«Это фейк», — Фетисов о слитой в Сеть зарплате Газизова

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30 апреля 2021, 14:10

Директор департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов отреагировал на слитую в Сеть информацию о зарплате бывшего генерального директора Шамиля Газизова, который сейчас работает в «Уфе».