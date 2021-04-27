Лугано: «Уругвай выиграл бы 2 чемпионата мира, если бы за нас играл Месси»

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27 апреля 2021, 19:31

Бывший капитан сборной Уругвая заявил, что «небесно-голубые» смогли бы добиться успеха на чемпионатах мира, если бы в их составе выступал .

Если бы Месси играл за сборную Уругвая на чемпионате мира 2010 года, мы бы его выиграли. Если бы Месси играл за нашу сборную в Бразилии [чемпионат мира 2014], а Луиса Суареса не дисквалифицировали, мы бы тоже выиграли этот чемпионат мира.