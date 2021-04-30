Боярский: «„Зенит“ использует админресурс? Победителей не судят»

Известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал слова футбольного комментатора Геннадия Орлова о том, что петербургский клуб использует административный ресурс.

Думаю, что в нашем футболе такое наверняка есть. Руководство клуба материально очень помогает команде. Отчасти я согласен с тем, что админресурс помогает «Зениту» выигрывать. За этим стоит сила и материальный достаток, а это очень хороший стимул. Не считаю, что админресурс как-то влияет на судейство. «Зенит» просто сильнее всех. Это заслуга не администрации, а тренерского штаба и игроков. 2 мая мы в этом убедимся. Матч с «Локомотивом» будет чемпионским, он расставит все по своим местам. Кто бы что ни говорил про админресурс — победителей не судят.