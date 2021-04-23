Клубы Серии А могут подать в суд на Аньелли

Источник сообщает, что итальянские клубы могут подать в суд на президента «Ювентуса» Андреа Аньелли.
Патрон туринского клуба был одним из членов комиссии, которая согласовывала соглашение для Серии А с инвестиционным фондом CVC Capital Partners.
CVC Capital Partners хотели включить в сделку пункт, который не позволял бы клубам Серии А поддерживать любые другие европейские соревнования, которые снизили бы ценность Серии А.
Инвестиционный фонд готов был вложить в лигу 1.2 млрд евро, однако из-за желания Аньелли создать Суперлигу, сделка в итоге не состоялась.
К***ва "спасал футбол" и не дал заработать Серии А 1,2 лярда евро, и в тоже время планировал нанести ущерб своей суперлигой - тварь в чистом виде, как и перес с барсуками.
Этих троих надо пустить по миру
К***ва "спасал футбол" и не дал заработать Серии А 1,2 лярда евро, и в тоже время планировал нанести ущерб своей суперлигой - тварь в чистом виде, как и перес с барсуками.
Этих троих надо пустить по миру