Костылев: «Олич провалит концовку, что из него дальше получится?»

Бывший тренер ЦСКА поделился своим мнением о назначении на пост главного тренера московского клуба.

Как можно на финише увольнять тренера? Олич, может, и толковый, но начинающий. Провалит концовку, что из него дальше получится? Приехал, а тут мешанина, не понимает, что творится. Беда. Потому что в клуб пришли люди, по-настоящему в спорте не разбирающиеся. Купи-продай — вся философия. Понимаю, время такое. Но ведь и продавать лучше не сырье, а готовый товар. Тогда будет бизнес. А сейчас что? Способных ребят полно, только они недоучки все.

Парни из молодежки в Премьер-Лиге играют, а против Дании и Франции проваливаются. Позор! Мы потеряли педагогический такт, породу, знания, компетенцию тренерскую. Лучшая школа в мире была — развалили. Зачем?! Серьезное образование давали, а теперь воспитать никого не можем. Европа прогрессирует — мы старый уровень не держим. У ста человек категория Pro, и все без работы. Раньше за такое разогнали бы ВШТ к чертовой матери. Получается, либо набрали барахло, либо учили так, что ничему не выучили. Хорошие трудоустроились бы, согласны? Но таких сотнями не подготовишь, тут не массовый, а штучный подход нужен.