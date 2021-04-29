Энрике: «„Барса“ и без Месси будет брать трофеи. Не надо бояться его ухода»

Главный тренер сборной Испании , ранее возглавлявший «Барселону», поделился мнением о будущем капитана каталонской команды Лионеля Месси, который летом может покинуть клуб.

«Барселона» начнет вновь брать титулы и без Месси. Клубу не нужно бояться жизни, которая начнется без него. Для его сохранения нужно принести много жертв, и это не кажется мне хорошим вариантом.

Как человек, которому близка «Барса», я бы хотел, чтобы Месси остался. Это была бы романтичная история – Лео Месси всю карьеру провел в футболке «Барселоны».