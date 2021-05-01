Фонсека: «Я сосредоточен на завершении сезона, дальше этого не думаю»

Главный тренер «Ромы» отреагировал на слухи, что он близок к уходу из римской команды. В последнем матче «Рома» уступила МЮ со счетом 2:6, что, по слухам, разгневало руководство команды.

Я тренер. Я сосредоточен только на играх. Мне не нужно давать советы клубу.

Я профессионал. Я люблю футбол. Я всегда хочу оставаться профессионалом. Я сосредоточен на завершении сезона, дальше этого не думаю. Мне кажется, что все в клубе должны оставаться профессионалами и защищать «Рому» с максимальной мотивацией.