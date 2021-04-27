Марез: «Поражение от „Лиона“ в ЛЧ — самое большое разочарование в карьере»

Полузащитник «Манчестер Сити» поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/2 финала Лиги чемпионов против ПСЖ .

В прошлом сезоне мы все остались очень разочарованы. Поражение от «Лиона» в четвертьфинале стало самым большим разочарованием в моей карьере. В текущем розыгрыше это помогло — мы очень хотели пробиться дальше.

Мальчишкой ты мечтаешь играть на таких стадиях, полуфиналы, финалы... Теперь мы здесь. Необходимо сыграть достойно, как мы делаем это в Премьер-Лиге или Кубке Лиги. Надо играть так же. Всё понятно, но полуфинал — это не конечная цель. Мы должны доказать, что заслуживаем места в финале. Постараемся это сделать.