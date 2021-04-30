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Слуцкий отметил, что «Рубин» и «Динамо» имеют сходства

30 апреля 2021, 13:21
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)2 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал предстоящий матч 28-го тура РПЛ против «Динамо».

Влияет ли цикл на подготовку? Когда восьмидневный цикл, там одна направленность тренировочных занятий, количество интенсивных занятий увеличивается. Когда недельный цикл, это другая ситуация, шестидневный цикл – третья. Но это в любом случае не глобальные изменения. Готовимся в штатном режиме, все понимают важность поединка.

В лазарете находится Хвича Кварацхелия. У Филипа Уремовича восемь желтых карточек. Надеюсь, что все остальные смогут принять участие в матче.

Это должна быть очень интересная игра, потому что командам больше свойственны задор, максимализм. У нас действительно очень много моментов, которые соприкасаются. Очень символично, что две такие команды борются за попадание в еврокубки.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
30 апреля в 14:53
Не совсем понятно, о каких сходствах говорит Слуцкий. Если Леонид Викторович имеет ввиду схему игры, так Динамо вообще не понятно, как играет. А если он имеет в виду турнирные показатели, то тут да. Обе команды проиграли по две встречи, при чём что примечательно, и москвичи и казанцы уступили соперникам в домашних встречах. Ну уж если копать глубже, то и те и другие потерпели поражение от одного и того же соперника, подмосковных Химок. Но у динамовцев в пассиве есть ещё домашняя ничья с Уралом. В общем делаем вывод, что дома команды играют чуть хуже, что может оказаться на руку подопечным Шварца, им как раз ехать в Казань улучшать свою печальную статистику личных встреч, 17-4 в пользу Рубина.
rubinovyi2
rubinovyi2
30 апреля в 13:54
Помимо интересной,желательно,что-бы и выигрышной оказалась..))
Левонид,надеюсь не увидим такой бесмощный Рубин,как в первом тайме предыдущей игры.
Удачи!
Эдмон
Эдмон
30 апреля в 13:37
че то уныло они играют
beefs
beefs
30 апреля в 13:28
При желании всегда можно найти сходства и различия...
mihaluch
mihaluch
30 апреля в 13:28
Две борются и не одна не попадёт.
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