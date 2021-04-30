ГлавнаяНовости

Зенков: «„Зениту“ просто не будет, „Локомотив“ набрал отличный ход»

30 апреля 2021, 13:03

Бывший футболист «Спартака» и «Динамо» Валерий Зенков прокомментировал предстоящие матчи 28-го тура РПЛ.

Предстоит очень интересный и насыщенный тур. К примеру, любопытна игра между «Ахматом» и «Ротором». У грозненцев на данный момент нет турнирных задач, «Ротор» же, напротив, отчаянно борется за выживание. «Ахмат» — симпатичная команда, показывает неплохой футбол. Хочется верить, что отсутствие турнирной мотивации у «Ахмата» не скажется на игре, и мы увидим настоящую бескомпромиссную борьбу. Думаю, многие будут следить за встречей в Волгограде.

В матче «Рубина» и «Динамо» будет битва за еврокубки. К победе будут стремиться обе команды, но вполне возможно, что будет ничья.

Выделяется в туре и южное дерби между «Сочи» и «Краснодаром», но главный матч пройдёт в Санкт-Петербурге между «Зенитом» и «Локо». Питерцы могут оформить чемпионство, но легко им точно не будет. «Локомотив» набрал отличный ход.

В понедельник жду великолепного матча между «Спартаком» и «Арсеналом». Да, у Арсенала» из-за дисквалификации игру пропускают четыре человека, но у «Спартака» по этой же причине не будет Максименко и Айртона. Туляки смогут дать бой сопернику. Будет яркий матч, несмотря на все дисквалификации.

Все новости
«Бери перчатки и сам вставай в ворота». Овчинников — о конфликте с Сёминым
Вчера, 23:12 Комментарии4
«Сладко-горький сезон». Крыховяк — о минувшем розыгрыше РПЛ
Вчера, 22:45 ФотоКомментарии3
Игрок «Уфы»: «Рахимов говорил, что мы не умеем играть. Не считал людьми»
Вчера, 20:04 Комментарии19
Промес: «Слова Тедеско в перерыве матча с „Ахматом“ зацепили игроков»
Вчера, 19:50 Комментарии11
Газизов: «Урунов возвращается в „Спартак“»
Вчера, 19:31 Комментарии7
Дзюба: «Бесит, какие игроки „Спартака“ симулянты. Падают, кричат и визжат»
Вчера, 18:17 Комментарии141
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
03 мая в 18:41
никто ещё не знал ...
Garrincha58
Garrincha58
30 апреля в 20:33
лучший результат 0-0 и всем хорошо, но не Спартаку
mat73
mat73
30 апреля в 15:41
Что значит "Зениту просто не будет"? Как-то не по-русски, товарищи журналисты!
У Зенита шансов не будет? Зенита самого не будет? Зениту что будет?...
oFANATo
oFANATo
30 апреля в 14:48
Зенков, уже Боярский заявил, что зениту помогает админресурс.
Kaguzuti
Kaguzuti
30 апреля в 13:40, ред.
И Зенит и Локомотив вполне могут разойтись с миром и попадут в ЛЧ.
ДСА
ДСА
30 апреля в 13:18
Зенит устроит и ничья.
STVA 1
STVA 1
30 апреля в 13:04
Победы Локо)))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100