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Костылев: «Олич провалит концовку, что из него дальше получится?»

01 мая 2021, 10:07

Бывший тренер ЦСКА Геннадий Костылев поделился своим мнением о назначении Ивицы Олича на пост главного тренера московского клуба.

Как можно на финише увольнять тренера? Олич, может, и толковый, но начинающий. Провалит концовку, что из него дальше получится? Приехал, а тут мешанина, не понимает, что творится. Беда. Потому что в клуб пришли люди, по-настоящему в спорте не разбирающиеся. Купи-продай — вся философия. Понимаю, время такое. Но ведь и продавать лучше не сырье, а готовый товар. Тогда будет бизнес. А сейчас что? Способных ребят полно, только они недоучки все.

Парни из молодежки в Премьер-Лиге играют, а против Дании и Франции проваливаются. Позор! Мы потеряли педагогический такт, породу, знания, компетенцию тренерскую. Лучшая школа в мире была — развалили. Зачем?! Серьезное образование давали, а теперь воспитать никого не можем. Европа прогрессирует — мы старый уровень не держим. У ста человек категория Pro, и все без работы. Раньше за такое разогнали бы ВШТ к чертовой матери. Получается, либо набрали барахло, либо учили так, что ничему не выучили. Хорошие трудоустроились бы, согласны? Но таких сотнями не подготовишь, тут не массовый, а штучный подход нужен.

Молодежка ЦСКА? Гинер толковый, зря ничего не делает. Наверное, поручил кому-то, а сам занимался другим. Знаю, что там происходит, общаюсь с ребятами. Одного выгоняют, другого берут на высокую зарплату. А результаты где? Гришин и Минько росли у меня на глазах, футболистами стали замечательными и людьми тоже. Работали успешно, больше десяти игроков Премьер-Лиги воспитали каждый. Вдруг их притерли, а Гришина вовсе уволили.

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112910415
112910415
03 мая в 09:49
ошибки имеют место, факт
Байкал-38
Байкал-38
01 мая в 14:45
Вопрос Максиму Орешкину: "У Гинера есть право голоса?"
-"Да... право кричать слово "занято" у него никто не отбирал, а в остальном он никто! Да и заметьте как у меня туфли начищены?!"
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
01 мая в 13:16
Информация из официальных источников. Акции ПФК ЦСКА распределены:
77% акций у ВЭБ, 23 % акций - у Гинера. То-есть ПФК ЦСКА - это частно-государственное партнерство. Далее. Руководит клубом совет директоров , в составе 6 человек. Три человека представляют ВЭБ и три человека (Гинер, Бабаев и Добродеев_ - ЦСКА. У председателя Совета Орешкина ( ВЭБ_ - 2 голоса, таким образом, формально 4 : 3 в пользу ВЭБ. В настоящий момент подготовлен для продажи пакет акций ПФК 25 %. Предполагаемый покупатель USM Алишера Усманова. А дальше видно будет. При этом, финансовые вопросы решаются ВЭБ, а оперативное управление клубом осталось за Гинером. Он президент клуба.
Байкал-38.
Байкал-38.
01 мая в 12:24
Да с Оличем более менее понятно, но вопрос по сути другой. Сколько будет терпеть Зицпредседатель Фунт (Гинер)? Ведь многие до сих пор думают, что армейский клуб частный и его владелец Гинер, но клуб государственный и клубом руководят люди от ВЭБ.РФ, а Гинер "свадебный генерал".
Гинера видать основательно взяли за "жабры" если он даже возразить не может, даже жалко его...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Союзник противников (раскрыть)
01 мая в 11:53
Я привык к пунктуальности. Где в моем тексте названа хоть одна фамилия из менеджмента ЦСКА.? Ваша гипотеза о роли Гинера, либо Бабаева в увольнении Гришина не основана на моих словах. Это первое. Второе. Слово "факт", упомянутое вами в ответе , несет в себе несколько иное смысловое содержание. И любое событие, основанное на предположениях , не может квалифицироваться как "факт". Это так к слову. Второе. В настоящее время у Гинера кроме упомянутой вами страховой фирмы, есть гораздо более серьезные сферы бизнеса, например серьезная доля в одном банке, серьезная доля в фирме, связанной со строительством АЭС в Иране и еще кое что. Просто по роду своей профессиональной деятельности я предпочитаю не оперировать гипотезами, а опираться до документально подтвержденную информацию. Удачи вам!!
Союзник противников
Союзник противников ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
01 мая в 11:31
Что не соответствует происходившим событиям из двух фактов,изложенных мною:и Неудачная попытка "пристегнуть" сына Вадима к руководству клубом,или фактическое владение страховой компанией Евгением Гинером???
Союзник противников
Союзник противников ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
01 мая в 11:28
Гришин покинул ЦСКА в мае 2017 года,когда о утрате влияния Гинера в клубе и речи не было,а все претензии к нему сводились к его скаредности.Так что может есть основания не связывать происходящие негативные перемены в клубе только с приходом ВЭБ и Орешкина?Да и Гришин,помниться,не слишком стеснялся в своих претензиях и высказываниях.И получается,что все стрелочки сходятся на человека,дольше всего "служащего" в ЦСКА-Бабаева! Его стаж пребывания в ЦСКА(насколько я помню)на год больше,чем даже у Гинера.Может именно он исчерпал себя?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Союзник противников (раскрыть)
01 мая в 11:28
Удивительно, когда фантазии создают люди, которые совсем не в теме и очень далеки от реальности в части информации. К сожалению достоверность слухов , предлагаемых вами близка к нулевой.
Союзник противников
Союзник противников
01 мая в 11:23
Гинер давно занимается своими страховыми делами.Все уже забыли про его неудачный опыт с преемником-любезным сынком.Так что это давно началось,а все по инерции говорят о "величии" Гинера.Был,да сплыл...И хватит об этом вспоминать.
mortid
mortid
01 мая в 11:21
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    01 мая в 11:05
    Особенно удивило и возмутило увольнение Гришина. Практически все молодые в ЦСКА - это его воспитанники. После увольнения он пришел в Казанку и сейчас штампует звезд для Локо. Мухин, Куликов, Сильянов уже готовы к основе, а Мухин и к сб.России. Уволить такого специалиста , своего в доску для ЦСКА - это верх непрофессионализма.
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    01 мая в 10:16
    Олич так-то неплохо начал, но потом.,,,,,,
    VAN ARM
    VAN ARM
    01 мая в 10:16
    всё будет хорошо))) мы в это верим!!!
    Ironigor
    Ironigor
    01 мая в 10:16
    ОДНИ ДОБРОДЕТЕЛИ !!!
    А ГДЕ ВЫ СЕЙЧАС, УСПЕШНЫЕ БОЛТУНЫ ВСЕ ?!! АУУУУУ !!!!!
    STVA 1
    STVA 1
    01 мая в 10:09
    Много предсказателей!
    Mekail
    Mekail
    01 мая в 10:08
    Все возможно...посмотрим что получится
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