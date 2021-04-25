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Перес подаст в суд на УЕФА после провала Суперлиги

25 апреля 2021, 13:58

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес планирует подать в суд на УЕФА после провала проекта Суперлиги, сообщает Corriere della Sera.

По информации источника, несмотря на отказ большей части клубов от участия в турнире, Суперлига продолжает существовать как юридическое лицо.

По мнению Переса, действия УЕФА нарушают антимонопольное законодательство. Глава «Реала» считает, что УЕФА не имеет права быть организатором всех европейских турниров, и планирует обратиться в суд.

Ранее Перес раскритиковал реформу Лиги чемпионов.

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Все комментарии
barcamilan
barcamilan
25 апреля в 21:26
в шопу переса
Санчо Панса
Санчо Панса
25 апреля в 19:48
Он имеет на это полное право! Но вряд ли он выиграет и в этом сражении.
3ton
3ton
25 апреля в 17:55, ред.
Боссы клубов красиво развели УЕФА на деньги , чтобы те подняли бюджет ЛЧ.
Аплодирую умным людям 🙂
УЕФА быстро это съело .
УЕФА ничего этим клубам по факту сделать не может , только угрожать.
Именно гранды и управляют футболом в Европе.
Без этих клубов ЛЧ никому не нужна будет . Зритель которому надо зрелище перекл на Суперлигу.
Если гранды заходят создать суперлигу , им никто не помешает .
Примеров много
faneng
faneng
25 апреля в 17:52
Какая Пересу Суперлига? Его Реал Хетафе и Бетис обыграть не может!
3ton
3ton ответ Константин Белых (раскрыть)
25 апреля в 17:50
АПЛ давно превратилось по типу Суперлиги , но этого никто не видит.
Там все закручено вокруг денег .
АПЛ выглядит , как типичная американская спортивная лига.
Константин Белых
Константин Белых
25 апреля в 17:31
Главное АПЛ отказалась-ее не продавить нигде. Бабла у них своего на 2 Супер лиги если не больше. А без английских команд и немецких это не суперлига а отдельная туса пропившихся богачей. Да и болели АПЛ просто сожрут свои клубы -если кто еще туда дернется.
Cayman
Cayman
25 апреля в 16:52
    ATG
    ATG ответ Barcelona_Rostov (раскрыть)
    25 апреля в 16:49
    После кучи инфы по этой войне , ты чтоли не понял что УЕФА ничего не может запретить командам Суперлиги.. Хммм. Сам Перес говорил уже раза три что всё ровно в этом плане
    ATG
    ATG ответ Ironigor (раскрыть)
    25 апреля в 16:45
    Ты когда-то спишь? А то тебя одного смотрю тема цепляет так как будто твой капитал лежит в УЕФА
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21
    25 апреля в 16:30, ред.
    Истинные болельщики футбола за Супер лигу и за Переса а глоры как обычно за тех,кто в данный момент больше имеет власть,если Перес победит и будет супер лига,тогда эти же глоры будут топить за Переса и за супер лигу,у них такая сушность,у них нет личного мнения, мнение большинства их мнение,опасные люди,которым нельзя доверять даже одному слову.
    Agamaga........
    Agamaga........
    25 апреля в 16:22
    Война коррупционеров! Но Переса поддерживаю!
    Нужна суперлига для ведущих европейских лиг!
    faneng
    faneng
    25 апреля в 16:15
    Эх, старческий маразм...
    Эдмон
    Эдмон
    25 апреля в 15:57
    злобный старикашка.не умеет проигрывать
    Lucky luciano
    Lucky luciano
    25 апреля в 15:51
    молодец перес нет монополии в футболе!!
    Брулин
    Брулин
    25 апреля в 15:20
    А в чем суть иска? УЕФА-то толком ничего запретить даже не успела, только пальцем пригрозила, а заговорщики сразу в штаны наложили
    Dima salev
    Dima salev
    25 апреля в 15:17
    Не надо больше лиг создавать а-то не интересно будет смотреть в футбол.
    Futurista
    Futurista
    25 апреля в 15:14, ред.
    Задаст еще перца...
    Байкал-38
    Байкал-38
    25 апреля в 15:10
    Перес клоун!
    УЕФА не запрещала создание "суперлиги" и на, что он жаловаться будет?
    Перес не понимает, что вошедшие клубы и игроки в его организацию, будут исключены просто исключены из УЕФА. Да кстати и ФИФА тоже исключит игроков из своей организации.
    Просто большинство клубов и игроки сделали свой выбор. Для них участвовать в национальных чемпионатах, ЧМ и ЧЕ куда престижнее чем бабки Переса, вот и всё, а Перес бесится из-за этого.
    Ну а суд наверняка будет опять мадридский, прикормленный Пересом!
    Рауль-Зидан
    Рауль-Зидан ответ Elliada (раскрыть)
    25 апреля в 15:06
    Это тебе не Россия что бы без основания кого либо исключать . Твой клуб за нарушение не исключили
    Rattlehead
    Rattlehead ответ Дима Логинов (раскрыть)
    25 апреля в 15:00
    Судился бы тогда с болельщиками, чье недовольство во многом побудило клубы к выходу из Суперлиги и её провалу.
    Союзник противников
    Союзник противников
    25 апреля в 14:57, ред.
    В суп его,этот перезревший перчик!
    Василий Корнечук
    Василий Корнечук
    25 апреля в 14:55
    Что хуже для футбола, суперлига или УЕФА? Пока суперлига, но УЕФА делает много, чтоб исправить положение.
    Дима Логинов
    Дима Логинов
    25 апреля в 14:39
    Давайте начистоту. Если бы подобный иск собирался подать не Перес, а Петя Иванов на чью сторону вы бы встали? УЕФА же в своих целях всё делает, ради денег для организации, которые потом идут на повышение з/п руководителям в пандемию.
    Всё недовольство только лишь из-за того, что Перес сам по себе ничем не лучше этой конторы и бьётся точно так же за свой карман, как и УЕФА за свой. Битва двух толстосумов.
    Но по факту подобного иска - всё же справедливо.
    GrimlocK
    GrimlocK
    25 апреля в 14:32, ред.
    Супер лига хочет и рыбку съесть и кое-куда сесть...
    Создавать вам никто не мешал... или одно, или другое...
    решили поиграть в футбольную элиту... смотрите не подавитесь... теперь брать игроков не откуда будет... придется из своих школ...
    bublikyo
    bublikyo
    25 апреля в 14:25
    Может стоит организовать перевыборы президента Реала?
    Barcelona_Rostov
    Barcelona_Rostov
    25 апреля в 14:24
    Так им никто не запрещает, организовывайте свою Суперлигу и играйте, только УЕФА не даст возможность этим командам и игрокам играть под эгидой УЕФА,будут играть десяток клубов между собой, причём с проблемой подписывать новых игроков.....
    STVA 1
    STVA 1 ответ Elliada (раскрыть)
    25 апреля в 14:22
    Он уже не может остановиться!
    Belgie2020
    Belgie2020 ответ CSKA2012 (раскрыть)
    25 апреля в 14:18
      Elliada
      Elliada
      25 апреля в 14:14
      ФлоПер не сдается
      SHMEL258
      SHMEL258
      25 апреля в 14:11
      Хотелось бы увидеть встречный иск УЕФА против Переса и реальный срок последнего.
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