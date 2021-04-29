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Альба — о поражении от «Гранады»: «Испорченный день, очень жестокий удар»

29 апреля 2021, 22:35
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона1 : 2Логотип футбольный клуб ГранадаГранадаМатч завершен

Защитник «Барселоны» Жорди Альба поделился мыслями после поражения от «Гранады» (1:2) в 33-м туре Примеры.

Испорченный день. Мы бились до конца, но не были в порядке. Имели уникальную возможность [выйти на первое место в лиге], но теперь ситуация зависит не от нас. Они имели два момента, и они забили.

Думаю, исход многих матчей мы должны были решать гораздо раньше. Мы должны были забить еще один гол... Очень жестокий удар. Это можно преодолеть, победив в оставшихся пяти матчах. Мы проводим хороший сезон, но эта игра все испортила.

Нам не хватило второго забитого гола. Он просто не зашел в ворота, а они забили дважды после двух атак. Мы должны продолжать работать, нужно поднять голову.

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Все комментарии
Maksat Karanov
Maksat Karanov
30 апреля в 09:18
за Альбу слов нет, отпахал весь матч. Только его флаг работал, противоположный фланг мёртвый был. Нужен был Тринкао
ЮЗИК
ЮЗИК
30 апреля в 00:06
    Gahi
    Gahi
    29 апреля в 23:05
    Сегодня Гранада стала грандом для Барселоны которая в гостях опровергла все прогнозы на этот матч маститых футбольных авторитетов. Которые отдавали безоговорочную победу Барселоне в этом матче, но тем и прекрасен футбол сегодня, что он так непредсказуем своими результатами. Но любой удар нужно мужественно и с достоинством переносить отдавая при этом должное своему сопернику, а самим готовится хорошо к следящему матчу, чтобы не разочаровывать и огорчать свих болельщиков. Удачи
    Johnes
    Johnes
    29 апреля в 22:58
    Испорченный вечер! А так, вроде, все неплохо начиналось...
    Hamman
    Hamman
    29 апреля в 22:44
    Поражение естественно командное, но оборона у барсы проходной двор!
    mihaluch
    mihaluch
    29 апреля в 22:44
    Это не первое такое поражение.
    STVA 1
    STVA 1
    29 апреля в 22:42
    Нагадили сами себе!Они ведь не планировали лидировать в этом сезоне!А тут на тебе такой шанс!))))
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    29 апреля в 22:39
    ЭТО ФУТБОЛ ,ДЕТКА!
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