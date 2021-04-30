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Орлов: «„Зенит“ сейчас как „Бавария“ в Германии, как „Ювентус“ в Италии»

30 апреля 2021, 10:30
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)6 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Футбольный комментатор Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит» поделился ожиданиями от матча 28-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Локомотивом».

Трудно было представить, что Семак завоюет три чемпионства с «Зенитом», но третий титул уже близко. Он сам сейчас беспокоится, кто-то травмирован, Ловрен, судя по всему, не сможет сыграть, но это всё текучка. Но если со стороны посмотреть, то сейчас для «Зенита» самые счастливые дни. Представьте, вы в предвкушении такого матча, когда у вас есть запас в очках, когда ты доказал всей лиге, что ты сильнейший. Это ощущение радости от проделанного дела. У «Зенита» такой отрыв. Браво, «Зенит», мы должны аплодировать. У Семака приятные хлопоты сейчас, кого выпускать, так как есть состав. Говорили, что у него игра не поставлена, но она самая поставленная. Это игра, которая бьет всех. Нельзя с непоставленной игрой иметь такой отрыв в очках.

У «Зенита» сейчас лучшие условия в стране: и база, и бюджет, и стадион лучший в Европе. Но всё равно такого преимущества надо было добиться. «Зенит» сейчас как «Бавария» в Германии, как «Ювентус» в Италии. Когда петербуржцы прочно обеспечили себе здесь площадку, надо взлетать выше и заявлять о себе в Европе. Не будем чересчур радоваться, что «Зенит» самый сильный среди команд, которые не могут оказывать достойное сопротивление. «Локомотив» сейчас попытается, у них 11 побед.

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Все комментарии
112910415
112910415
04 мая в 14:33
а Ювентус, потерявший чемпионство на десятый год ... он тут при чем ?
mortid
mortid
30 апреля в 21:06
    rubinovyi2
    rubinovyi2
    30 апреля в 14:19
    — Мы видим, что не пошел на пользу месяц подготовки. Команда не играет так, как это было у этих же игроков в начале декабря. Вспомните два матча — с «Динамо» и «Спартаком». Небо и земля — по движению и по всем футбольным компонентам. За это отвечает тренерский штаб и главный тренер. Что касается игроков, тренер должен нам рассказать, кто не хочет тренироваться, а кто не может. Но ответственность несет тренер. Вот он и должен отвечать — Сергей Богданович Семак, главный ответственный. Все стрелы идут к этой фамилии, и никуда не деться, — сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Петербурге.

    Надо отдать должное дедушке,в семьдесят с лишком лет,не утратил ловкости переобуваться в воздухе...))
    berda2003
    berda2003
    30 апреля в 14:00
      Баобаб
      Баобаб
      30 апреля в 13:21
      Ювентус сейчас никак в Италии.
      Алексей Коротеев
      Алексей Коротеев
      30 апреля в 13:08
      Кто смотрел индийские фильмы : " Зита и Гита " , "Рам и Шиам " ," Зенит и Бавария" ??? ))))))
      Kaguzuti
      Kaguzuti
      30 апреля в 12:38, ред.
      Если спартак как Сассуоло или Шальке, а цска как Кротоне или Герта, то и Зенит будет как Ювентус или Бавария. И спартак и цска отдают матчи Зениту без борьбы.
      Arelaw
      Arelaw
      30 апреля в 12:21
      Зенит в России как БАТЭ в Белоруссии. Или как Норвич в Чемпионшипе Англии. Лидер только в рамках своего чемпионата и не более. А до Баварии Зениту как до Луны
      Союзник противников
      Союзник противников
      30 апреля в 12:20
      Скорее как "Ювентус"-скоро будет без титулов и успехов в ЛЧ.А "Баварии" это не грозит пока.
      oFANATo
      oFANATo
      30 апреля в 11:55
        viv
        viv
        30 апреля в 11:52
          oFANATo
          oFANATo
          30 апреля в 11:49
          Бубнин
          Бубнин
          30 апреля в 11:39
          "Рубин" сейчас как "Челси" в Англии!
          Futurista
          Futurista ответ sihafazatron (раскрыть)
          30 апреля в 11:39
          Эмери получил в Спартаке волшебного пенделя, придавшего ускорение его карьере...
          sihafazatron
          sihafazatron ответ Федор Паршунин (раскрыть)
          30 апреля в 11:32
          По этой же логике вчера и вильяреал выиграл, ведь все знают где набрался опыта Эмери)
          Futurista
          Futurista
          30 апреля в 11:31, ред.
          Ekkimukk
          Ekkimukk ответ cska1948 (раскрыть)
          30 апреля в 11:21
          Очень сложно определять смысловую нагрузку цитат Геннадия Орлова, но, вполне вероятно, что вы правы. Спасибо.
          Федор Паршунин
          Федор Паршунин
          30 апреля в 11:15
          А знает почему МЮ разгромил "Рому"? Просто не растерял опыт, набранный в 2008 году))))))
          cska1948
          cska1948 ответ Ekkimukk (раскрыть)
          30 апреля в 11:13
          По смыслу: не досрочное, А ДОСТОЙНОЕ сопротивление.
          Ekkimukk
          Ekkimukk ответ 112910415 (раскрыть)
          30 апреля в 11:04, ред.
          Подкорректировали.
          112910415
          112910415
          30 апреля в 11:00
          ух ... заметно, что долго и плодотворно размышлял ! )
          112910415
          112910415
          30 апреля в 10:57
          могут оказывать досрочное сопротивление
          Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1254231/orlov-gennadiy
          Константин Белых
          Константин Белых
          30 апреля в 10:54
          Господа Бомжи вы не думаете что каждое заявление дурачка Гены дает повод смеяться как над ним так и над Зенитом? Запретите наконец высказыватся ему как и алкашу в шляпе-не смешите людей.. Гендос в очередной раз распетушился..
          ЮЗИК
          ЮЗИК
          30 апреля в 10:53
          Гена повеселил
          Grabovsky
          Grabovsky
          30 апреля в 10:46
          Гена хорош ту уже...
          Ironigor
          Ironigor
          30 апреля в 10:43
          ГЕН, А ГЕН МОЖЕТ БЫТЬ ХВАТИТ !!!
          Ангел неБесГрешен
          Ангел неБесГрешен
          30 апреля в 10:33
          Это он загнул...
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