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Вилков: «Я ошибочно назначил пенальти в ворота „Ростова“ в матче с „Локо“»

26 апреля 2021, 18:52
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)4 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Арбитр Михаил Вилков прокомментировал решение назначить пенальти в ворота «Ростова» в матче 26-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:4). После этой встречи Вилков был пожизненно отстранён от судейства.

Я бы поступил точно так же. Единственное, соглашусь, пенальти был назначен ошибочно. Я назначал его за толчок в спину. В динамике казалось, что это пенальти. Если рассмотреть детально этот эпизод, то да, наверное, пенальти назначен неправильно.

Общался ли после матча с арбитром VAR? Мы разговаривали, да. Но я не считаю, что у него было достаточно оснований, чтобы звать меня к монитору.

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Все комментарии
Геннадьич
Геннадьич
26 апреля в 23:16
Я так и не понял: У VAR не было достаточно оснований звать хряка к монитору(?) или его звали ,а он не пошел?Если его не звали,то того кто сидел на VAR тоже надо гнать!
ошалевший
ошалевший ответ SAFqwer (раскрыть)
26 апреля в 22:38, ред.
да, согласен
SAFqwer
SAFqwer ответ ошалевший (раскрыть)
26 апреля в 22:37
С конфискацией имущества...
ошалевший
ошалевший
26 апреля в 22:34
зачем им вар? если они все моменты смотрят и разбирают только после игры,или они глупы как дети новорожденные или они продажные,как по мне то вилков должен понести более суровое наказание по уголовному кодексу
петр сидоров
петр сидоров
26 апреля в 22:16
Общался ли после матча с арбитром VAR? Мы разговаривали, да. Но я не считаю, что у него было достаточно оснований, чтобы звать меня к монитору
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вот это вот и удивляет что судью с ВАРА вслед за тобой не убрали
УрсХох
УрсХох
26 апреля в 22:08
Он кретин или считает кретинами всех нас?
иначе как понимать,что пенальти назначен ошибочно,
но оснований смотреть эпизод не было?
Absinthe3
Absinthe3
26 апреля в 21:52
57 ты Вилков
spartach n1
spartach n1
26 апреля в 21:41
Вот здесь вся карьера вилкова,-легенда !

Leha-ha50
Leha-ha50
26 апреля в 21:08
Если бы не выгнали, то наверняка бы промолчал. Сколько до этого эпизода Вилков косячил и ни разу не признавал свои ошибки, а тут прозрел??? Или надеется на возвращение??? Пусть идет на завод и узнает почем билет на футбол , который он так нещадно гробил.
Надеюсь , что возвращение Вилкова не состоится и думаю, что не один я на это надеюсь.
kts99
kts99
26 апреля в 20:51
В динамике казалось.. ДА ПО Х ЧТО ТЕЬЕ ТАМ КАЗАЛОСЬ!!! Что за лепет?? Вообще то в футболе все происходит в динамие...
makkie
makkie
26 апреля в 20:51
Ущипните меня, Вилков и признался в ошибке?))
Хотя, неудивительно, если бы не реакция общественности - опять бы с рук всё сошло.
А так "награда" нашла своего "героя".

Надеюсь, таких как Вилков будут искоренять с первых матчей, а не держать в штате судей в угоду заинтересованным лицам.
протон1
протон1
26 апреля в 20:49
его же вроде отстраняли от судейства нет? какой то хачатурян вроде.
SAFqwer
SAFqwer ответ Gahi (раскрыть)
26 апреля в 20:43
Цитата из фильма Брат: "Пи..оры они все!"
Gahi
Gahi
26 апреля в 20:39
Общался ли после матча с арбитром VAR? Мы разговаривали, да. Но я не считаю, что у него было достаточно оснований, чтобы звать меня к монитору.
Спокойно сидящий у монитора не увидел достаточно оснований, чтобы звать Вилкова к монитору, если арбитр в поле признаёт свою ошибку, то что делать с тем кто сидит на варе? который и должен был на это указать. А судьи кто?
SAFqwer
SAFqwer
26 апреля в 20:37
А мир устроен так, что всё возможно в нём,
Но после ничего исправить нельзя....

С..ка конченная, продажная душа!!!
zooveterinar
zooveterinar
26 апреля в 20:18
Нифига себе ошибка!!!!!! Лишил нас евро турнира, редисон !!!
виктор бочарников
виктор бочарников
26 апреля в 20:15
С..ка,вам пи..рам уже телевизор поставили,думали,что наглеть перестаните,один фиг одно и тоже.
Гриша Гриша
Гриша Гриша
26 апреля в 20:10
Пошли отмазки, оправдания...
"Ах, как хочется вернуться, ах, как хочеться ворваться в городок... "
ТТ
ТТ
26 апреля в 19:55
Ошибаться присуще всем,но тут на мой взгляд совсем другая история!
112910415
112910415
26 апреля в 19:50
точно ошибочно ?
Эдмон
Эдмон
26 апреля в 19:47
ошибаются все
berda2003
berda2003
26 апреля в 19:43
все заплакали, так трогательно...
Elliada
Elliada
26 апреля в 19:41
Понять и простить
Аксинья
Аксинья
26 апреля в 19:36
Ай да Вилков! Ай да СуХин сын!
Звонкий пони
Звонкий пони
26 апреля в 19:20
А всё уже,всёёё.надо было рааааньше
Алексей Ступников 1
Алексей Ступников 1
26 апреля в 19:20
    Союзник противников
    Союзник противников
    26 апреля в 19:11
    Каяться бесполезно-будем прямо спасаться...
    Ironigor
    Ironigor
    26 апреля в 18:59, ред.
    Что в лес , что по дрова !!! Расстрелять !!!
    КЭТиК
    КЭТиК
    26 апреля в 18:57
    Кинули Ростов и считают себя правыми
    drug01
    drug01
    26 апреля в 18:54
    Вот как бывает
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