56
      В лиге чемпионов должны играть чемпионы лиг. И только. Четыре-пять клубов из Апл, ла лиги, сериала, вызывают уныние и на их фоне всё остальное смотрится просто как авно. По сути истинная ЛЧ начинается от 1/8 когда остаются топы, а до этого ватокатание с набиванием рекордов месей и кришем на всяких "чемпионах" рпл и иже с ними. А суперлига была бы неким боданием этих топов ради футбола и зрелищ.
      STVA 1
      STVA 1 ответ Изгой (раскрыть)
      24 апреля в 20:43
      И ещё без перца и аньели)))
      sash71
      sash71
      24 апреля в 20:28
      УЕФА давно пора разогнать за её коррупцию и видимость развития футбола в Европе. Где и кто за все время ЛЧ команд из Польши, Болгарии, Чехии, Румынии и тд. смог хоть как то противостоять так называемым ТОП клубам? УЕФА вкладывает огромные средства в те страны но вот уже столько лет у них футбол как был на нуле так он и остаётся на нём.
      Ares_the_God
      Ares_the_God ответ Эдмон (раскрыть)
      24 апреля в 20:19
      Не согласен. Это бойцы с режимом. А к той категории, которую вы обозначили, больше подходят клубы АПЛ, покинувшие суперлигу.
      Союзник противников
      Союзник противников ответ Incredulous (раскрыть)
      24 апреля в 19:58
        Изгой
        Изгой
        24 апреля в 19:53
        Красавцы, значит есть много здравомыслящих фанатов. Суперлига отличная идея, она улучшит и спасёт футбол, просто ей нужно время, что бы она эволюционировала и заработала во благо.
        Чиновники УЕФА, боясь потерять кормушку, методом шантажа и дезинформации поставили на уши стада фанатов, которые не разобравшись стали на защиту коррупционеров УЕФА, прикрывающихся "заботой о бедных"
        Без УЕФА футбол станет чище. На месте Переса и Аньелли я бы создал мировую суперлигу с привлечением клубов Китая, США и Латинской Америки. Это была бы бомба. В скором времени подтянулись бы и остальные.
        zim289
        zim289 ответ shur (раскрыть)
        24 апреля в 19:41
        И чем же конкретно трансферы "испортили" футбол?
        Что конкретно снизилось/увеличилось и т.п.?

        35 лет назад трансферы уже как бы были. Марадона играл в Испании и Италии
        Если бы футбол испортился, там бы было всё меньше денег, а ситуация противоположная. Интерес к футболу вырос за последние 20 лет, и денег в индустрии стало больше.
        shur
        shur
        24 апреля в 19:24
        ...скажу прямо, Я не расист, обыкновенный пенсионер из Москвы, в чём по моему
        главная проблема, как вижу её Я, пропаганда футбола заключается в том чтобы
        русский бы играл в команде с русскими, всё это передвижение, покупки, продажи,
        настолько испортили любимый вид спорта миллионов!!! С каким достоинством
        и интересом выходили бы биться против команд , где играли бы чистые немцы, французы, украинцы, итальянцы!!! Вот это была бы Лига настоящая!!! А главное
        что уже ничего не изменит - немалое количество денег у управленцев!!!
        Ozabot
        Ozabot
        24 апреля в 18:09
        Ошибкой организаторов Суперлиги было то, что они не предложили альтернативу ЛЧ маленьким клубам — можно было сказать, мол, серебро и бронза нацчемпионатов попадают в Суперлигу и будут получать больше денег. Это как восстание декабристов: народу нифига, зато царя свергнем, а власть поделим между дворянами. Чем закончилось — все знают.
        А УЕФА это тот же царь: ни развития, ни доходов, а только колоссальные расходы на содержание свиты и бесконечные коррупционные скандалы.
        STVA 1
        STVA 1 ответ vinyardrip (раскрыть)
        24 апреля в 18:03
          Союзник противников
          Союзник противников
          24 апреля в 17:35
          ПЕРЕС-Шакал,питающийся падалью:

          "Реал" получил кредит от нескольких испанских банков в размере 328 миллионов евро, сообщает...

          По данным источника, большая часть этих денег пойдет на покупку форварда "ПСЖ" Килиана Мбаппе.
          BDA8181
          BDA8181
          24 апреля в 17:25
          А я говорил , что нужен бан был. Тогда и не было с Сериала и Кардебалет лиги визгов писков. Чефир бань всех и успокоиться сразу!!! Президентов,команды!! Попищат и успокоиться!
          Еноты за Арсенал
          Еноты за Арсенал ответ Gelious (раскрыть)
          24 апреля в 17:25
          Ты путаешь холодное с мокрым. Понятна испанская тоска фанатов МС, "Реала" и тп, которые хотят играть только топ-матчи. Но реально сливки хорошо поживились, когда с барсиками вместе пролоббировали закон, чтобы получать половину всех сборов ЛаЛиги на двоих. "Барсеал" получал по 160 лямов, третье место 70, четвёртое 40, аутсайдеры по 7 лямов. В итоге они смогли покупать кого хотят, эти времена все-таки прошли, и Перес полез кредиты вешать на клуб. Теперь он не знает, как выбраться из ситуации и поэтому и пилит Суперлигу
          vinyardrip
          vinyardrip ответ STVA 1 (раскрыть)
          24 апреля в 16:55
          ну есть же пфл, пнл, рфпл и куча еще всего. Ты же смотришь? И кто мешает? уефа херефа или кто?
          Gelious
          Gelious ответ STVA 1 (раскрыть)
          24 апреля в 16:35
          Ну так 12 всяко больше 1. Где "1" - это монополист УЕФА. Почему-то у некоторых противников Суперлиги максимализм прям прет. Либо идеально, либо никак. А на то, что такой средненький вариант всяко лучше монополии (еще и коррумпированной), почему-то не обращают внимание. Я бы тоже выбрал власть всем клубам. Но реальность такова, что выбор между 12 клубами-конкурентами (что хорошо) и одним монополистом.
          nikoladolgov
          nikoladolgov
          24 апреля в 16:35
          Опять Петров , Боширов и Чеферин ?
          STVA 1
          STVA 1
          24 апреля в 16:25
          Взять туже Баварию.. Они стараются брать игроков свободными или же без большого имени... И таже Бавария не полезла в это днище.. Где тоже есть кабальные условия. Это же немцы.
          STVA 1
          STVA 1 ответ Союзник противников (раскрыть)
          24 апреля в 16:23
          Да я понял... Белая кость))
          Брулин
          Брулин
          24 апреля в 16:23
          ...Концепция турнира предполагала, что спортивные результаты будут определять порядка 20% от распределения доходов, основную же часть доходов будет определять имя клуба...
          Великий Пуховик
          Великий Пуховик
          24 апреля в 16:22
          Чё-то я не пойму, это УЕФА заставлял Переса брать кредиты на сотни миллионов долларов? Покупать дорогущих игроков, платить им баснословные суммы по контракту?
          Продавайте игроков, подписывайте свободных агентов или игроков дешевле, или молодёжь, платите им соответственно. Вот и проблем с финансовым фейр плеем не будет, и клубы усреднятся, и конкуренция появится.
          А то привыкли жить в кредит да за чужой счёт, а теперь ищут виноватых и тех, кто их вытянет из этой ямы.
          Союзник противников
          Союзник противников ответ STVA 1 (раскрыть)
          24 апреля в 16:17, ред.
          Это наша внутренняя "элитка" так себя ощущает-возбудилась.Противно им с "нищебродами" в одном флаконе существовать.А то,что в руководящих органах представители этих ведущих европейских футбольных стран(и клубов) сидят, или им невдомёк,или признать не хотят. Если коллективный орган плохо исполняет свои обязанности(по их мнению),так своих перцев прессуйте.Именно они разогнали рост контрактов до неприличных высот,нахватали кредитов для этого(на сто лет вперёд),но рассказывали сказки о прибыльности своих клубов до прошедшего "чёрного" понедельника.
          ФАНАТ_number one
          ФАНАТ_number one
          24 апреля в 16:15
          Боты Переса и кидалы Аньели в действий.
          ДСА
          ДСА
          24 апреля в 16:05
          Надо подавить это на корню
          STVA 1
          STVA 1 ответ Gelious (раскрыть)
          24 апреля в 16:04
          Вот именно 12 клубов.. А остальным по миру идти... Не будет этого. Болелы задавят эти клубы. И их уже не 12...а скоро останется ДВА... Клуб старого маразматика и клуб алкаша аньели. Всего Вам хорошего... Наслаждайтесь.
          Ironigor
          Ironigor
          24 апреля в 16:01
          Теперь ещё и фанатов привлёк к своей революции !?!
          ЕЩЁ ТОТ ПЕРЕЦ , - ЭТОТ ПЕРЕС !!!
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