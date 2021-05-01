Генич: «Я не уверен, что „Спартак“ готов пройти два раунда квалификации ЛЧ»

Футбольный комментатор Константин Генич оценил шансы «Спартака» и «Локомотива» занять второе место в РПЛ .

У «Спартака» календарь действительно полегче, но расскажите это «Спартаку», который дома проиграл «Уфе» 0:3. Если «Спартак» выйдет в ЛЧ , это может быть бонусом в пользу сохранения Тедеско. Как бы тренер ни хорохорился, все еще остается шанс, что он передумает. ЛЧ — отличный повод для этого.

Я не уверен, что «Спартак» готов пройти два раунда квалификации. И в «Локомотиве» тоже не уверен. Так что размышлять категориями, что лучше для российского успеха в Европе, сложно. У «Локо» повзрослее состав, но там будут перестановки. У «Спартака» же в теории больше ресурсов для усиления.