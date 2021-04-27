ГлавнаяНовости

Почеттино: «Играть против „Ман Сити“ будет сложнее, чем против „Баварии“»

27 апреля 2021, 19:05
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)1 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино поделился мнением о предстоящем матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

Это не личная разборка и не личное противостояние. Это соперничество двух очень хороших команд. Когда мы говорим о Гвардиоле, мы говорим об одном из лучших тренеров мира, если не лучшем. Я с большим уважением отношусь к его карьере — не только к титулам, но и к наследию, которое он выстраивает. Я являюсь тренером, который любит футбол, старается учиться, пытается играть и побеждать. Это цель любого клуба.

У обеих команд есть невероятные игроки, которых очень сложно сдерживать на протяжении всех 90 минут. Это будут ﻿тяжелые и очень конкурентные матчи. «Сити» проводит фантастический сезон, они регулярно делают это с Пепом. Это будет тяжелый матч. Надеюсь, мы покажем хороший футбол и победим. Это главная цель в футболе.

Я очень хорошо знаю Фила Фодена по работе в Англии. Мы должны контролировать этого игрока. У нас есть идеи, как это сделать, но задача тяжелейшая. Но столь же тяжело будет против Рияда Мареза, Кевина Де Брюйне, Рахима Стерлинга, Серхио Агуэро и Габриэля Жезуса. У них великолепные игроки и отличный тренерский штаб.

«Сити» — одна из лучших команд планеты, у них лучший тренер. Конечно, это будет сложнее, чем было с «Баварией», но посмотрим, кто знает. Самое важное — это 180 минут, по итогам которых решится, кто выйдет в финал. Мы должны сыграть лучше.

Все новости
Неймар: «Мы проиграли сражение, но война не окончена»
Сегодня, 03:59 Комментарии1
Де Брюйне: «Момент с моим голом был очень сложным для Наваса»
Сегодня, 03:33 Комментарии1
Марез — о своём голе: «Я хотел обвести стенку»
Сегодня, 03:01 Комментарии1
Маркиньос: «ПСЖ пропустил два глупых гола, но у нас есть всё для камбэка»
Сегодня, 02:37 Комментарии1
Гвардиола: «Я очень доволен выступлением „Манчестер Сити“»
Сегодня, 01:28 Комментарии1
Почеттино: «Трудно объяснить, почему „Ман Сити“ был лучше»
Сегодня, 00:53 Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Karkaz
Karkaz
27 апреля в 21:14, ред.
Конечно сложнее, у Баварии второсортный Чупо Мотинг в атаке, после травмы Сане, вечно ломающийся, просто дриблёр Коман, Мюллер вроде как заигравший в неплохой футбол, но не тащёр он, что раньше, что сейчас. Ну и нет супер игрока в центре поля. У Сити наоборот всё это есть. Что в центре, что по краям. Я уже не говорю про оборону баварскую, не удивлюсь, если ПСЖ будет иметь меньше моментов, чем в игре с Баварией, даже не смотря на то, что у Сити оборона тоже не идеальна.
dimagas2
dimagas2 ответ allemz (раскрыть)
27 апреля в 19:59
Со времен ТТХ помнит этих ТОП-чиков)))
STVA 1
STVA 1
27 апреля в 19:12
Время покажет
allemz
allemz
27 апреля в 19:10
"Но столь же тяжело будет против Рахима Стерлинг и Габриэля Жезуса.."
Это типо стеб или он не закусывал еще?)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100