Пруццо: «„Рома“ должна уволить Фонсеку прямо сейчас»

Бывший футболист «Ромы» Роберто Пруццо считает, что руководство римского клуба должно уволить Пауло Фонсеку с поста главного тренера команды прямо сейчас.
Было бы здорово, если бы команда сейчас сменила тренера. Фонсека больше не может контролировать команду.
Травмы повлияли на игру против МЮ в Лиге Европы, но это не оправдание. Фонсека должен был ставить автобус и защищать свой результат во втором тайме любой ценой.
В матче 1/2 финала Лиги Европы против МЮ «Рома» вела 2:1, но уступила в итоге 2:6.