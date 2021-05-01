Костылев: «Олич провалит концовку, что из него дальше получится?»

Бывший тренер ЦСКА Геннадий Костылев поделился своим мнением о назначении Ивицы Олича на пост главного тренера московского клуба.
Как можно на финише увольнять тренера? Олич, может, и толковый, но начинающий. Провалит концовку, что из него дальше получится? Приехал, а тут мешанина, не понимает, что творится. Беда. Потому что в клуб пришли люди, по-настоящему в спорте не разбирающиеся. Купи-продай — вся философия. Понимаю, время такое. Но ведь и продавать лучше не сырье, а готовый товар. Тогда будет бизнес. А сейчас что? Способных ребят полно, только они недоучки все.
Парни из молодежки в Премьер-Лиге играют, а против Дании и Франции проваливаются. Позор! Мы потеряли педагогический такт, породу, знания, компетенцию тренерскую. Лучшая школа в мире была — развалили. Зачем?! Серьезное образование давали, а теперь воспитать никого не можем. Европа прогрессирует — мы старый уровень не держим. У ста человек категория Pro, и все без работы. Раньше за такое разогнали бы ВШТ к чертовой матери. Получается, либо набрали барахло, либо учили так, что ничему не выучили. Хорошие трудоустроились бы, согласны? Но таких сотнями не подготовишь, тут не массовый, а штучный подход нужен.
Молодежка ЦСКА? Гинер толковый, зря ничего не делает. Наверное, поручил кому-то, а сам занимался другим. Знаю, что там происходит, общаюсь с ребятами. Одного выгоняют, другого берут на высокую зарплату. А результаты где? Гришин и Минько росли у меня на глазах, футболистами стали замечательными и людьми тоже. Работали успешно, больше десяти игроков Премьер-Лиги воспитали каждый. Вдруг их притерли, а Гришина вовсе уволили.
-"Да... право кричать слово "занято" у него никто не отбирал, а в остальном он никто! Да и заметьте как у меня туфли начищены?!"
-"Да... право кричать слово "занято" у него никто не отбирал, а в остальном он никто! Да и заметьте как у меня туфли начищены?!"
77% акций у ВЭБ, 23 % акций - у Гинера. То-есть ПФК ЦСКА - это частно-государственное партнерство. Далее. Руководит клубом совет директоров , в составе 6 человек. Три человека представляют ВЭБ и три человека (Гинер, Бабаев и Добродеев_ - ЦСКА. У председателя Совета Орешкина ( ВЭБ_ - 2 голоса, таким образом, формально 4 : 3 в пользу ВЭБ. В настоящий момент подготовлен для продажи пакет акций ПФК 25 %. Предполагаемый покупатель USM Алишера Усманова. А дальше видно будет. При этом, финансовые вопросы решаются ВЭБ, а оперативное управление клубом осталось за Гинером. Он президент клуба.
77% акций у ВЭБ, 23 % акций - у Гинера. То-есть ПФК ЦСКА - это частно-государственное партнерство. Далее. Руководит клубом совет директоров , в составе 6 человек. Три человека представляют ВЭБ и три человека (Гинер, Бабаев и Добродеев_ - ЦСКА. У председателя Совета Орешкина ( ВЭБ_ - 2 голоса, таким образом, формально 4 : 3 в пользу ВЭБ. В настоящий момент подготовлен для продажи пакет акций ПФК 25 %. Предполагаемый покупатель USM Алишера Усманова. А дальше видно будет. При этом, финансовые вопросы решаются ВЭБ, а оперативное управление клубом осталось за Гинером. Он президент клуба.
Гинера видать основательно взяли за "жабры" если он даже возразить не может, даже жалко его...
Гинера видать основательно взяли за "жабры" если он даже возразить не может, даже жалко его...
А ГДЕ ВЫ СЕЙЧАС, УСПЕШНЫЕ БОЛТУНЫ ВСЕ ?!! АУУУУУ !!!!!
А ГДЕ ВЫ СЕЙЧАС, УСПЕШНЫЕ БОЛТУНЫ ВСЕ ?!! АУУУУУ !!!!!