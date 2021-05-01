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Генич: «Я не уверен, что „Спартак“ готов пройти два раунда квалификации ЛЧ»

01 мая 2021, 10:40

Футбольный комментатор Константин Генич оценил шансы «Спартака» и «Локомотива» занять второе место в РПЛ.

У «Спартака» календарь действительно полегче, но расскажите это «Спартаку», который дома проиграл «Уфе» 0:3. Если «Спартак» выйдет в ЛЧ, это может быть бонусом в пользу сохранения Тедеско. Как бы тренер ни хорохорился, все еще остается шанс, что он передумает. ЛЧ — отличный повод для этого.

Я не уверен, что «Спартак» готов пройти два раунда квалификации. И в «Локомотиве» тоже не уверен. Так что размышлять категориями, что лучше для российского успеха в Европе, сложно. У «Локо» повзрослее состав, но там будут перестановки. У «Спартака» же в теории больше ресурсов для усиления.

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112910415
112910415
03 мая в 09:45
ну да, трудно будет
Брулин
Брулин
01 мая в 14:34
Ну и... К чему всё это бла бла... Ну разве что кто тому, чтоб потом тявкать в случае непрохода... Типа: "А я что говорил тогда"
mortid
mortid
01 мая в 13:41, ред.
Нужно создавать Раколигу, Европу не тянем. Кубок будет в виде рака без ног, но с огромными клешнями, можно причиндал в одну клешню добавить.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
01 мая в 13:40
спартак постоянно вылетал из квалификаций. Не его это.
Байкал-38
Байкал-38
01 мая в 12:47
У «Спартака» же в теории больше ресурсов для усиления.
Ну это как сказать. Локо делает точечные усиления и питается со своей академии. Можно конечно напокупать Педров за большие деньги, а на выходе иметь большой минус, а можно своих воспитанников привлекать и иметь успех. Так где ресурсов больше для усиления? Генич ещё раз доказал, что он полный профан.
Leha-ha50
Leha-ha50
01 мая в 12:33
Квалификация - это непреодолимый барьер для Спартака.
Некакойшенко
Некакойшенко
01 мая в 11:56
А его Зенит прям таки готов ужо.....Каждый сезон одно и тоже. Зенит и последнее место в группе как два пальца об асфальт. К гадалке не ходи. Сами не в состоянии , так и другим не позволим....
1-я конная
1-я конная
01 мая в 11:52
Спартак не любит квалификации, для него это синоним автоматического поражения - он по ним рекордсмен
makkie
makkie
01 мая в 11:50
Для российских клубов и ЛЕ задача со звёздочкой, а вы говорите ЛЧ)

Спартаку в новом сезоне любые еврокубки как пятое колесо.
Да, можно получить призовые от УЕФА, но куда больше шансов провалиться. Защита сейчас уязвимое место, летом придёт новый тренер, непонятно что с трансферами. Да еще юбилей будет сильно давить на команду.
ЮЗИК
ЮЗИК
01 мая в 11:43
Я не уверен за любой российский клуб в таком случае
AmIIIeR89
AmIIIeR89
01 мая в 11:23
Ну так и Зенит не прошел бы, как, впрочем, и ни 1 другой российский клуб. Прямая путевка в группу это незаслуженная халява для нашего чемпионата
КЭТиК
КЭТиК
01 мая в 11:19
Таких уверенных очень немного.
Союзник противников
Союзник противников
01 мая в 11:19
Да,"Спартак" выступает в отборочных турнирах громко,но кратко.
Igo0rek
Igo0rek
01 мая в 11:09
В России нет ни одного клуба, который мог бы достойно представить страну в еврокубках...
Kaguzuti
Kaguzuti
01 мая в 10:43
До первой Браги и все.
sihafazatron
sihafazatron
01 мая в 10:42
Можно быть уверенным лишь в том, что ни в чем нельзя быть уверенным
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