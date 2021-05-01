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Беркетов: «Думаю, шансов у „Ротора“ остаться в РПЛ уже нет»

01 мая 2021, 10:22

Бывший футболист и тренер «Ротора» Александр Беркетов поделился мнением о перспективах волгоградского клуба.

Думаю, шансов остаться в РПЛ уже нет. В команде собрались гастролеры, которые уже в середине мая забудут, что в их карьере был «Ротор». Чемпионат еще не закончился, а Гогуа уже говорит: «Я хочу в ЦСКА». Нормально? Значит, в оставшихся турах будет беречь себя, чтоб здоровым поехать на сбор армейцев.

У всех игроков контракты до конца сезона — опять будет новая команда. Каждые полгода уходит в среднем восемь человек. Каждому отдают по три зарплаты. Средняя в ФНЛ — двести тысяч рублей. Двадцать четыре таких зарплаты — это почти пять миллионов, которые каждые полгода просто выкидываются на ветер.

Сколько всего можно было сделать на эти деньги. И ведь эти люди при команде с 2014 года — как можно, например, базу не построить за семь лет? Главное — все происходит на глазах губернатора, и он никак это не пресекает. Закрадываются печальные мысли.

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moralesoul
moralesoul
02 мая в 12:47
Красавчик, всё по делу. У нас ООООЧЕНЬ всё там корумпированно
ДАША Д
ДАША Д
01 мая в 11:16
Надо просто выиграть все оставшиеся матчи.
ermak6848
ermak6848
01 мая в 10:37
Шура! Вы плохой тренер - раз так думаете вслух и прилюдно
Тебе в цирке надо в таком случае тренеровать зверей...
asraeil
asraeil
01 мая в 10:23
Наверное так оно и есть
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