Слуцкий отметил, что «Рубин» и «Динамо» имеют сходства

Главный тренер «Рубина» прокомментировал предстоящий матч 28-го тура РПЛ против «Динамо».

Влияет ли цикл на подготовку? Когда восьмидневный цикл, там одна направленность тренировочных занятий, количество интенсивных занятий увеличивается. Когда недельный цикл, это другая ситуация, шестидневный цикл – третья. Но это в любом случае не глобальные изменения. Готовимся в штатном режиме, все понимают важность поединка.

В лазарете находится Хвича Кварацхелия. У Филипа Уремовича восемь желтых карточек. Надеюсь, что все остальные смогут принять участие в матче.

Это должна быть очень интересная игра, потому что командам больше свойственны задор, максимализм. У нас действительно очень много моментов, которые соприкасаются. Очень символично, что две такие команды борются за попадание в еврокубки.