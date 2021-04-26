Вилков: «Я ошибочно назначил пенальти в ворота „Ростова“ в матче с „Локо“»

Арбитр Михаил Вилков прокомментировал решение назначить пенальти в ворота «Ростова» в матче 26-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:4). После этой встречи Вилков был пожизненно отстранён от судейства.

Я бы поступил точно так же. Единственное, соглашусь, пенальти был назначен ошибочно. Я назначал его за толчок в спину. В динамике казалось, что это пенальти. Если рассмотреть детально этот эпизод, то да, наверное, пенальти назначен неправильно.