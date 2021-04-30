Слуцкий отметил, что «Рубин» и «Динамо» имеют сходства

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал предстоящий матч 28-го тура РПЛ против «Динамо».
Влияет ли цикл на подготовку? Когда восьмидневный цикл, там одна направленность тренировочных занятий, количество интенсивных занятий увеличивается. Когда недельный цикл, это другая ситуация, шестидневный цикл – третья. Но это в любом случае не глобальные изменения. Готовимся в штатном режиме, все понимают важность поединка.
В лазарете находится Хвича Кварацхелия. У Филипа Уремовича восемь желтых карточек. Надеюсь, что все остальные смогут принять участие в матче.
Это должна быть очень интересная игра, потому что командам больше свойственны задор, максимализм. У нас действительно очень много моментов, которые соприкасаются. Очень символично, что две такие команды борются за попадание в еврокубки.
Левонид,надеюсь не увидим такой бесмощный Рубин,как в первом тайме предыдущей игры.
Удачи!
Левонид,надеюсь не увидим такой бесмощный Рубин,как в первом тайме предыдущей игры.
Удачи!