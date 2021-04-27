Бывший агент Азара: «Эдену нужно было перейти в „Барселону“, а не в „Реал“»

Джон Бико, бывший агент нападающего «Реала» , считает, что бельгийцу нужно было перейти в «Барселону», а не в мадридский клуб.

В то время для него было ошибкой перейти в «Реал», это был выбор сердца, но без ясной причины. Ему следовало уйти из «Челси» годом раньше. Переход в «Реал» после ухода Роналду — это восхождение на Гималаи голыми руками. Я бы отговорил его, посоветовав ему перейти в Мадрид годом ранее.

Люди не осознают и забывают величие этого клуба, у которого есть стиль, требующий большой физической активности с точки зрения темпа и интенсивности. Такие таланты, как Хамес Родригес, не смогли адаптироваться в «Реале». На данный момент Эден больше подходит «Барселоне», а не «Реалу».

«Барселона» — это то место, куда он должен был перейти. В «Барселоне» у него было бы больше свободы на поле, он бы постоянно держал мяч. Там он стал бы лучшим игроком в мире.