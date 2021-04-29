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Черданцев: «Нельзя убрать „Тоттенхэм“ из Почеттино»

29 апреля 2021, 09:24
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)1 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Известный комментатор Георгий Черданцев прокомментировал результат первого полуфинального матча Лиги чемпионов между ПСЖ и «Манчестер Сити» (1:2), оценив работу главного тренера парижан Маурисио Почеттино.

Можно убрать Почеттино из «Тоттенхэма», но нельзя убрать «Тоттенхэм» из Почеттино. Вчера мы увидели, почему Гвардиола большой тренер, а Почеттино просто тренер.

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Все комментарии
League1
League1 ответ drug01 (раскрыть)
02 мая в 11:06
Нельзя соглашаться.
Pervomaez
Pervomaez
29 апреля в 17:49
Вот и я об этом, полностью согласен
stanichnik
stanichnik ответ Maks-tre (раскрыть)
29 апреля в 11:51, ред.
Доброго Здоровья, Maks-tre!
Спасибо! Существенное замечание. Да, в полуфинале они обошли Аякс.
Maks-tre
Maks-tre ответ stanichnik (раскрыть)
29 апреля в 11:44
Дело было в четвертьфинале
stanichnik
stanichnik ответ LaFur1aRoja (раскрыть)
29 апреля в 11:37
    LaFur1aRoja
    LaFur1aRoja ответ stanichnik (раскрыть)
    29 апреля в 10:52
    Открою для тебя страшную тайну, Почетино не Итальянец.
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    29 апреля в 10:33
    Шпоры,это ему на всю карьеру показатель
    112910415
    112910415
    29 апреля в 10:13
    слишком красиво, чтоб быть полностью правдой !
    Futurista
    Futurista
    29 апреля в 10:08
    Мне показалось или Черданцев Почеттино петухом обозвал?)...
    STVA 1
    STVA 1 ответ stanichnik (раскрыть)
    29 апреля в 10:03
    Это же супер пупер Чердак со срач каналу)))
    stanichnik
    stanichnik
    29 апреля в 09:59, ред.
    Черданцев решил потролить Почеттино, но у него не очень получилось. Два года назад, когда Маурисио тренировал Тоттенхем, как раз лондонцы в полуфинале ЛЧ обыграв МС, выбили фаворита того розыгрыша из турнира. А сам Жора рассыпался громкими эпитетами и комплиментами в адрес итальянского специалиста после выхода шпор в финал.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    29 апреля в 09:55
    Бред, вчера мы увидели ошибку Наваса. До неё мы не видели команды большого тренера Гвардиолы
    Elliada
    Elliada
    29 апреля в 09:50
    Бред.
    LOpp
    LOpp
    29 апреля в 09:36
    Черданцева из Матч ТВ вывезти можно, Матч ТВ из Черданцева никогда.
    Ironigor
    Ironigor
    29 апреля в 09:29
    Жора , остряк самоучка !!!
    drug01
    drug01
    29 апреля в 09:28
    Можно согласиться
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