ГлавнаяНовости

Неймар: «Моя главная цель — это Лига чемпионов»

27 апреля 2021, 18:35
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)1 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Нападающий ПСЖ Неймар поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

Это будет тяжелый матч. «Сити» — прекрасный соперник. Это будут тяжелые игры, как были и до этого, но мы снова постараемся показать свой лучший футбол. Я чувствую себя великолепно, я счастлив и сделаю всё, чтобы помочь команде выйти в финал.

Мы играем всё лучше и лучше. В прошлом году мы уступили в финале, в этом сделаем всё, чтобы выиграть трофей. Мы кропотливо работаем в этом направлении. В начале сезона я сказал, что моя главная цель — это Лига чемпионов. Мы действительно хотим выиграть этот турнир.

Мы обыграли «Баварию» и сделаем всё возможное, чтобы пройти «Манчестер Сити». Я чувствую себя хорошо физически и психологически. Сделаю всё, на что способен как профессионал, чтобы мы одержали победу.

Все новости
Неймар: «Мы проиграли сражение, но война не окончена»
Сегодня, 03:59 Комментарии1
Де Брюйне: «Момент с моим голом был очень сложным для Наваса»
Сегодня, 03:33 Комментарии1
Марез — о своём голе: «Я хотел обвести стенку»
Сегодня, 03:01 Комментарии1
Маркиньос: «ПСЖ пропустил два глупых гола, но у нас есть всё для камбэка»
Сегодня, 02:37 Комментарии1
Гвардиола: «Я очень доволен выступлением „Манчестер Сити“»
Сегодня, 01:28 Комментарии1
Почеттино: «Трудно объяснить, почему „Ман Сити“ был лучше»
Сегодня, 00:53 Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
neukomm
neukomm
27 апреля в 20:26, ред.
Искренне желаю Неймару никогда не выиграть ЛЧ! Он не профессионал и не достоин такой награды. Многие выжимают из себя все соки, отдают все силы, чтобы показывать результат. Мало кого природа награждала таким талантом как у Неймара - пользуйся, приложи только чуть-чуть старания и дисциплины, и ты станешь супер звездой. Нет. Он посчитал, что слишком крут для работы, и талант все сделает за него. А вышло, что профукал всю карьеру, и запомнится только как инфантильный нытик, плакса и симулянт.
Брулин
Брулин
27 апреля в 19:30
Надеюсь завтра Сити сможет по полной отодрать парижан .
drug01
drug01
27 апреля в 19:05
Сколько лет ждать?
allemz
allemz
27 апреля в 18:59
Защита МС:
Жасур Баратов
Жасур Баратов
27 апреля в 18:58
У тебя будет мечта !
shur
shur
27 апреля в 18:40
...ну факт на лицо, пройти Баварию и уступить Сити было бы по крайней мере
глупо! Как никогда ПСЖ близок к развязке!!!
1_DEIVID
1_DEIVID
27 апреля в 18:39
Париж будет в финале, как и Мадрид.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100