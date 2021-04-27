Бруну Фернандеш: «Однажды я хотел бы стать тренером „Манчестер Юнайтед“»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» заявил, что однажды хотел бы попробовать себя в роли главного тренера.

Я думаю, что хочу быть тренером в будущем, но пока не знаю, какой командой я хотел бы управлять. Конечно, я был бы счастлив, если бы смог возглавить «Манчестер Юнайтед». Я думаю, что моё будущее должно быть связано с футболом.