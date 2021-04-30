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«Это фейк», — Фетисов о слитой в Сеть зарплате Газизова

30 апреля 2021, 14:10

Директор департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов отреагировал на слитую в Сеть информацию о зарплате бывшего генерального директора Шамиля Газизова, который сейчас работает в «Уфе».

На слитом документе отсутствует подпись и печать. Я уже говорил, что часть слитой информации — это фейк.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
30 апреля в 17:29
Что,ещё больше???
jobss
jobss ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
30 апреля в 14:23
Здравствуйте

Все участники случайным образом разбиваются на 16 групп. Победители групп и трое игроков со вторых мест, набравших наибольшее количество очков, в последний день месяца сыграют в финальной группе (Льва Яшина). Все они в любом случае получат призы.
Призеры определяются по выигранным очкам в группе имени Льва Яшина. 1-3 места — на выбор худи или футболка и вип-статус на 6 месяцев. 4-19 места — футболка и вип-статус на три месяца.

Здесь можно посмотреть рейтинг игроков: https://www.soccer.ru/game/rating
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ David Young (раскрыть)
30 апреля в 14:17
Добрый день! Скажите, а как определить кто занял места с 17-19 строчку и что им полагается за это, имею ввиду вип или приз.
sihafazatron
sihafazatron
30 апреля в 14:13
Фейк только часть документов? Значит есть там и доля правды)
sv_1969
sv_1969
30 апреля в 14:12
Конечно фейк... Там отступные отсутствуют
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