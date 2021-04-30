«Это фейк», — Фетисов о слитой в Сеть зарплате Газизова

Директор департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов отреагировал на слитую в Сеть информацию о зарплате бывшего генерального директора Шамиля Газизова, который сейчас работает в «Уфе».
На слитом документе отсутствует подпись и печать. Я уже говорил, что часть слитой информации — это фейк.
Все участники случайным образом разбиваются на 16 групп. Победители групп и трое игроков со вторых мест, набравших наибольшее количество очков, в последний день месяца сыграют в финальной группе (Льва Яшина). Все они в любом случае получат призы.
Призеры определяются по выигранным очкам в группе имени Льва Яшина. 1-3 места — на выбор худи или футболка и вип-статус на 6 месяцев. 4-19 места — футболка и вип-статус на три месяца.
Здесь можно посмотреть рейтинг игроков: https://www.soccer.ru/game/rating
Все участники случайным образом разбиваются на 16 групп. Победители групп и трое игроков со вторых мест, набравших наибольшее количество очков, в последний день месяца сыграют в финальной группе (Льва Яшина). Все они в любом случае получат призы.
Призеры определяются по выигранным очкам в группе имени Льва Яшина. 1-3 места — на выбор худи или футболка и вип-статус на 6 месяцев. 4-19 места — футболка и вип-статус на три месяца.
Здесь можно посмотреть рейтинг игроков: https://www.soccer.ru/game/rating