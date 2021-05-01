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Генич: «„Зенит“ станет чемпионом в Уфе на стадионе „Нефтяник“»

01 мая 2021, 11:00
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)6 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Футбольный комментатор Константин Генич прокомментировал предстоящий матч 28-го тура РПЛ «Зенит» — «Локомотив».

Матч «Зенит» — «Локомотив» станет чемпионским? Думаю, что нет. Как бы этого ни хотелось Петербургу и Семаку. «Зенит» дважды до этого брал чемпионство на выезде, а тут все можно оформить дома, но напротив не «Тамбов» или «Уфа», а «Локомотив» с 11-матчевой победной серией. Если бы «Локомотив» шел с отрывом от «Спартака» в борьбе за ЛЧ, то тогда — да, а так напрашивается ничья.

У «Зенита» хорошие шансы, он фаворит, но «Локомотив» в форме и мотивирован. Победа 6:0 над «Ротором» меня не убедила, игра с «Краснодаром» более показательна. В общем, мой прогноз, что «Зенит» станет чемпионом в Уфе на стадионе «Нефтяник», где будет Шамиль Газизов, который перед началом сезона бросал ему перчатку.

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Jeck Denielse
Jeck Denielse
01 мая в 12:19
Зенит приедет на Нефтянник по любому чемпионом....либо действующим...либо свежеиспечённым....
И какая разница Геничу каким ???

Если он владеет инфой про гарантированную межведомственную ничейность матча - пусть так и скажет....

Я так не думаю...
И посему желаю Спартаку завтра в 21:00,ещё до своей игры в туре, быть готовыми к квалификации ЛЧ...
stanichnik
stanichnik
01 мая в 11:45
Конечно же у болельщиков из северной столицы нет ни малейших сомнений в том , что их команда в третий раз подряд станет в этом году чемпионом. Вопрос только в том, в каком туре и в каком городе это произойдёт? Безусловно, подопечные Семака сегодня предпримут все силы, чтобы победив Локомотив убедительно доказать своё превосходство над всеми и, оформив чемпионство на своём родном стадионе, устроить фанатам праздник, который уверен будут отмечать все майские выходные.
mihaluch
mihaluch
01 мая в 11:43
Локомотив может перегореть.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
01 мая в 11:37
Полностью согласен с Геничем. Локо не мальчики для битья, к тому же ведут жёсткую борьбу со Спартаком за ЛЧ. Проигрывать им никак нельзя, так что настрой у них будет по максимуму.
Думаю, Зенита устроит и ничья, отрыв в 6 очков сохранится, и останется два матча с командами, стоящими на вылет.
А вот проигрыш Зенита заставит нервничать, а оно нам надо? Так что лично я болею как минимум за ничью...
sv_1969
sv_1969
01 мая в 11:21
Посмотрим что к чему
jobss
jobss ответ beefs (раскрыть)
01 мая в 11:09
измените состав на тот, который Вас устраивает, в данном случае трансферы не ограничены
Gahi
Gahi
01 мая в 11:06
Всё в руках Зенита, насколько они готовы быть Чемпионами. Удачи
beefs
beefs
01 мая в 11:05
так в том то и проблемма что я не могу создать команду своего состава, там уже есть состав который меня не устраивает...
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