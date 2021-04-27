Неймар: «Моя главная цель — это Лига чемпионов»

Нападающий ПСЖ Неймар поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

Это будет тяжелый матч. «Сити» — прекрасный соперник. Это будут тяжелые игры, как были и до этого, но мы снова постараемся показать свой лучший футбол. Я чувствую себя великолепно, я счастлив и сделаю всё, чтобы помочь команде выйти в финал.

Мы играем всё лучше и лучше. В прошлом году мы уступили в финале, в этом сделаем всё, чтобы выиграть трофей. Мы кропотливо работаем в этом направлении. В начале сезона я сказал, что моя главная цель — это Лига чемпионов. Мы действительно хотим выиграть этот турнир.

Мы обыграли «Баварию» и сделаем всё возможное, чтобы пройти «Манчестер Сити». Я чувствую себя хорошо физически и психологически. Сделаю всё, на что способен как профессионал, чтобы мы одержали победу.