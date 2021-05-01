Захарян: «Хотелось бы выиграть Премьер-Лигу»

Полузащитник московского «Динамо» рассказал о своем желании выиграть Российскую Премьер-Лигу.

В этом сезоне у нас осталось три матча. Хочется добиться трех побед. А так хотелось бы, конечно, выиграть Премьер-лигу.

Почему я выбрал «Динамо» после просмотра в «Зените»? После «Зенита» было уже не так много предложений, и с «Динамо» был самый конкретный вариант. Я приехал сюда, и мне все понравилось — и база, и отношение. Здесь есть все для того, чтобы прогрессировать. Поэтому я и выбрал «Динамо». Академия здесь отличная! Сейчас еще и специальный фонд создали, каждый может вложиться в будущее динамовской школы. Мне кажется это правильно, что в академии «Динамо» созданы все условия, чтобы смотреть в будущее с уверенностью.

Слежу ли за тем, что обо мне пишут? Стараюсь немного абстрагироваться, чтобы это никак на меня не влияло. А так, бывает, читаю комментарии или сообщения. Конечно, всем ответить не успеваю, но с болельщиками общаюсь.