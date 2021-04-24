«Спартак» — Балотелли российского футбола. Магнит для скандалов рискует проиграть всё

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вчера, 20:29

Глушаков, пачка тренеров и разгромы напоминают об особенностях яркого клуба.

В футболе нет дефицита скандалов. Но тяжело найти клуб РПЛ , вокруг которого столько всего происходит. А поскольку «Спартак» без оговорок важный для РПЛ , исторически великий российский клуб, то важно систематизировать знания.

В дни новых разбирательств, заявлений Глушакова, погрома от «Уфы» и накануне решающего дерби с ЦСКА давайте вспомним вехи последних лет. Как «Спартак» оказался там, где сейчас, а не сохранил первое место в РПЛ после 2017-го и не играл в Лиге чемпионов четыре года подряд?

Июнь 2018-го. Измайлов нашел Каррере двух нянек

Рауль Рианчо и Висенте Гомес присоединились к штабу Карреры, а Массимо наивно допустил это. Поскольку у Рианчо были конфликты с Бердыевым, Ребровым и Шевченко (кроме «Рубина», работал в «Динамо» Киев и сборной Украины), то появление испанца должно было насторожить Федуна. Но не смутило, как и приход Висенте Гомеса, что знал Рианчо и работал до «Спартака» с Сергеем Ребровым в «Аль-Ахли». Вот так появилось две головы у московского клуба. Родионов, Измайлов и Рианчо против Карреры, Трабукки и Гурцкая.

Август 2018-го. «Спартак» покинул ЛЧ , уступив ПАОКу

Разван Луческу и его ПАОК обыграли подопечных Карреры 3:2 в Греции, а потом получили 0:0 в Москве, и в концовке матча Рианчо руководил командой на бровке наравне с Каррерой. Смотрелось странно, будто у команды два тренера. Две головы не стали лучше одной, «Спартак» покинул ЛЧ , а позже стерпел унижение в ЛЕ – проиграли дома «Рапиду» 1:2, стали четвертыми в группе. Всего за год до этого могли выйти в плей-офф ЛЧ , если бы дважды обыграли «Марибор».

Сентябрь 2018-го. Отстранения капитана из-за лайков

Глушаков считает, что «Спартак» Карреры мог выиграть несколько чемпионских титулов подряд, но его искусственно разрушили. И со стороны, и засланные казачки. Реальный развал начался с лайков, которые поставили Глушаков и Ещенко под стишком артиста Назарова о Каррере после поражения от «Ахмата»:

Позже Массимо подтвердил, что перевел Глушакова и Ещенко во второй состав из-за тех лайков и нарушения субординации. Внутри «Спартака» активно друг против друга работали, поэтому и на поле не было порядка.

Октябрь 2018-го. Увольнение Карреры с фото стадиона

К отставке Массимо все шло. Менеджеры Федуна делали одни трансферы, окружение Массимо привозило других игроков. Бардак завершился после того, как Федун поехал в отпуск, а «Спартак» выиграл всего в двух из 11 матчей, отстал от «Зенита» на девять пунктов, и нашли крайнего – Карреру. Для полноты картины поставили снимок стадиона вместо фото Массимо:

⚡️⚡️⚡️ Массимо Каррера покидает #Спартак



Совет директоров @fcsm_official принял решение освободить Массимо Карреру от занимаемой должности.



Исполняющим обязанности главного тренера назначен Рауль Рианчо. pic.twitter.com/JShQUwbE6d — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) October 22, 2018

Временно назначили Рианчо, Глушаков вернулся, но оба не справились, а вот фанаты «Спартака» разозлились. Писали, что Каррере банально не простили, что кормушка, которая много лет была «для своих», оказалась в руках «приезжих». Ревность и деньги — Массимо, пока «спартаковцы» по духу говорили о чемпионстве, выиграл титул. Впрочем, профессионализма не хватило всем участникам процесса.

Ноябрь 2018-го. Федун выбрал Кононова громоотводом

Говорят, что Федун одобрил кандидатуру тренера (который обыграл Карреру в Москве с «Арсеналом») с подачи родного брата Андрея. Возможно, так и было, ведь вряд ли Родионов и Измайлов видели в бывшем наставнике «Краснодара» своего человека. В итоге ничего у Кононова не получилось, хотя и зацепились за место в Лиге Европы, заняв пятую строчку в РПЛ .

Апрель 2019-го. Измайлов и Родионов покидают «Спартак»

Родионов вряд ли многое решал, а Измайлов пытался влиять и формировать политику партии. В результате Федун не выдержал и объявил об уходе директоров за пять туров до финиша сезона, сразу после разгрома в Туле – бывшая команда под руководством Черевченко вынесла фаворита Кононова 3:0. Совет директоров поддержал тренера, но принял отставки Измайлова и Родионова.

Май 2019-го года. «Сын Прядкина» – босс «Спартака»

Цорн и Прядкин странно ведут себя при прямых вопросах о родстве – не отрицают, но и не подтверждают. Федун поверил в молодого человека, хотя его подруга Зарема Селихова, похоже, изначально не доверяла Цорну. «Спартак» развернул бурную трансферную кампанию. Ушли Глушаков, Дмитрий Комбаров, Боккетти, Зе Луиш, Луис Адриано и Фернандо. Пришли Понсе, Ларссон, Соболев, Тиль, Мирзов, Крал, Шюррле, вернулся Бакаев. Увидели смену команды, чемпионский состав остался в прошлом.

Сентябрь 2019-го. Кононов разгневал фанатов

После ухода директоров говорили о Васильеве, ждали Жардима, а остался Кононов. Результаты лета и осени 2019-го года памятны – белорус в сумме продержался меньше года, проиграл дебютанту лиги «Тамбову» 0:2. Фанаты «Спартака» с трибун оскорбляли тренера, команда вылетела из Лиги Европы от «Браги». Поймали четыре домашних поражения впервые с 2010-го года, и после поражения от «Оренбурга» Олег Георгиевич подал в отставку.

Октябрь 2019-го. Тедеско возглавил «Спартак»

С подачи Цорна, конечно же. Доменико недружелюбно встретили «спартаковские» ветераны, нелестно о нем отзывались российские наставники без работы в РПЛ , а эмоциональный немец итальянских кровей разгромил «Локомотив» в дерби, и хотя не перестали проигрывать «Арсеналу» из Тулы, со временем и этого соперника в упорной борьбе одолели. «Спартак» не совершил прорыв и не вышел в еврокубки, и в Кубке России не сложилось. Но новая и молодая команда приняла тренера.

Июль 2020-го. Зарема Салихова влияет на процессы

Когда женщина родила троих детей мужчине (двух мальчиков и девочку), то странно называть ее любовницей. Зарема Салихова – молодая жена Федуна, увлечена футболом. Точно влияла на принятие недавних решений, и именно год назад Цорн ушел, а Газизов – пришел. Ничем хорошим для «Спартака» такая рокировка не завершилась, но вывод прост: оба менеджера не подошли для создания чемпионского «Спартака». Попов, назначенный спортивным директором – еще одно доказательство хождения по кругу.

Апрель 2021-го. Перед дерби Газизов пнул «Спартак»

Это не просто победа «Уфы», а успех клуба Газизова. Менеджер, которого выгнали из «Спартака», ответил на поле. В первом круге «Уфа», от которой ждали поражения, вырвала ничью – Беленов тащил, а теперь речь о погроме 0:3 в Москве, ужасном результате для Тедеско. Сами виноваты, им поставили детский мат.

Май 2021-го. Снова оказались на стартовой отметке

Ничего нового — как у хомячка в колесе. Очередной раунд, надо выбирать главного тренера и генерального директора. Снова метания, ведь Каррера, Рианчо, Кононов и Тедеско из разных опер. Будут перемены в составе и некому делать качественные трансферы, ведь у клуба еще нет полного набора директоров, даже Фетисова рассматривают.

Пока сохраняют шансы на путевку в ЛЧ , но пройти квалификацию с такой игрой в защите сложно. «Спартак» вечно нестабилен. И пока не нашли человека, который знает, как это исправить. Часто создается впечатление, что «красно-белые» действуют, словно под гипнозом – не контролируют свои ходы и решения, всегда разные.

Зато весело, если не воспринимать происходящее слишком серьезно. Никто не скажет, что «Спартак» — скучный клуб или команда. Они опасны для соперника, если складывается игра, и опасны для себя. Федуну пора принимать на работу только тех, кто четко определит вектор клуба.

Никто так и не объяснил общую концепцию. То фанатам дарят «Спартак», то не дарят. То Цорн, то Газизов. Уже не Газизов. Скандал на скандале, безуспешные войны с арбитрами, трансферные интересы (многие футболисты в руках сомнительных личностей) и тренерская чехарда исключают верную подготовку к чемпионству.

У других такое количество встрясок, как у «Спартака» менее чем за три года, случается за пятнадцать лет. Вот и объяснение, почему «Зенит» на 12 пунктов выше после победы над «Ротором» — после серии скандалов петербуржцы заиграли стабильно, в отличие от москвичей.