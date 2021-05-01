Генич: «„Зенит“ станет чемпионом в Уфе на стадионе „Нефтяник“»

Футбольный комментатор Константин Генич прокомментировал предстоящий матч 28-го тура РПЛ «Зенит» — «Локомотив».

Матч «Зенит» — «Локомотив» станет чемпионским? Думаю, что нет. Как бы этого ни хотелось Петербургу и Семаку. «Зенит» дважды до этого брал чемпионство на выезде, а тут все можно оформить дома, но напротив не «Тамбов» или «Уфа», а «Локомотив» с 11-матчевой победной серией. Если бы «Локомотив» шел с отрывом от «Спартака» в борьбе за ЛЧ , то тогда — да, а так напрашивается ничья.

У «Зенита» хорошие шансы, он фаворит, но «Локомотив» в форме и мотивирован. Победа 6:0 над «Ротором» меня не убедила, игра с «Краснодаром» более показательна. В общем, мой прогноз, что «Зенит» станет чемпионом в Уфе на стадионе «Нефтяник», где будет Шамиль Газизов, который перед началом сезона бросал ему перчатку.