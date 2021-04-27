Лугано: «Уругвай выиграл бы 2 чемпионата мира, если бы за нас играл Месси»

Бывший капитан сборной Уругвая Диего Лугано заявил, что «небесно-голубые» смогли бы добиться успеха на чемпионатах мира, если бы в их составе выступал Лионель Месси.
Если бы Месси играл за сборную Уругвая на чемпионате мира 2010 года, мы бы его выиграли. Если бы Месси играл за нашу сборную в Бразилии [чемпионат мира 2014], а Луиса Суареса не дисквалифицировали, мы бы тоже выиграли этот чемпионат мира.
Напомним, что сборная Уругвая дошла до полуфинала ЧМ-2010, где уступила Нидерландам (2:3). На ЧМ-2014 «небесно-голубые» вышли из группы, в которой были Коста-Рика, Италия и Англия. Однако в заключительной встрече против итальянской сборной (1:0) Луис Суарес укусил Джорджо Кьеллини, из-за чего пропустил матч 1/8 финала против сборной Колумбии, где Уругвай уступил со счётом 0:2.