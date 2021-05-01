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Онугха поделился впечатлениями от хет-трика в чемпионате Дании

01 мая 2021, 13:21
ХорсенсЛоготип футбольный клуб Хорсенс3 : 3Логотип футбольный клуб ВайлеВайлеМатч завершен

Нападающий «Вайле» Герман Онугха, права на которого принадлежат «Краснодару», прокомментировал хет-трик в ворота «Хорсенса» (3:3) в чемпионате Дании.

Сумасшедшие эмоции! Команда была очень рада, что сыграли вничью, такой матч вырвали! По ходу матча мы 0:3 проигрывали, но отыгрались в конце матча. И, конечно, меня все поздравили, я даже мяч забрал себе на память. Все говорили, что наконец-то выстрелил, так как я 5-6 матчей не мог забить.

Уверен был: дай нам судья ещё пару минут, мы бы и четвертый забили! Я успел уже созвониться с некоторыми ребятами, мамой, агентом. Все поздравили с первым хет-триком. Это было очень приятно.

Раньше у меня не было таких матчей по накалу. Проигрываешь 0:3 и буквально за тридцать минут переворачиваешь игру, да ещё и я делаю хет-трик! Такого у меня пока не было. Да, добыли «всего» одно очко, но этот балл очень важен для нашей команды.

Когда проигрываешь 0:3, наверное, команде нужен высокий мощный форвард, который может бороться. Форвард должен понимать, что если команда один забьёт, то дальше будут забросы, длинные передачи и так далее. Я много забиваю на тренировках, тренер это видит. Остаюсь после тренировок, продолжаю работать, тренер это тоже не пропускает мимо себя. Если он видит это на тренировках, то он меня выпускает, чтобы я забивал голы. То, что я сделал сегодня, — это моя работа.

Так получилось, что я провёл неудачно одну игру и на следующий матч вышел другой нападающий, который забил два мяча. Нормально к этому отношусь. Это спортивная конкуренция, вполне обычное явление. Так и должно быть. Вышел другой нападающий — он забил. Я жду свой шанс. Я его получил и получилось забить, смог помочь своей команде. Дальше уже будет решать тренер, кого ставить на следующий матч.

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Али Самаркандский
Али Самаркандский
01 мая в 13:34
Аршавин и Погребняк в шоке. Разве так можно играть?
jobss
jobss ответ 1bear (раскрыть)
01 мая в 13:27
Посылка прибыла в место вручения 14 марта, так как Вы не забрали на почте, ее отправили обратно 14 апреля.
В случае возврата повторная отправка призов не осуществляется.
https://m.soccer.ru/game/rules
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