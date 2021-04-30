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Пруццо: «„Рома“ должна уволить Фонсеку прямо сейчас»

30 апреля 2021, 13:15

Бывший футболист «Ромы» Роберто Пруццо считает, что руководство римского клуба должно уволить Пауло Фонсеку с поста главного тренера команды прямо сейчас.

Было бы здорово, если бы команда сейчас сменила тренера. Фонсека больше не может контролировать команду.

Травмы повлияли на игру против МЮ в Лиге Европы, но это не оправдание. Фонсека должен был ставить автобус и защищать свой результат во втором тайме любой ценой.

В матче 1/2 финала Лиги Европы против МЮ «Рома» вела 2:1, но уступила в итоге 2:6.

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КЭТиК
КЭТиК
30 апреля в 13:17
Полуфинал Лиги Европы - вполне хорошее достижение.
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