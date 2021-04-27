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Газизов: «От Федуна ни ответа, ни привета. Значит, будем решать через суд»

27 апреля 2021, 01:54
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 3Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов, занимавший аналогичную должность в «Спартаке», в эфире программы «Футбол России» прокомментировал победу над бывшим клубом (3:0) в 26-м туре РПЛ и рассказал о финансовых спорах со «Спартаком».

«Спартак» для меня близкий клуб. Я искренне работал, искренне переживал, чтобы он стал чемпионом. Но сейчас я работаю в другом клубе. И переживаю за него. 3:0 — это большой счёт. Конечно, я радовался. Но я общался с болельщиками «Спартака» и сказал им: «Ничего личного». Приятно, что многие это понимают. Нет никакого злорадства.

Денег мне должен остался не «Спартак». Все договорённости были с Леонидом Федуном (Прим. — владелец «Спартака»). У меня были с ним определённые договорённости, и они остались на бумаге. Но я не получил ни ответа, ни привета. Значит, будем решать через суд.

Ранее сообщалось о том, что Газизов получил лишь 20% от суммы компенсации за расторжение контракта со «Спартаком», которая составляет около 400 млн рублей.

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Все комментарии
batog
batog
27 апреля в 11:54
Злорадства хватало с неприличными жестами (грубо не могу - желтая карточка), операторы молодцы!
sir_Alex
sir_Alex ответ mat73 (раскрыть)
27 апреля в 10:15
Никакой фантазии не хватит! 😁
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
27 апреля в 09:03
Да ты и баночки мёда не заслужил своей "работой" в Спартаке !
Futurista
Futurista
27 апреля в 08:45, ред.
Несолидно выносить денежный спор между физлицами на всеобщее обсуждение...иди молча в суд и там доказывай...
Константин Белых
Константин Белых
27 апреля в 08:21
Кто им и за что такие бабки обещает? 400 миллионов.. Это кто вообще чтоб 4 миллиона евро ему платить? Что он сделал?
mat73
mat73
27 апреля в 07:10
Что можно сделать на 400 мильёнов?...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
27 апреля в 05:32
Давно пора этого федуна выводить на чистую воду.
КЭТиК
КЭТиК
27 апреля в 04:32
Уже давно пора было в суд подать.
Оновтун
Оновтун
27 апреля в 03:21
Вот это самомнение: "Ничего личного". Газизов оказывается сам разгромил Спартак в ответ Федуну. Ну, дурак дурака видит издалека, видимо
Иван Тасминский
Иван Тасминский
27 апреля в 02:00
Федун: Я снимаюсь с чемпионата! Вы всё врёте! Заговор!
Судья: Леонид Арнольдович, успокойтесь пожалуйста, и дослушайте решение суда.
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