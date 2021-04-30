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Боярский: «„Зенит“ использует админресурс? Победителей не судят»

30 апреля 2021, 13:46

Известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал слова футбольного комментатора Геннадия Орлова о том, что петербургский клуб использует административный ресурс.

Думаю, что в нашем футболе такое наверняка есть. Руководство клуба материально очень помогает команде. Отчасти я согласен с тем, что админресурс помогает «Зениту» выигрывать. За этим стоит сила и материальный достаток, а это очень хороший стимул. Не считаю, что админресурс как-то влияет на судейство. «Зенит» просто сильнее всех. Это заслуга не администрации, а тренерского штаба и игроков. 2 мая мы в этом убедимся. Матч с «Локомотивом» будет чемпионским, он расставит все по своим местам. Кто бы что ни говорил про админресурс — победителей не судят.

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Все комментарии
Супервайзер
Супервайзер
30 апреля в 22:43
Победителей, использующих административный ресурс, еще как судят, но только тогда, когда административный ресурс пропадает.
gwynb1eidd
gwynb1eidd
30 апреля в 21:43, ред.

Вот так и живём!
gwynb1eidd
gwynb1eidd
30 апреля в 21:42
Интересно, а если Локомотив выиграет, что тогда скажет Боярский? Что Зениту очень повезло с календарём на финише и ему из 4 матчей 3-и игры с аутсайдерами? Я понимаю, у них концовочка была бы, как у ЦСКА...
А так вот вам явный админресурс при составлении календаря!
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
30 апреля в 21:39
правильно миша судить вас будут в ЛЧ как в этом сезоне
mortid
mortid
30 апреля в 21:11
Кто бы что ни говорил про админресурс — победителей не судят.
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Вот с таким менталитетом Россия всегда будет белой Африкой. Закон превыше всего и должен работать одинаково в отношении любого, будь то царь или батрак.
SAFqwer
SAFqwer
30 апреля в 21:10
Дартаньян недоваренный... ещё одним мразматиком больше стало....Хорошо, что только можно прочитать и не слышно его гнусного голоса... Порадуйся на своём веку, мушкетёр дырявый))))
112910415
112910415
30 апреля в 20:18
судят, судят ...
пословицы и поговорки не катят !
Capral
Capral
30 апреля в 19:41
Судить надо- админресурс. А Миха- просто болтун....
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Федор Паршунин (раскрыть)
30 апреля в 17:25, ред.
Да ничего не обнуляется....
Просто "20 игр - 0 побед" наших клубов в еврокубках - это нынешний показатель развития Лиги...
На Западе клубы лучше играют - потому как чемпионаты конкурентней и быстрей...
Да и не только в футболе....
Та же ситуация и с кино...с автомобилями...и ещё с 264-мя вещами...

Глупо ругать наших...что не они сняли "Побег из Шоушенкв"....что не на ВАЗе выпускается "Порш Кайенн"....что не Зенит 10 раз выиграл ЛЧ....

А нытьё про Зенит...что он наряду с клубами из топ-5 должен завсегда выходить из группы в ЛЧ - было ,есть и будет.... хотя с какого перца - не понятно...)))
Пусть мега-супер-экстра критики перечислят нам команды постоянновыходящие из группы в ЛЧ с составом менее чем на 200 млн...не из топ-5... - тогда и разговор будет....
А то весь этот детсадовский сыр-бор...типа Зенит с нами сильный...а с европами не сильный - всего лишь самоуспокоительные байки...направленные лишь для оправданий худших результатов чем у Зенита...на нашем уровне...
Бубнин
Бубнин
30 апреля в 16:12
Использующих админресурс не судят!
isamsn
isamsn
30 апреля в 16:09
Этот клуб не соответствует уровню РПЛ где играют в основном частные клубы которые не в состоянии составить конкуренцию сырьевой Госкомпании...
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ Kaguzuti (раскрыть)
30 апреля в 15:59
))))))))
YVG
YVG
30 апреля в 15:58
Не деньги играют в футбол, а Влачиши и Кралы.
Kaguzuti
Kaguzuti ответ Федор Паршунин (раскрыть)
30 апреля в 15:55
У цска и обнулять нечего.
Великий Пуховик
Великий Пуховик
30 апреля в 15:49
Эх, Мишанька. Играл гнилых персонажей, в итоге сам прогнил. Артистишка.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
30 апреля в 15:43
Любая эпоха подходит к концу. Эпоха материального достатка и финансовых неограниченных возможностей "Зенита" тоже рано или поздно и закончится. И только тогда можно будет оценивать "Зенит" как развивающуюся футбольную организацию. А пока очень жаль, что админресурс "Зенита" при выходе на поля европейских баталий полностью обнуляется.
За адекватность
За адекватность
30 апреля в 15:24
«„Зенит“ использует админресурс?..."
Союзник противников
Союзник противников
30 апреля в 15:13
Девяностые криминальные годы-чемпион "Спартак";уцелевших "пацанов" посадили на сроки 10-15 лет."Пацаны" отсидели положенное,возмужали,окрепли,и по выходу с кичи потребовали свою законную долю.Именно в этот период появляется новый гегемон-клуб из бывшей культурной столицы СССР;я думаю,на срок,сопоставимый со сроком гегемонии"Спартака".
Что объединяет эти два события? Принадлежность к единому нефтегазовому комплексу страны.В этом и истоки крайней взаимной неприязни,кстати...
Так что Миша прав:Это допустимая норма,а не аномалия.Ну совсем как с "коррупцией" в России! Это у нас -коррупция,а на благословенном Западе-культурный протекционизм и законный лоббизм.Словом,у нас-разведчик,а у них-шпиЁн.И наоборот...
viv
viv
30 апреля в 15:07
Боярский озвучил то, что и все так знали

Зенит пользуется админресурс.
Админресурс включает в себя создание фарм клуба, когда нет такого не у одного клуба РПЛ.
Фарм клуб является гарантированных 6 очков ещё до начала чемпионата. Админресурс - использование Вилковых. Админресурс - покупка Сутормина за 50 тыс.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
30 апреля в 14:55
Админресурс - в данном случае имеет двоякое восприятие...

Одни воспринимают его как надёжную материальную, юридическую и пр..базу обеспечивающую надёжный тыл и спокойствие в завтрашнем дне....

Вторые используют слово "админресурс" сугубо в искажённом оскорбительном виде, пытаясь найти оправдание нахождению своих команд ниже Зенита в таблице.

Хотя для меня загадка....
Как "админресурс Зенита" может помешать некоторым обыграть "Уфу"???...дома...))
oFANATo
oFANATo
30 апреля в 14:46
    ABir
    ABir
    30 апреля в 14:41
    Таких победителей не судят, с ними просто даже общаться - дурной тон
    oFANATo
    oFANATo
    30 апреля в 14:41
    Ахаха....что и требовалось доказать...
    Боярский: « Отчасти я согласен с тем, что админресурс помогает зениту выигрывать.»
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    30 апреля в 14:30
    Миша сам неприкасаемый,на своем опыте знает
    mat73
    mat73
    30 апреля в 14:25
    Они уже и сами этого не скрывают и не стесняются.
    Caniggia
    Caniggia
    30 апреля в 14:16
    Победителей не судят? ЛЧ рассудит!
    sv_1969
    sv_1969 ответ Gelious (раскрыть)
    30 апреля в 14:15
      Gelious
      Gelious
      30 апреля в 14:11
      Ну Зенит и правда сильнее всех. Только из-за денег. Чуть какая проблема с составом - спокойно идут и покупают дорогих игроков.
      STVA 1
      STVA 1
      30 апреля в 14:10
      Ещё один бред от мушкетёра))
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      30 апреля в 14:02, ред.
      Брюгге рассудит
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