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Фонсека: «Я сосредоточен на завершении сезона, дальше этого не думаю»

01 мая 2021, 14:52

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека отреагировал на слухи, что он близок к уходу из римской команды. В последнем матче «Рома» уступила МЮ со счетом 2:6, что, по слухам, разгневало руководство команды.

Я тренер. Я сосредоточен только на играх. Мне не нужно давать советы клубу.

Я профессионал. Я люблю футбол. Я всегда хочу оставаться профессионалом. Я сосредоточен на завершении сезона, дальше этого не думаю. Мне кажется, что все в клубе должны оставаться профессионалами и защищать «Рому» с максимальной мотивацией.

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Ironigor
Ironigor
01 мая в 14:56
Всё правильно сказано, по мужски !!!
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