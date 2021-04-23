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Клубы Серии А могут подать в суд на Аньелли

23 апреля 2021, 12:25

Источник сообщает, что итальянские клубы могут подать в суд на президента «Ювентуса» Андреа Аньелли.

Патрон туринского клуба был одним из членов комиссии, которая согласовывала соглашение для Серии А с инвестиционным фондом CVC Capital Partners.

CVC Capital Partners хотели включить в сделку пункт, который не позволял бы клубам Серии А поддерживать любые другие европейские соревнования, которые снизили бы ценность Серии А.

Инвестиционный фонд готов был вложить в лигу 1.2 млрд евро, однако из-за желания Аньелли создать Суперлигу, сделка в итоге не состоялась.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
23 апреля в 13:48
Можно и на Перца подать!Будет ли толк)
dzvinka
dzvinka
23 апреля в 13:05
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    23 апреля в 13:02
    Нужно построить на подоконнике этих хитрованов Аньели с Пересом вместе. Слишком многого хотели, насколько я понимаю...
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    23 апреля в 12:45
    Теперь будут травить Аньелли
    Ironigor
    Ironigor
    23 апреля в 12:40
    Если это правда, то развязка будет интересной!!!
    modestregista
    modestregista
    23 апреля в 12:30
    Очередной информационный повод, не более.
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