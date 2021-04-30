Боярский: «„Зенит“ использует админресурс? Победителей не судят»

Известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал слова футбольного комментатора Геннадия Орлова о том, что петербургский клуб использует административный ресурс.
Думаю, что в нашем футболе такое наверняка есть. Руководство клуба материально очень помогает команде. Отчасти я согласен с тем, что админресурс помогает «Зениту» выигрывать. За этим стоит сила и материальный достаток, а это очень хороший стимул. Не считаю, что админресурс как-то влияет на судейство. «Зенит» просто сильнее всех. Это заслуга не администрации, а тренерского штаба и игроков. 2 мая мы в этом убедимся. Матч с «Локомотивом» будет чемпионским, он расставит все по своим местам. Кто бы что ни говорил про админресурс — победителей не судят.
Просто "20 игр - 0 побед" наших клубов в еврокубках - это нынешний показатель развития Лиги...
На Западе клубы лучше играют - потому как чемпионаты конкурентней и быстрей...
Да и не только в футболе....
Та же ситуация и с кино...с автомобилями...и ещё с 264-мя вещами...
Глупо ругать наших...что не они сняли "Побег из Шоушенкв"....что не на ВАЗе выпускается "Порш Кайенн"....что не Зенит 10 раз выиграл ЛЧ....
А нытьё про Зенит...что он наряду с клубами из топ-5 должен завсегда выходить из группы в ЛЧ - было ,есть и будет.... хотя с какого перца - не понятно...)))
Пусть мега-супер-экстра критики перечислят нам команды постоянновыходящие из группы в ЛЧ с составом менее чем на 200 млн...не из топ-5... - тогда и разговор будет....
А то весь этот детсадовский сыр-бор...типа Зенит с нами сильный...а с европами не сильный - всего лишь самоуспокоительные байки...направленные лишь для оправданий худших результатов чем у Зенита...на нашем уровне...
Просто "20 игр - 0 побед" наших клубов в еврокубках - это нынешний показатель развития Лиги...
На Западе клубы лучше играют - потому как чемпионаты конкурентней и быстрей...
Да и не только в футболе....
Та же ситуация и с кино...с автомобилями...и ещё с 264-мя вещами...
Глупо ругать наших...что не они сняли "Побег из Шоушенкв"....что не на ВАЗе выпускается "Порш Кайенн"....что не Зенит 10 раз выиграл ЛЧ....
А нытьё про Зенит...что он наряду с клубами из топ-5 должен завсегда выходить из группы в ЛЧ - было ,есть и будет.... хотя с какого перца - не понятно...)))
Пусть мега-супер-экстра критики перечислят нам команды постоянновыходящие из группы в ЛЧ с составом менее чем на 200 млн...не из топ-5... - тогда и разговор будет....
А то весь этот детсадовский сыр-бор...типа Зенит с нами сильный...а с европами не сильный - всего лишь самоуспокоительные байки...направленные лишь для оправданий худших результатов чем у Зенита...на нашем уровне...