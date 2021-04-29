ГлавнаяНовости

Начался суд в отношении Метцельдера, он распространял детскую порнографию

29 апреля 2021, 14:50

Сегодня, 29 апреля, начался судебный процесс против бывшего защитника «Реала» и сборной Германии Кристофа Метцельдера по обвинению в распространении детской порнографии. Ему грозит тюремный срок от трех месяцев до пяти лет.

В сентябре прошлого года бывший футболист подтвердил факт хранения порнографических материалов на своём телефоне. Кроме того, он отправлял их трём женщинам. Метцельдер обвиняется в хранении 297 файлов с детской порнографией. Судебный процесс, который стартовал сегодня в Дюссельдорфе, может продлиться до мая.

Адвокат Метцельдера Ульрих Зоммер заявил, что бывший игрок «боится самого себя», однако подчеркнул, что Кристоф «точно не педофил»:

Он знает, что он сделал и что это можно считать преступлением. Он сам удивлен такой двойной жизнью, которую вёл.

Начался суд в отношении Метцельдера, он распространял детскую порнографию

Все новости
Ударивший директора «Спартака» Фетисова получил один месяц домашнего ареста
13 мая Комментарии27
Метцельдеру дали условный срок за распространение детской порнографии
29 апреля
Газизов: «От Федуна ни ответа, ни привета. Значит, будем решать через суд»
27 апреля Комментарии11
СлухиПерес подаст в суд на УЕФА после провала Суперлиги
25 апреля Комментарии38
СлухиКлубы Серии А могут подать в суд на Аньелли
23 апреля Комментарии6
СлухиСуд Мадрида вынес решение, запрещающее ФИФА и УЕФА остановить Суперлигу
20 апреля Комментарии35
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
доктоР7
доктоР7
29 апреля в 16:31
Загнивающий Запад! Педофилы, мля! Не то что у нас скрепоносный Артём! И вообще, прекратите передёргивать! Не обсасывайте это!
Союзник противников
Союзник противников
29 апреля в 15:34
В святом Западном мире это невозможно! Будем искать славянские корни,точнее-русские.Неужели его бабушка из числа "5 миллионов"???
Дима Логинов
Дима Логинов
29 апреля в 14:52
297 файлов....даже Дзюба сейчас обомлел.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100