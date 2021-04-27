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Лугано: «Уругвай выиграл бы 2 чемпионата мира, если бы за нас играл Месси»

27 апреля 2021, 19:31

Бывший капитан сборной Уругвая Диего Лугано заявил, что «небесно-голубые» смогли бы добиться успеха на чемпионатах мира, если бы в их составе выступал Лионель Месси.

Если бы Месси играл за сборную Уругвая на чемпионате мира 2010 года, мы бы его выиграли. Если бы Месси играл за нашу сборную в Бразилии [чемпионат мира 2014], а Луиса Суареса не дисквалифицировали, мы бы тоже выиграли этот чемпионат мира.

Напомним, что сборная Уругвая дошла до полуфинала ЧМ-2010, где уступила Нидерландам (2:3). На ЧМ-2014 «небесно-голубые» вышли из группы, в которой были Коста-Рика, Италия и Англия. Однако в заключительной встрече против итальянской сборной (1:0) Луис Суарес укусил Джорджо Кьеллини, из-за чего пропустил матч 1/8 финала против сборной Колумбии, где Уругвай уступил со счётом 0:2.

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Все комментарии
амурец
амурец
вчера в 02:36
тогда бы Уругвай вообще не попал бы на ЧМ
Alex12357
Alex12357
27 апреля в 20:37
Вы на меське помешались ,меська играет сугубо для своей славы ,на остальных ему наплевать.
ЮЗИК
ЮЗИК
27 апреля в 19:59
Есть обратное мнение, что с Месси в составе вы бы из группы не вышли, так что пусть радуются
Иван Сидоров 2
Иван Сидоров 2
27 апреля в 19:55
Месси и с Аргентиной не стал чемпионом мира, а там сборная получше будет. Он игрок Барселоны, больше он нигде не смог заиграть на том же уровне.
dimagas2
dimagas2
27 апреля в 19:41
Уругвай команда с крутой атакой и обороной,центр у них всегда был максимально дереяный,игроки все как на подбор лесорубы,кроме как отбор мяча ничего не умеют.
ДАША Д
ДАША Д
27 апреля в 19:41
Один игрок в поле не воин.
ermak6848
ermak6848
27 апреля в 19:40
Это только ваше предположение...
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