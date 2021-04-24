Расизм, некомпетентность и жажда денег. Суперлига вскрыла накопившийся негатив

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вчера, 10:23

УЕФА припомнили слабую борьбу с расизмом, а владельцам «Арсенала» и «Тоттенхэма» — участие в Суперлиге. «Соккер.ру» — о растущем тренде на недовольство.

После неудачной попытки 12 клубов организовать Суперлигу очень забавно наблюдать со стороны, какую отдачу получили представители этой инициативной группы. Реакция следует по всем фронтам, причем достается местами не только отщепенцам, но и вроде как победившему в этой истории УЕФА .

Особенно мощной реакция получилась в Англии, где в затее решили поучаствовать сразу шесть клубов, но они же первыми и отказались от идеи, поддавшись на мощную волну протеста со стороны болельщиков. Первыми отреагировали фанаты «Ливерпуля» и «Челси», организовавшие сразу после известия о создании Суперлиги перед матчами своих клубов стихийные, но яркие акции протеста.

Но зацепило и остальных, причем уже после объявления об отмене этой идеи. Причем в этом случае протесты носили не стихийный, а вполне обдуманный характер. Маятник качнулся, заставив фанатов пересмотреть свое отношение к руководству в целом. А попытка уйти в Суперлигу стала только спусковым крючком для выражения недовольства владельцами.

«Кронке, уходи!»

Почин фанатов «Ливерпуля» и «Челси» поддержали болельщики «Арсенала», которые в количестве более тысячи человек высыпали к стадиону «Эмирейтс» перед пятничным матчем с «Эвертоном». Мало того что «канониры» в этой встрече проиграли из-за автогола Бернда Лено, так еще и владельцу лондонского клуба Стэну Кронке досталось по первое число.

Фанаты уже скандировали не что-то против Суперлиги, от которой «Арсенал» открестился в официальном заявлении и просил прощения за дерзость у болельщиков, а конкретно направили свою агрессию против Кронке, призвав его продать акции клуба. Ставший мажоритарным акционером «канониров» в 2011 году бизнесмен оказался под давлением еще и из-за невнятных результатов команды в нынешнем сезоне.

Любопытно, что на этом фоне появились слухи, будто миллиардер Дэниэл Эк, соучредитель Spotify, заинтересован в покупке клуба. Так что Кронке мог уже пожалеть, что принял участие в этой затее. А главный тренер «канониров» Микель Артета признался, что игроки слышали, как за пределами стадиона бушует толпа недовольных фанатов. И это его расстраивает, но понять болельщиков он может. Бывший игрок «Арсенала» Кевин Кэмпбелл считает, что эта история может стать последней каплей, разрушившей отношения между фанатами и Кронке, которые и так не были блестящими:

Удивило ли меня это? Нет, я разочарован. Я большой фанат этого клуба и понимаю, что чувствуют болельщики. Они полностью проигнорировали желания фанатов. Могу представить, как кипит возмущение. Кронке, возможно, носит форму «Арсенала», но он не чувствует клуб. Эта история стала соломинкой, которая сломала спину верблюда. Болельщикам «Арсенала» очень трудно не выражать свою злость. Теперь боссам будет очень непросто. Я не вижу их заботы о клубе. Мы все видим только драматичный регресс.

«Подставили клуб!»

Болельщики «Тоттенхэма» тоже выразили свое недовольство поведением боссов. Причем в еще более организованной форме. С заявлением выступила организация Trust, представляющая фанатов «шпор». 90 процентов членов этой организации проголосовали за немедленную отставку совета директоров «Тоттенхэма».

Последствия решения о входе в Суперлигу могли привести к существенным наказаниям для клуба: вычету очков, отстранению от соревнований, штрафу и другим санкциям. Боссы подписались на этот план, зная, что всем этим рискуют, что рискуют лишить своих игроков международных соревнований. Правление клуба обязано действовать в интересах «Тоттенхэма». Нынешние боссы явно не действовали в интересах клуба. Фактически они были готовы навредить клубу. Так что их отношения с фанатами непоправимо разорваны. Действия нынешнего совета директоров опозорили и унизили клуб. Это печальный день для великого клуба, но и переломный момент. Мы можем показать, что нашими клубами можно управлять только при согласии с болельщиками.

Очевидно, что разные заинтересованные стороны пытаются повернуть эффект от этой нашумевшей истории в свою пользу. Если с этой волны фанаты не слезут, то руководителям некоторых клубов действительно не удастся ограничиться официальными извинениями.

«Свалка идей»

Некоторые используют шумиху для продвижения своих собственных идей, которые на фоне неудавшейся Суперлиги не будут восприняты уже как бред сумасшедшего или нечто нереализуемое. Например, главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес выкатил мысль о том, что неплохо было бы создать лигу, которая объединила бы сильнейшие клубы Великобритании, то есть в первую очередь подключить к английским топам еще и шотландские — «Селтик» с «Рейнджерс»:

Кое-какие изменения необходимы. У Премьер-Лиги блестящий продукт, но большие клубы жалуются на слишком плотный график. А что, если создать Премьер-Лигу I и Премьер-Лигу II? Давайте пригласим «Селтик» и «Рейнджерс», разделим лигу. Почему бы не объединить Великобританию? Можем создать пирамиду с двумя Премьер-Лигами, и это привлечет больше интереса и денег. Это будет чем-то новым и интересным, а разделение позволит загруженным клубам получить более свободный график. Жить в нынешнем графике им очень тяжело.

Идея о том, что объединение чемпионатов Англии и Шотландии может пойти на пользу британскому футболу, витает в воздухе давно. Ее в том или ином виде многие высказывали. А теперь, когда поднялась организационная шумиха, касающаяся даже не только Суперлиги, но и реформы Лиги чемпионов (а она тоже многим не нравится – Клопп и Гвардиола, например, о ней скептически высказывались), буквально все идеи начали всплывать на поверхность.

«Карфаген должен быть разрушен…»

Кто о чем, а Майка Ричардс – о расизме. Да, даже в этой истории. УЕФА , восседая на троне после разгрома Суперлиги, получил стрелу откуда-то со стороны. Из района борцов с расизмом. Экс-защитник «Манчестер Сити» Ричардс написал страстную колонку в Daily Mail, тоже оттолкнувшись от истории с Суперлигой. Но он увидел в этой истории своеобразный смысл. Начал с благодарности в адрес «простого белого человека» Патрика Бэмфорда, который искренне возмутился тем, что УЕФА ни о чем так не пекся, как о своих доходах, которые оказались под угрозой из-за Суперлиги:

Удивительны все эти разговоры. Я не могу этого понять. Сколько криков появляется, когда затрагиваются чьи-то карманы. Жаль, что это не так, когда на самом деле появляется проблема, например, расизма.

В итоге подкинул идею Ричардсу, который развил мысль до мощной статьи. Вот лишь некоторые фрагменты манифеста: