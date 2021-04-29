Булыкин: «В каких-то компонентах „Локомотив“ превосходит „Зенит“»

Член совета директоров «Локомотива» прокомментировал предстоящий матч с «Зенитом» в 28-м туре РПЛ .

«Зенит» явный фаворит в предстоящем матче с «Локо»? Не факт. Посмотрим, футбол — игра непредсказуемая. «Локо» набрал нешуточный ход, команда Марко Николича одержала 11 побед подряд. Думаю, «железнодорожники» выйдут на матч с сумасшедшим настроем, с мыслью: почему бы не удивить «Зенит» на его поле? Так что я бы не назвал питерцев фаворитами в этой встрече. Считаю, наша команда имеет хорошие шансы взять очки в предстоящем поединке. И даже победить.

В каких-то компонентах москвичи даже превосходят соперника. Более того, считаю, сейчас игроки «Локомотива» очень уверены в себе, для них нет авторитетов. Победная серия, кураж — всё это может сыграть на руку команде Николича. В любом случае нас ждет интересный, зрелищный, атакующий футбол. Завидую болельщикам, кто будет смотреть эту игру на стадионе.