Альба — о поражении от «Гранады»: «Испорченный день, очень жестокий удар»

Защитник «Барселоны» поделился мыслями после поражения от «Гранады» (1:2) в 33-м туре Примеры.

Испорченный день. Мы бились до конца, но не были в порядке. Имели уникальную возможность [выйти на первое место в лиге], но теперь ситуация зависит не от нас. Они имели два момента, и они забили.

Думаю, исход многих матчей мы должны были решать гораздо раньше. Мы должны были забить еще один гол... Очень жестокий удар. Это можно преодолеть, победив в оставшихся пяти матчах. Мы проводим хороший сезон, но эта игра все испортила.

Нам не хватило второго забитого гола. Он просто не зашел в ворота, а они забили дважды после двух атак. Мы должны продолжать работать, нужно поднять голову.