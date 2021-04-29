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Булыкин: «В каких-то компонентах „Локомотив“ превосходит „Зенит“»

29 апреля 2021, 11:25
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)6 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Член совета директоров «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал предстоящий матч с «Зенитом» в 28-м туре РПЛ.

«Зенит» явный фаворит в предстоящем матче с «Локо»? Не факт. Посмотрим, футбол — игра непредсказуемая. «Локо» набрал нешуточный ход, команда Марко Николича одержала 11 побед подряд. Думаю, «железнодорожники» выйдут на матч с сумасшедшим настроем, с мыслью: почему бы не удивить «Зенит» на его поле? Так что я бы не назвал питерцев фаворитами в этой встрече. Считаю, наша команда имеет хорошие шансы взять очки в предстоящем поединке. И даже победить.

В каких-то компонентах москвичи даже превосходят соперника. Более того, считаю, сейчас игроки «Локомотива» очень уверены в себе, для них нет авторитетов. Победная серия, кураж — всё это может сыграть на руку команде Николича. В любом случае нас ждет интересный, зрелищный, атакующий футбол. Завидую болельщикам, кто будет смотреть эту игру на стадионе.

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Палыч82
Палыч82 ответ Kaguzuti (раскрыть)
29 апреля в 22:55
Спартак с ЦСКА были в такой форме и на таком ходу, когда с Зенитом играли?)
Ислам0926
Ислам0926
29 апреля в 15:11
Полузащита у Локо посильней будет а вот в остальном слабее
Союзник противников
Союзник противников
29 апреля в 14:30
Ладно вам блажить! Тут ведь как,с одной стороны судьба приза уже давно решена,поэтому вроде можно и судить объективно,и игрокам не упираться,лезя вон из кожи,и "Локо" в ЛЧ для любого внятного болельщика предпочтительней "Спартака",громко и молниеносно вылетающего на стадии отбора,преимущественно...Но есть одно "НО" :Отпраздновать фактическое чемпионство "Зенита" надо на своём поле,и как можно скорее,и никакой другой вариант рассмотрению не подлежит.Так что или натужная ничья,или победа "Зенита".
А аргумент "в каких-то компонентах "Локомотив" превосходит "Зенит" ,неубедителен и непрофессионален.А в каких,дядя???.
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру
29 апреля в 13:37
надеемся на хороший футбол
Ironigor
Ironigor ответ Федор Паршунин (раскрыть)
29 апреля в 12:10
Ставлю на Локо , причём даже без сомнения !!!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
29 апреля в 12:07
Два компонента для победы - точно есть - фарт и мотивация. Возможно, только победа над "Зенитом" поможет удержаться "Локомотиву" в Лигочемпионской зоне, а "Зенит" станет чемпионом, даже если проиграет железнодорожникам.
drug01
drug01
29 апреля в 11:30
Игра покажет...
Kaguzuti
Kaguzuti
29 апреля в 11:25, ред.
Скоро увидим в каких. цска и спартак уже удивляли Зенит и на его поле и у себя дома, можно сказать, без боя.
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