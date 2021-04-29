Начался суд в отношении Метцельдера, он распространял детскую порнографию

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29 апреля 2021, 14:50

Сегодня, 29 апреля, начался судебный процесс против бывшего защитника «Реала» и сборной Германии Кристофа Метцельдера по обвинению в распространении детской порнографии. Ему грозит тюремный срок от трех месяцев до пяти лет.

В сентябре прошлого года бывший футболист подтвердил факт хранения порнографических материалов на своём телефоне. Кроме того, он отправлял их трём женщинам. Метцельдер обвиняется в хранении 297 файлов с детской порнографией. Судебный процесс, который стартовал сегодня в Дюссельдорфе, может продлиться до мая.

Адвокат Метцельдера Ульрих Зоммер заявил, что бывший игрок «боится самого себя», однако подчеркнул, что Кристоф «точно не педофил»: