Почеттино: «Играть против „Ман Сити“ будет сложнее, чем против „Баварии“»

Главный тренер ПСЖ поделился мнением о предстоящем матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

Это не личная разборка и не личное противостояние. Это соперничество двух очень хороших команд. Когда мы говорим о Гвардиоле, мы говорим об одном из лучших тренеров мира, если не лучшем. Я с большим уважением отношусь к его карьере — не только к титулам, но и к наследию, которое он выстраивает. Я являюсь тренером, который любит футбол, старается учиться, пытается играть и побеждать. Это цель любого клуба.

У обеих команд есть невероятные игроки, которых очень сложно сдерживать на протяжении всех 90 минут. Это будут ﻿тяжелые и очень конкурентные матчи. «Сити» проводит фантастический сезон, они регулярно делают это с Пепом. Это будет тяжелый матч. Надеюсь, мы покажем хороший футбол и победим. Это главная цель в футболе.

Я очень хорошо знаю Фила Фодена по работе в Англии. Мы должны контролировать этого игрока. У нас есть идеи, как это сделать, но задача тяжелейшая. Но столь же тяжело будет против Рияда Мареза, Кевина Де Брюйне, Рахима Стерлинга, Серхио Агуэро и Габриэля Жезуса. У них великолепные игроки и отличный тренерский штаб.

«Сити» — одна из лучших команд планеты, у них лучший тренер. Конечно, это будет сложнее, чем было с «Баварией», но посмотрим, кто знает. Самое важное — это 180 минут, по итогам которых решится, кто выйдет в финал. Мы должны сыграть лучше.