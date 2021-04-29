Черданцев: «Нельзя убрать „Тоттенхэм“ из Почеттино»

Известный комментатор Георгий Черданцев прокомментировал результат первого полуфинального матча Лиги чемпионов между ПСЖ и «Манчестер Сити» (1:2), оценив работу главного тренера парижан Маурисио Почеттино.
Можно убрать Почеттино из «Тоттенхэма», но нельзя убрать «Тоттенхэм» из Почеттино. Вчера мы увидели, почему Гвардиола большой тренер, а Почеттино просто тренер.
Спасибо! Существенное замечание. Да, в полуфинале они обошли Аякс.
Спасибо! Существенное замечание. Да, в полуфинале они обошли Аякс.
Во-вторых, у него всего лишь гражданство аргентинское, если ты на это намекаешь, а родители у него итальянцы. К твоему сведению помимо итальянцев там ещё полно немцев, Поэтому я назвал его итальянцем. А чтобы тебе было более понятно, приведу пример, живущих в Казахстане русских называть казахами, согласись как-то не совсем правильно. Привет твоим учителям.
Во-вторых, у него всего лишь гражданство аргентинское, если ты на это намекаешь, а родители у него итальянцы. К твоему сведению помимо итальянцев там ещё полно немцев, Поэтому я назвал его итальянцем. А чтобы тебе было более понятно, приведу пример, живущих в Казахстане русских называть казахами, согласись как-то не совсем правильно. Привет твоим учителям.