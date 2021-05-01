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Захарян: «Хотелось бы выиграть Премьер-Лигу»

01 мая 2021, 10:54

Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян рассказал о своем желании выиграть Российскую Премьер-Лигу.

В этом сезоне у нас осталось три матча. Хочется добиться трех побед. А так хотелось бы, конечно, выиграть Премьер-лигу.

Почему я выбрал «Динамо» после просмотра в «Зените»? После «Зенита» было уже не так много предложений, и с «Динамо» был самый конкретный вариант. Я приехал сюда, и мне все понравилось — и база, и отношение. Здесь есть все для того, чтобы прогрессировать. Поэтому я и выбрал «Динамо». Академия здесь отличная! Сейчас еще и специальный фонд создали, каждый может вложиться в будущее динамовской школы. Мне кажется это правильно, что в академии «Динамо» созданы все условия, чтобы смотреть в будущее с уверенностью.

Слежу ли за тем, что обо мне пишут? Стараюсь немного абстрагироваться, чтобы это никак на меня не влияло. А так, бывает, читаю комментарии или сообщения. Конечно, всем ответить не успеваю, но с болельщиками общаюсь.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
01 мая в 11:33, ред.
Не судьба,раз с "Зенитом" не срослось.
ДСА
ДСА
01 мая в 11:17
Не тот клуб он для победы выбрал.
stanichnik
stanichnik
01 мая в 11:11
Неограниченные финансовые возможности главной команды Газпрома пожалуй являются её основной бедой. Боссы клуба хотят всё и сразу, здесь и сейчас, поэтому не замарачиваются на подготовку своих кадров, а покупают нужных уже готовых футболистов не особо торгуясь. А тех кого они выпускают из своей академии отправляют в дочерние клубы в аренду, и только единицы получают место в основе. По этой причине, неудивительно, что Захарян в итоге оказался в Динамо, но при огромном желании он легко может оказаться в северной столицы, если сделает предложение, от которого фк Динамо не сможет отказаться.
Ironigor
Ironigor
01 мая в 11:06
Захарян и Тюкавин просто молодцы ребятушки !!!
Всё ещё у вас впереди !!! Будучи семнадцати летним пареньком играть в основе Динамо, с командой которая борется за евро зону , ну это уже достижение. Мало того эти два молодых паренька играют одну из главных ролей в команде, показывая очень красивый зрелый футбол ⚽ !!! Можно пожелать только всего самого лучшего в футбольной карьере и конечно в жизни !!! Радуйте своих болельщиков красивой качественной игрой !!! Удачи тебе Арсен !!! Всем Добра !!!
Mikki
Mikki ответ beefs (раскрыть)
01 мая в 11:02
Сформирован автосостав, вы можете любого игрока из предложенных продать и купить другого. Трансферы при этом не ограничены.
Аксинья
Аксинья
01 мая в 11:01
Премьер-лига забита за Зенитом пока не иссякнет газ))
stanichnik
stanichnik
01 мая в 10:57
У него вся карьера впереди, ещё выиграет.
beefs
beefs
01 мая в 10:57
ничего губки раскатал...
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