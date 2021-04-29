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Энрике: «„Барса“ и без Месси будет брать трофеи. Не надо бояться его ухода»

29 апреля 2021, 20:15

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике, ранее возглавлявший «Барселону», поделился мнением о будущем капитана каталонской команды Лионеля Месси, который летом может покинуть клуб.

«Барселона» начнет вновь брать титулы и без Месси. Клубу не нужно бояться жизни, которая начнется без него. Для его сохранения нужно принести много жертв, и это не кажется мне хорошим вариантом.

Как человек, которому близка «Барса», я бы хотел, чтобы Месси остался. Это была бы романтичная история – Лео Месси всю карьеру провел в футболке «Барселоны».

Ранее Луис Суарес посоветовал Месси остаться в «Барселоне».

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Все комментарии
амурец
амурец
30 апреля в 03:17
вот поэтому Месси и должен оставаться в Барселоне, без него Барселона будет лучше
u5myarnpcnm3
u5myarnpcnm3
29 апреля в 21:48
Капец Энрике, сейчас карлофилы его затопчут..
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
29 апреля в 21:25
Вот и я об этом говорю,и без него справятся!
A.S.A
A.S.A
29 апреля в 21:24
Сейчас Барселона слишком сильно зависима от Месси и "пляшет" вокруг него, да он приносит не мало пользы , но он же не вечен...год другой погоняет еще и уйдет, а что потом будет?? Нужно уже сейчас выдумывать как будут играть без него и уже сейчас наигрывать команду на "новый лад"
Leha-ha50
Leha-ha50
29 апреля в 21:08
Смотря кто придет на его место, пока состав довольно таки сыроват. Ну и если учесть , что в Испании всего три претендента на чемпионство, то понятно , что когда то и бе Лео удача улыбнется. Сейчас же Лео основополагающий игрок и замены ему пока нет. Очень много перспективной молодежи в команде , а им нужен дядька наставник. Так что пока пусть играет, а там , глядишь, и перестройка в команде закончится.
Всем здоровья.
1_DEIVID
1_DEIVID ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
29 апреля в 20:59
А почему Гризманн свою стату не увеличивает, имея уйму моментов?
ЮЗИК
ЮЗИК
29 апреля в 20:58
Она и с Месси нечасто берёт,а уход когда-то неизбежен
1_DEIVID
1_DEIVID
29 апреля в 20:58
Ну, этим составом Барса вряд ли что-то способна взять, если убрать из него аргентинца. Если команду пополнят топ игроки, тогда да, будут новые трофеи.
95-shishani-95
95-shishani-95
29 апреля в 20:57
Тогда возможно полегче станет. Ведь не придется играть на стату одного человека.
shur
shur
29 апреля в 20:51
...порой мне кажется, что Барса быстрее адаптируется к игре без основного лидера,
чем скажем ситуация в Реале после ухода Рона, из за более раннего омоложения
состава, ну это так на вскидку?!
RR117
RR117 ответ shlomo (раскрыть)
29 апреля в 20:49
Ну да, Барселона же до прихода Месси, не выигрывала ни одного титула, и только с приходом Аргентинца, Барселона начала хоть какие-то титулы выигрывать.

Да что уж там, без Месси, Хави с Иньестой и Бускетсом не доминировали бы в футболе со сборной Испанией, не будь Лео.
Это присутствие аргентинца в Барселоне, помогло сборной Испании править 6 лет в мировом футболе и ззавоевать титулы.
drug01
drug01
29 апреля в 20:41
Но лучше играть с ним в команде
dimagas2
dimagas2
29 апреля в 20:27
В Ла Лиге всего 3 команды на ходу,так что там трофеи можно брать при любом раскладе.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
29 апреля в 20:25
Карлик окуппиировал Барсу.
shlomo
shlomo
29 апреля в 20:24
Нууууууу...совсем спорное мнение...
Baggio R.
Baggio R.
29 апреля в 20:24
Все тлен. Когда-то Барселону и без самого Луиса Энрике казалось трудно представить, но он ушел в 34 года.
КЭТиК
КЭТиК
29 апреля в 20:19
Сеалекс, а что, а вдруг!
sv_1969
sv_1969
29 апреля в 20:17
Если не канет в Лето)
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