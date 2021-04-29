Черданцев: «Нельзя убрать „Тоттенхэм“ из Почеттино»

Известный комментатор Георгий Черданцев прокомментировал результат первого полуфинального матча Лиги чемпионов между ПСЖ и «Манчестер Сити» (1:2), оценив работу главного тренера парижан .

Можно убрать Почеттино из «Тоттенхэма», но нельзя убрать «Тоттенхэм» из Почеттино. Вчера мы увидели, почему Гвардиола большой тренер, а Почеттино просто тренер.