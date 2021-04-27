Газизов: «От Федуна ни ответа, ни привета. Значит, будем решать через суд»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов, занимавший аналогичную должность в «Спартаке», в эфире программы «Футбол России» прокомментировал победу над бывшим клубом (3:0) в 26-м туре РПЛ и рассказал о финансовых спорах со «Спартаком».

«Спартак» для меня близкий клуб. Я искренне работал, искренне переживал, чтобы он стал чемпионом. Но сейчас я работаю в другом клубе. И переживаю за него. 3:0 — это большой счёт. Конечно, я радовался. Но я общался с болельщиками «Спартака» и сказал им: «Ничего личного». Приятно, что многие это понимают. Нет никакого злорадства.

Денег мне должен остался не «Спартак». Все договорённости были с Леонидом Федуном (Прим. — владелец «Спартака»). У меня были с ним определённые договорённости, и они остались на бумаге. Но я не получил ни ответа, ни привета. Значит, будем решать через суд.