Перес подаст в суд на УЕФА после провала Суперлиги

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25 апреля 2021, 13:58

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес планирует подать в суд на УЕФА после провала проекта Суперлиги, сообщает Corriere della Sera.

По информации источника, несмотря на отказ большей части клубов от участия в турнире, Суперлига продолжает существовать как юридическое лицо.

По мнению Переса, действия УЕФА нарушают антимонопольное законодательство. Глава «Реала» считает, что УЕФА не имеет права быть организатором всех европейских турниров, и планирует обратиться в суд.

Ранее Перес раскритиковал реформу Лиги чемпионов.