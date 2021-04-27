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Марез: «Поражение от „Лиона“ в ЛЧ — самое большое разочарование в карьере»

27 апреля 2021, 19:53
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)1 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Полузащитник «Манчестер Сити» Рияд Марез поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/2 финала Лиги чемпионов против ПСЖ.

В прошлом сезоне мы все остались очень разочарованы. Поражение от «Лиона» в четвертьфинале стало самым большим разочарованием в моей карьере. В текущем розыгрыше это помогло — мы очень хотели пробиться дальше.

Мальчишкой ты мечтаешь играть на таких стадиях, полуфиналы, финалы... Теперь мы здесь. Необходимо сыграть достойно, как мы делаем это в Премьер-Лиге или Кубке Лиги. Надо играть так же. Всё понятно, но полуфинал — это не конечная цель. Мы должны доказать, что заслуживаем места в финале. Постараемся это сделать.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
27 апреля в 22:01
Да,ладно... Вон Роналду проиграл и Лиону и Порту и ничего страшного. Установив в своей карьере антирекорды.
sir_Alex
sir_Alex
27 апреля в 21:54
Теперь на 1/2 споткнётесь.
Белорусский вокзал
Белорусский вокзал
27 апреля в 21:03
Это был лучший матч 2020 года! 😂😂
sv_1969
sv_1969
27 апреля в 20:16
Есть возможность исправить
drug01
drug01
27 апреля в 20:06
Главное всё впереди...
ЮЗИК
ЮЗИК
27 апреля в 19:54
Будут ещё разочарования
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