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Бывший агент Азара: «Эдену нужно было перейти в „Барселону“, а не в „Реал“»

27 апреля 2021, 18:10

Джон Бико, бывший агент нападающего «Реала» Эдена Азара, считает, что бельгийцу нужно было перейти в «Барселону», а не в мадридский клуб.

В то время для него было ошибкой перейти в «Реал», это был выбор сердца, но без ясной причины. Ему следовало уйти из «Челси» годом раньше. Переход в «Реал» после ухода Роналду — это восхождение на Гималаи голыми руками. Я бы отговорил его, посоветовав ему перейти в Мадрид годом ранее.

Люди не осознают и забывают величие этого клуба, у которого есть стиль, требующий большой физической активности с точки зрения темпа и интенсивности. Такие таланты, как Хамес Родригес, не смогли адаптироваться в «Реале». На данный момент Эден больше подходит «Барселоне», а не «Реалу».

«Барселона» — это то место, куда он должен был перейти. В «Барселоне» у него было бы больше свободы на поле, он бы постоянно держал мяч. Там он стал бы лучшим игроком в мире.

Напомним, что Азар восстановился после травмы и готов сыграть в сегодняшнем матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Челси».

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Все комментарии
протон1
протон1
вчера в 00:20
а в барсу его звали что ли?
vastudio
vastudio
27 апреля в 23:37
Золотые слова)
A.S.A
A.S.A
27 апреля в 21:58
Что лучше для Азара знает только сам Азар...а я скажу так
Эдену нужно было оставаться в челси, где все у него получалось,где он был лидером,где завоевал любовь болельщиков
Dima salev
Dima salev
27 апреля в 21:49
Барселона хватает Коутиньё Гризман Дембеле Умтити
dzvinka
dzvinka
27 апреля в 21:32
все нормально у Азара, он на пенсию переходил, в комфортное место с отличным климатом и гольфовыми полями, в лигу где 4-6 игр за сезон, остальное пересовские мутки
Karkaz
Karkaz
27 апреля в 21:27
Игрок, метивший в лучшие футболисты мира, обязан заиграть в любом топ клубе. Его же не в Тамбов какой нибудь завербовали. Он и в Челси не играл на золотой мяч. Многие видимо забыли, что Азар за Челси не забивал аж восемь месяцев или 32 матча!
Agamaga........
Agamaga........
27 апреля в 21:27
В Барселоне и Коутинью исчез, как Азар в Мадриде.
Тут и не скажешь в чем проблема.
ЮЗИК
ЮЗИК
27 апреля в 21:02
Сейчас мы можем только предполагать
311
311
27 апреля в 20:51
Азару нужно было остаться в Челси!)
Иван Сидоров 2
Иван Сидоров 2
27 апреля в 20:00
Не факт что заиграл бы, кто из последних там заиграл? Вот и Гризман не даст соврать и Дембеле и Коутинье. В предыдущих клубах они тоже играли лучше чем в Барселоне.
RaulitoS
RaulitoS
27 апреля в 18:56
Самый провальный трансфер в истории Мадрида. Тут уж не поспоришь, лучше бы каталонские пирожки поедал.
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
27 апреля в 18:39
Нафига? Там и своих обсеров хватает.
David Young
David Young ответ Дима Логинов (раскрыть)
27 апреля в 18:17
.
Дима Логинов
Дима Логинов
27 апреля в 18:14
Эдену просто нужно было не ездить к бабушке на пирожки.

shlomo
shlomo
27 апреля в 18:13
Ну тут бабушка на двое сказала....
David Young
David Young
27 апреля в 18:12
Не согласен, далеко не факт что там бы он более хорошо заиграл.

Хотя, конечно, нельзя и это исключать, но это всё догадки и предположения.
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