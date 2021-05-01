Беркетов: «Думаю, шансов у „Ротора“ остаться в РПЛ уже нет»

Бывший футболист и тренер «Ротора» Александр Беркетов поделился мнением о перспективах волгоградского клуба.

Думаю, шансов остаться в РПЛ уже нет. В команде собрались гастролеры, которые уже в середине мая забудут, что в их карьере был «Ротор». Чемпионат еще не закончился, а Гогуа уже говорит: «Я хочу в ЦСКА ». Нормально? Значит, в оставшихся турах будет беречь себя, чтоб здоровым поехать на сбор армейцев.

У всех игроков контракты до конца сезона — опять будет новая команда. Каждые полгода уходит в среднем восемь человек. Каждому отдают по три зарплаты. Средняя в ФНЛ — двести тысяч рублей. Двадцать четыре таких зарплаты — это почти пять миллионов, которые каждые полгода просто выкидываются на ветер.

Сколько всего можно было сделать на эти деньги. И ведь эти люди при команде с 2014 года — как можно, например, базу не построить за семь лет? Главное — все происходит на глазах губернатора, и он никак это не пресекает. Закрадываются печальные мысли.