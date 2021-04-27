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Бруну Фернандеш: «Однажды я хотел бы стать тренером „Манчестер Юнайтед“»

27 апреля 2021, 18:29

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш заявил, что однажды хотел бы попробовать себя в роли главного тренера.

Я думаю, что хочу быть тренером в будущем, но пока не знаю, какой командой я хотел бы управлять. Конечно, я был бы счастлив, если бы смог возглавить «Манчестер Юнайтед». Я думаю, что моё будущее должно быть связано с футболом.

Ранее полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба рассказал об игре вместе с Бруну Фернандешем.

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Все комментарии
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
вчера в 07:44
Рано об этом думать
sir_Alex
sir_Alex
27 апреля в 22:17
Лучше не надо!
shur
shur
27 апреля в 19:19
...где его откопали, этого фантазёра, ведь всего-ничего в МЮ, а интервью дал
больше, чем игр за клуб провёл, игрой доказывай ,а не брехнёй !!!!
allemz
allemz
27 апреля в 19:01
Ахаха, ты хотя бы попробуй за трофей какой-нибудь зацепиться в этом клубе как игрок, а уже потом трындеть о "будущем"))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
27 апреля в 18:40
Занимай очередь Бруну,за мной будешь!😜
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